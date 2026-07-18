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छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, पत्नी और 3 बच्चों को जहर देने के बाद पति ने भी दी जान

रायपुर: टिकरापारा थाना अंतर्गत संजय नगर के एक बंद मकान में शुक्रवार को पुलिस ने 5 शव बरामद किया है. घटना की सूचना पुलिस को शुक्रवार रात को मिली. मृतकों में पति-पत्नी दो बेटी और एक बेटा शामिल है. मृतक बैटरी कारोबारी है.

टिकरापारा थाना प्रभारी राजेश मरई ने बताया "रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर में एक बंद मकान से बदबू आने की सूचना रात 10:00 बजे पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां रहने वाले बैटरी कारोबारी 50 वर्षीय सैयद शाहिद का शव फंदे से लटका हुआ मिला. मृतक की पत्नी राबिया, 19 वर्षीय पुत्र इरशाद अली, 17 वर्षीय पुत्री शाहिदा और 16 वर्षीय पुत्री इरशाबा के शव कमरे में मिले. मुंह और नाक से झाग निकल रहा था. आशंका जताई जा रही है कि खाने में जहर मिलाया गया होगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है."

छत्तीसगढ़ के रायपुर में परिवार के 5 लोगों की मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

बंद मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों को हुआ शक

पड़ोसियों के मुताबिक इन लोगों को गुरुवार की रात के बाद से नहीं देखा गया था. शुक्रवार को दिन भर घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद था. बंद मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना रात 10:00 के आसपास पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंच गई थी. शुरुआती जांच में पुलिस की माने तो मृतकों के मुंह से झाग निकल रहा था. कमरे में खाने-पीने का सामान और एक कीटनाशक का डिब्बा भी मिला है. इससे आशंका जताई जा रही है कि शाहिद ने पहले खाने में जहर मिलाकर पत्नी और बच्चों को खिलाया होगा. उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फिलहाल पुलिस इन सब पहलुओं पर जांच कर रही है.

रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

मृतक के भाई ने की पहचान

पुलिस के मुताबिक मृतक शाहिद मूल रूप से बिहार का रहने वाला था. उसका भाई जहिर अली रायपुर के कुकरीपारा इलाके में रहता है. उसी के द्वारा 5 लोगों के शव की पहचान की गई. मृतक शाहिद किराए के मकान में रहता था. मृतक के मकान मालिक सैयद उमर अली से भी पूछताछ की जा रही है.