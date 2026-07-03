सो रहे थे बच्चे, बिस्तर में घुस गया पांच फीट का खतरनाक कोबरा, जानें फिर क्या हुआ
कर्नाटक में सोते समय बच्चों के बिस्तर में कोबरा के घुस जाने से परिजनों में हड़कंप मच गया.
Published : July 3, 2026 at 6:42 PM IST
येलाहांका (बेंगलुरु): पांच फीट लंबा खतरनाक कोबरा सांप रात में सो रहे दो बच्चों के बिस्तर में छिप गया. इससे बच्चों के मां-पिता की हालत खराब हो गई. उनको सांप के बच्चों को काट लेने का भय सता रहा था.
हुआ यूं कि एक घर में जमीन पर लगे बिस्तर में दो बच्चे सो रहे थे. इसी दौरान बाहर से कोबरा सांप घर में घुसने के बाद बिस्तर में जा घुसा. यह घटना 2 जुलाई को रात 10:50 बजे येलाहांका तालुक के हेसरघट्टा के थोटागेरे गांव में हुई. हालांकि, माता-पिता डर गए क्योंकि कोबरा बेडशीट के बीच में घुस गया था, जबकि दो बच्चे पर सो रहे थे.
सर्प विशेषज्ञ ने निभाई अहम भूमिका
वहीं सांप के घर में घुसने की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे सर्प विशेषज्ञ प्रशांत ने सबसे पहले बच्चों के मां-पिता को हौसला दिया. इसके साथ ही अपने काम को बेहद सजगता से करते हुए उन्होंने पहले सो रहे बच्चों को बिस्तर से उठाकर उनके अभिभावकों को सौंप दिया. फिर शुरू हुआ कोबरा को पकड़ने का काम. थोड़ी मशक्कत के बाद प्रशांत से खतरनाक कोबरा को भी पकड़ने में सफलता हासिल कर ली. उन्होंने कोबरा को एक प्लास्टिक की बोरी में बंद करने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया. इस पर बच्चों के परिजनों ने राहत की सांस ली.
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