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ओडिशा: ढेंकनाल में बारातियों की कार तालाब में गिरी, 5 युवकों की मौत

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में बारातियों को ले जा रही कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी. इस हादसे में पांच की मौत हो गई.

Five Killed as Car plunges into pond While Heading to Wedding in Dhenkanal, Odisha
ओडिशा: ढेंकनाल में बारातियों की कार तालाब में गिरी, 5 युवकों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 1:21 PM IST

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ढेंकानाल (ओडिशा): ढेंकानाल जिले में एक कार के तालाब में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना ढेंकनाल सदर थाना क्षेत्र के तहत छतिया गांव में हुई.

बताया गया है कि बुधवार देर रात बारातियों को ले जा रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक तालाब में जा गिरी. कार में 7 युवक सवार थे, जिनमें से 2 को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया. सभी बाराती मोटंगा के बांगुरुसिंह से इंदीपुर जा रहे थे.

मृतकों की पहचान बांगुरुसिंह गांव के ड्राइवर चंद्रकांत स्वैन, अविनाश साहू, राकेश साहू, श्रीराम साहू और अभिजीत साहू के तौर पर हुई है. सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. बचाए गए युवकों की पहचान बांगुरुसिंह गांव के बाबुल साहू और सौम्य रंजन साहू के तौर पर हुई है. उन्हें ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा?
हादसे के बाद पीड़ितों को बचाने वाले प्रकाश चंद्र बारिक नाम के एक व्यक्ति ने बताया, हादसा रात करीब 2:30 बजे हुआ, बारात मोटंगा थाना क्षेत्र के बांगुरुसिंह गांव से सदर थाना क्षेत्र के इंदीपुर गांव जा रही थी. तेज गति से चल रही कार घुमावदार सड़क की वजह से नियंत्रण खो बैठी और पलटकर तालाब में गिर गई.

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया. कार का दरवाजा तोड़कर युवकों को तालाब से निकाला गया. कार में सवार कुल 7 युवकों में से 5 की मौत हो गई और दो को सुरक्षित बचा लिया गया. रेस्क्यू के बाद उन्हें एम्बुलेंस से ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

इस बीच, सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को तालाब से निकाला. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव उनके परिवारों को सौंप दिए जाएंगे.

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