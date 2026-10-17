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ग्रेटर नोएडा: एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध मौत, पति-पत्नी और तीन बच्चों की गई जान, जांच शुरू

पांच लोगों की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. रबूपुरा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ही परिवार के पांच लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फूड विभाग की टीम को भी बुलाया गया.पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वही, शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सामने आया है कि फूड पॉइजनिंग के चलते पांच लोगों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. वहीं घटना के बाद से ही पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है.