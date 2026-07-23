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ओडिशा: ढेंकनाल में बारातियों की कार तालाब में गिरी, 5 युवकों की मौत

ओडिशा: ढेंकनाल में बारातियों की कार तालाब में गिरी, 5 युवकों की मौत ( ETV Bharat )

ढेंकानाल (ओडिशा): ढेंकानाल जिले में एक कार के तालाब में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना ढेंकनाल सदर थाना क्षेत्र के तहत छतिया गांव में हुई.

बताया गया है कि बुधवार देर रात बारातियों को ले जा रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक तालाब में जा गिरी. कार में 7 युवक सवार थे, जिनमें से 2 को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया. सभी बाराती मोटंगा के बांगुरुसिंह से इंदीपुर जा रहे थे.

मृतकों की पहचान बांगुरुसिंह गांव के ड्राइवर चंद्रकांत स्वैन, अविनाश साहू, राकेश साहू, श्रीराम साहू और अभिजीत साहू के तौर पर हुई है. सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. बचाए गए युवकों की पहचान बांगुरुसिंह गांव के बाबुल साहू और सौम्य रंजन साहू के तौर पर हुई है. उन्हें ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

हादसे के बाद पीड़ितों को बचाने वाले प्रकाश चंद्र बारिक नाम के एक व्यक्ति ने बताया, हादसा रात करीब 2:30 बजे हुआ, बारात मोटंगा थाना क्षेत्र के बांगुरुसिंह गांव से सदर थाना क्षेत्र के इंदीपुर गांव जा रही थी. तेज गति से चल रही कार घुमावदार सड़क की वजह से नियंत्रण खो बैठी और पलटकर तालाब में गिर गई.