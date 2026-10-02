गुजरात के अमरेली में शेरनी का खूनी तांडव: बाइक सवार और वनकर्मी समेत 5 लोगों को बनाया निशाना, वन विभाग ने ऐसे दबोचा
अमरेली के ग्रामीण इलाकों में अचानक उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक आक्रामक शेरनी ने कई लोगों को अपना निशाना बना लिया.पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 2, 2026 at 4:12 PM IST
अमरेली: गुजरात के अमरेली जिले से डरावनी खबर सामने आई है. अमरेली के वड़िया तालुका में एक शेरनी ने भारी आतंक मचाया. इस शेरनी ने एक के बाद एक कुल 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायलों में दो बाइक सवार युवक, दो किसान और खुद वन विभाग का एक कर्मचारी शामिल है. इस सिलसिलेवार हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. हालांकि, वन विभाग की टीम ने करीब 12 घंटे चले कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शेरनी को बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया है.
आधी रात को बाइक सवार युवकों पर पहला हमला
जानकारी के मुताबिक, यह घटना अमरेली के वड़िया तालुका के अरजणसुख गांव की सीमा पर शुरू हुई. तोरी गांव के रहने वाले दो युवक, मेहुल मनुभाई वाजा और भगीरथ गभीरभाई बासिया, एक कार्यक्रम से देर रात मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहे थे. अरजणसुख और तोरी गांव को जोड़ने वाली सड़क पर अचानक झाड़ियों से निकलकर शेरनी ने उनकी चलती बाइक पर छलांग लगा दी. अचानक हुए इस हमले से दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े. शेरनी के इस हमले में मेहुल के हाथ में और भगीरथ के पैर में गंभीर चोटें आईं. गनीमत रही कि बाइक गिरने और शोर मचाने के बाद शेरनी वहां से भाग निकली. दोनों घायलों को तुरंत आपातकालीन सेवा 108 की मदद से अमरेली के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.
खेतों में काम कर रहे किसानों को भी बनाया निशाना
इस घटना के बाद शेरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ. सुबह होते ही उसने अरजणसुख गांव के पास कपास के खेतों में काम कर रहे दो स्थानीय किसानों पर अचानक हमला बोल दिया. एक घायल किसान ने बताया कि वह खेत में काम कर रहा था, तभी कपास की फसल के बीच से अचानक शेरनी निकली और उस पर टूट पड़ी. एक बार पीछे हटने के बाद शेरनी दोबारा लौटी और उसने किसान के सिर पर वार किया. शेरनी के इस आक्रामक रूप को देखकर खेतों में काम कर रहे अन्य मजदूरों और किसानों में भगदड़ मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में बने पक्के केबिनों और झोपड़ियों में छिप गए.
रेस्क्यू करने पहुंचे वनकर्मी को भी किया घायल
एक ही रात में कई हमलों की खबर मिलते ही गिर पूर्व (Shetrunji Division) के वन विभाग में हड़कंप मच गया. सहायक वन संरक्षक राजन जाधव के नेतृत्व में वन विभाग की भारी-भरकम टीम और वन्यजीव विशेषज्ञ तुरंत मौके पर पहुंचे. वन विभाग ने शेरनी के पैरों के निशान ढूंढकर उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश शुरू की. इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान, गुस्से से भरी शेरनी ने वन विभाग के एक ट्रैक गार्ड अनिरुद्ध वाला पर भी हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया. वनकर्मी पर हमले के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई.
12 घंटे का हाई-टेक ऑपरेशन, आखिरकार शेरनी हुई कैद
मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने हाई-टेक ड्रोन्स और 40 से अधिक अनुभवी कर्मचारियों की 10 अलग-अलग टीमें मैदान में उतारीं. पूरे इलाके की घेराबंदी की गई ताकि शेरनी रिहायशी इलाके की तरफ न भाग सके. आखिरकार, दोपहर के वक्त वन विभाग के शूटरों ने शेरनी को सही निशाना लगाकर ट्रैंक्युलाइज करने वाली गन से शॉट दिया. शेरनी के बेहोश होते ही उसे सुरक्षित तरीके से पिंजरे में बंद कर लिया गया.
बाबरकोट एनिमल केयर सेंटर भेजी गई शेरनी
शेतरुंजी वन संभाग के ACF राजन जाधव ने पुष्टि की है कि शेरनी को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. वन विभाग अब इस बात की विस्तृत जांच कर रहा है कि आखिर इस शेरनी ने इंसानों पर इतने आक्रामक हमले क्यों किए. क्या वह बीमार थी, भूखी थी या फिर अपने शावकों से बिछड़ जाने के कारण इतनी हिंसक हो गई थी? फिलहाल शेरनी को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बाबरकोट वन्यजीव देखभाल केंद्र भेजा गया है. शेरनी के पकड़े जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग ने अभी भी रात के समय अकेले सफर न करने की सलाह दी है.
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