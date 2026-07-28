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हिमाचल के चंबा में खाई में कार गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दर्दनाक हादजसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है. मंजूर पठान की रिपोर्ट.

Chamba Car Accident
चंबा में खाई में कार गिरने से पांच लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:10 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 10:59 AM IST

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चंबा: मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं. चंबा जिले में दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. पठानकोट–चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के लाहड़ के पास सोमवार (27 जुलाई) को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है.

खाई में कार गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त हुई ऑल्टो कार भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गैहरा के निवासी पप्पू राणा की बताई जा रही है. कार किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है.

CM सुक्खू ने जताया दुख

चंबा हादसे में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "पठानकोट-चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के समीप लाहड़ में एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतजन की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और शोक-संतप्त परिजन को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति, धैर्य एवं संबल प्रदान करें. दुःख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं एवं प्रार्थनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं."

पीजीआई चंडीगढ़ से लौटने के दौरान दर्दनाक हादसा

ग्राम पंचायत गैहरा की प्रधान इंदू ने बताया कि, कार में सवार परिवार पीजीआई चंडीगढ़ से लौट रहा था, इसी दौरान ये हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस द्वारा वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों और क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

Chamba Car Accident
चंबा में खाई में कार गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस

एसपी विजय कुमार सकलानी ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, "हादसा सोमवार देर रात हुआ है. प्रशासन की ओर से भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मृतकों की पहचान और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही है. हादसे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है."

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Last Updated : July 28, 2026 at 10:59 AM IST

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