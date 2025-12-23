ETV Bharat / bharat

झज्जर में तेज़ रफ्तार ट्रक पलटा, कार का बना कचूमर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 यूपी के रहने वाले मजदूर

हरियाणा के झज्जर में कार पर ट्रक पलट गया है जिसके चलते कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है.

Five killed as truck overturns on car in Jhajjar Harayana
झज्जर में तेज़ रफ्तार ट्रक कार पर पलटा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 23, 2025 at 10:33 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 10:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर : हरियाणा के झज्जर में तेज़ रफ्तार के चलते बड़ा हादसा हो गया है. यहां पर तूफानी स्पीड में भाग रहा ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया है जिसके चलते 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है.

कार पर पलटा ट्रक : झज्जर के रेवाड़ी रोड के सिलानी बाईपास पर हुए भीषण सड़क हादसे में पशु चारे से भरा ट्रक मारुति ऑल्टो कार के ऊपर पलट गया जिसके चलते कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई और 5 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में से एक शख्स जहां झज्जर का रहने वाला है और लोकर ठेकेदार बताया जा रहा है, वहीं बाकी के 4 लोग मजदूरी करते थे और यूपी के रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक हादसा करीब रात 8 बजे हुआ है.

झज्जर में तेज़ रफ्तार ट्रक पलटा (Etv Bharat)

शवों को निकाला गया : हादसे की ख़बर मिलते ही मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से ट्रक को कार के ऊपर से हटाया गया, तब कहीं जाकर मृतकों के शवों को वहां से निकाला जा सका. फिलहाल कार से सारी डेड बॉडीज़ को निकालकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. सिविल अस्पताल झज्जर के डॉक्टर मोहित ने बताया कि "हादसे में मारे गए सभी मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल लाया गया है. पांचों की पहले ही मौत हो चुकी है". हादसे के चलते सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए और काफी दूर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई.

Five killed as truck overturns on car in Jhajjar Harayana
हादसे के बाद ट्रक (Etv Bharat)

नूंह में भी हुआ था हादसा : आपको बता दें कि इससे पहले आज ही हरियाणा के नूंह के होडल-नगीना रोड पर नीमका गांव के पास दोपहर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट कार के पास सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को टक्कर मार दी थी. इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

Five killed as truck overturns on car in Jhajjar Harayana
मौके पर पहुंची जेसीबी (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - नूंह में तेज़ रफ्तार ट्रक का कहर, सड़क किनारे खड़े युवकों को रौंदा, 3 की मौत

ये भी पढ़ें - करनाल में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, चालक पर लापरवाही का आरोप

ये भी पढ़ें - नूंह में घने कोहरे का कहर: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई वाहन आपस में टकराये, इंस्पेक्टर सहित दो की मौत, कई घायल

Last Updated : December 23, 2025 at 10:47 PM IST

TAGGED:

JHAJJAR TRUCK ACCIDENT
TRUCK OVERTURNS ON CAR IN JHAJJAR
JHAJJAR NEWS
झज्जर में कार पर पलटा ट्रक
JHAJJAR TRUCK ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.