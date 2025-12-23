झज्जर में तेज़ रफ्तार ट्रक पलटा, कार का बना कचूमर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 यूपी के रहने वाले मजदूर
हरियाणा के झज्जर में कार पर ट्रक पलट गया है जिसके चलते कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है.
Published : December 23, 2025 at 10:33 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 10:47 PM IST
झज्जर : हरियाणा के झज्जर में तेज़ रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हो गया है. यहां पर तूफानी स्पीड में भाग रहा ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया है जिसके चलते 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है.
कार पर पलटा ट्रक : झज्जर के रेवाड़ी रोड के सिलानी बाईपास पर हुए भीषण सड़क हादसे में पशु चारे से भरा ट्रक मारुति ऑल्टो कार के ऊपर पलट गया जिसके चलते कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई और 5 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में से एक शख्स जहां झज्जर का रहने वाला है और लोकर ठेकेदार बताया जा रहा है, वहीं बाकी के 4 लोग मजदूरी करते थे और यूपी के रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक हादसा करीब रात 8 बजे हुआ है.
शवों को निकाला गया : हादसे की ख़बर मिलते ही मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया, तब कहीं जाकर मृतकों के शवों को वहां से निकाला जा सका. फिलहाल कार से सारी डेड बॉडीज़ को निकालकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. सिविल अस्पताल झज्जर के डॉक्टर मोहित ने बताया कि "हादसे में मारे गए सभी मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल लाया गया है. पांचों की पहले ही मौत हो चुकी है". हादसे के चलते सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए और काफी दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई.
नूंह में भी हुआ था हादसा : आपको बता दें कि इससे पहले आज ही हरियाणा के नूंह के होडल-नगीना रोड पर नीमका गांव के पास दोपहर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट कार के पास सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को टक्कर मार दी थी. इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
