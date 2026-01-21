ETV Bharat / bharat

2 करोड़ रुपये का सालाना पैकेज हुआ ऑफर, IIT खड़गपुर के पांच छात्रों ने रचा इतिहास

आईआईटी खड़गपुर के पांच छात्रों को हर साल 2 करोड़ रुपये की जॉब ऑफर हुआ है. इस शिक्षण संस्थान ने तो इतिहास रच दिया है.

IIT खड़गपुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 6:11 PM IST

खड़गपुर: देश में हर साल कई युवाओं को ऐसे सैलरी पैकेज ऑफर होते हैं. ऐसे ऑफर सबसे ज्यादा देशभर के अलग-अलग आईआईटी से आते हैं. ऐसा ही एक ऑफर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) खड़गपुर के पांच छात्रों को मिला है, जिसने एक इतिहास रच दिया है.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर के करियर डेवलपमेंट सेंटर (CDC) ने 2025-26 प्लेसमेंट सेशन के पहले फेज में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है, जो आईआईटी के इतिहास में सबसे शानदार प्लेसमेंट परफॉर्मेंस में से एक है.

यह कामयाबी आईआईटी के पांच छात्रों को मिली है, जिन्हें घरेलू कंपनियों से 2 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा सालाना पैकेज वाले जॉब ऑफर हुए हैं. आईआईटी खड़गपुर ने सबसे तेजी से एक हजार से ज्यादा जॉब ऑफर हासिल करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

Five IIT-Kharagpur students bag job offers of Rs 2 crore per year, make history
आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट, छात्रों को करोड़ों का सालान पैकेज ऑफर हुआ (ETV Bharat)

संस्थागत सूत्रों के मुताबिक, इस कामयाबी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मेरिट के मामले में आईआईटी खड़गपुर हमेशा सबसे आगे रहा है. कई घरेलू और इंटरनेशनल कंपनियां इस बड़े शैक्षिक संस्थान से प्लेसमेंट के जरिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर चुनती हैं. इस साल भी कुछ अलग नहीं था. टेस्ला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई जानी-मानी कंपनियों ने आईआईटी खड़गपुर के प्लेसमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया.

ऑफर में, कैंपस प्लेसमेंट के दौरान सबसे ज्यादा सैलरी 2.44 करोड़ रुपये सालाना थी. इसके अलावा, 10 छात्रों को 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा (लेकिन 2 करोड़ रुपये से कम) सैलरी वाले जॉब ऑफर हुए. आईआईटी खड़गपुर के अधिकारियों ने बताया कि प्लेसमेंट के दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक, एक हजार से ज्यादा छात्रों को जॉब ऑफर मिल चुके थे, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा है कि यह संस्थान के इतिहास में सबसे तेजी से जॉब ऑफर मिलने का रिकॉर्ड है.

प्लेसमेंट के पहले फेज में कुल 1,501 जॉब ऑफर मिले, जिनमें 457 प्री-प्लेसमेंट ऑफर शामिल थे. इनमें से 15 इंटरनेशनल कंपनियों से जॉब ऑफर थे. जहां 2 करोड़ रुपये (CTC मिलाकर) से ज्यादा सैलरी वाले जॉब ऑफर मिले. वहीं 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपये (CTC मिलाकर) के बीच सालाना सैलरी वाले 10 जॉब ऑफर भी मिले. ये ऑफर 8 घरेलू और 2 इंटरनेशनल कंपनियों से आए. इसके अलावा, साइंस (रिसर्च) स्ट्रीम में चार पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी जॉब ऑफर मिले. इसके साथ ही, छह पीएचडी छात्रों को भी जॉब ऑफर मिले हैं.

प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लेने वाली इंटरनेशनल कंपनियां
आईआईटी खड़गपुर प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लेने वाली इंटरनेशनल कंपनियों में एप्पल, टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एयरबस, बोइंग, मर्सिडीज, क्वालकॉम, सीमेंस, अमेजन, वॉलमार्ट, गोल्डमैन सैक्स, मैकिन्से, ऑप्टिवर, डेटाब्रिक्स, जेपी मॉर्गन चेस, एक्सेंचर, अमेरिकन एक्सप्रेस, ब्लैकरॉक, सैमसंग कोरिया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सॉनमोबिल, कैटरपिलर, श्लमबर्गर लिमिटेड, एलएंडटी फाइनेंस, टाटा ग्रुप, और कई दूसरी जानी-मानी कंपनियां शामिल थीं.

प्लेसमेंट के बारे में, आईआईटी खड़गपुर में करियर डेवलपमेंट सेंटर (CDC) के चेयरपर्सन प्रोफेसर संजय गुप्ता ने कहा, "इस साल के प्लेसमेंट सीजन की शानदार सफलता हमारे अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड प्लेसमेंट मॉडल का नतीजा है. इस समय जॉब मार्केट में मुश्किलों के बावजूद, स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन और CDC ऑफिस एग्जीक्यूटिव के सहयोग से इस ड्राइव को सफल बनाने में मदद मिली है." उन्होंने कहा कि, सभी की मिली-जुली कोशिशों से आईआईटी खड़गपुर के छात्रों के लिए अलग-अलग तरह का और हाई-क्वालिटी भविष्य बनाने के मौके बने हैं.

