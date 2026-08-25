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श्रीशैलम में एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

श्रीशैलम: आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम के वड्डेरा सतराम (सराय या विश्राम गृह) के कमरा नंबर 11 में एक ही परिवार के पांच लोगों ने आत्महत्या कर ली. तीन दिन पहले हुई इस घटना का पता देर से चला.

खबर के मुताबिक, जब होटल के व्यवस्थापक कमरे से आ रही बदबू पर जांच करने गए, तो उनके होश उड़ गए. कमरे के अंदर पांच लाशें मिलने से हड़कंप मच गया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही आत्मकुर के डीएसपी रामंजनेयुलु ने मौके पर जाकर जांच की. श्रीशैलम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

सराय के व्यवस्थापक ने बताया कि वे सभी लगभग एक महीने से वड्डेरा सतराम में रह रहे थे. मरने वालों की पहचान पल्लपु सुधाकर (36), मल्लेश्वरी (45), श्रीदेवी (33), गोगुला आदिलक्ष्मी (50) और मणिकंठा (15) के तौर पर हुई है, जो श्री सत्य साईं जिले के बट्टालपल्ली के रहने वाले थे. शक है कि पैसे की तंगी ही उनके सुसाइड का कारण है.

डीएसपी रामंजनेयुलु ने बताया कि बट्टालपल्ली के सुधाकर, उसकी तीन बहनों और भतीजे ने वड्डेरा सतराम के कमरा नंबर 11 में सुसाइड कर लिया. वे सभी पिछले महीने की 28 तारीख को एक ऑटो से श्रीशैलम आए थे. उन्होंने बताया कि वे वड्डेरा सतराम के कमरे में रह रहे थे और हर दिन का किराया 800 रुपये दे रहे थे. डीएसपी रामंजनेयुलु ने बताया कि इतने दिनों तक यहां रहने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे वहीं रह रहे थे.