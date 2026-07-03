ETV Bharat / bharat

सो रहे थे बच्चे, बिस्तर में घुस गया पांच फीट का खतरनाक कोबरा, जानें फिर क्या हुआ

बिस्तर में घुस गया पांच फीट का खतरनाक कोबरा ( कोबरा (Getty Images) )