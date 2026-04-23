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आंध्र प्रदेश में कुछ ही घंटों में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश में एक ही परिवार को पांच लोगों की मौत ( प्रतीकात्मक तस्वीर - IANS )

तिरुपति (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में कुछ ही घंटों के अंदर एक ही परिवार को पांच लोगों की मौत हो जाने की घटना ने हिलाकर रख दिया है. बताया जाता है कि वेंकटकृष्णपालेम पंचायत के रहने वाले मोहन ने कथित तौर पर अपनी मां चंद्रकला (65) और पत्नी हरिथा (33) की गला घोंटकर हत्या कर दी.

वहीं घटना का पता तब चला जब हरिथा का भाई उनके लोगों के साथ रह रहा था, घर पर पहुंचा. वह घर के अंदर गया तो देखा कि मोहन की मां और पत्नी की मौत हो चुकी थी और वहीं मोहन का फोन बंद था.

साथ ही मोहन के घर नहीं लौटने और फोन बंद होने पर हरिथा के भाई को उस पर शक हुआ. इतना ही नहीं मोहन ने कथित तौर पर सुबह करीब 11 बजे पुत्तूर के एक प्राइवेट स्कूल में जाकर स्टाफ को बताया कि परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है, और अपने बच्चों, 14 साल के कौशिक और 12 साल की हरिनी को अपने साथ ले गया.

वहीं पुलिस ने आस-पास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया. शाम तक, मोहन पुत्तूर मंडल में वेपगुंटा के पास एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंच चुका था.