बांग्लादेशी नेवी पर भारतीय जल क्षेत्र में घुसकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर हमला करने का आरोप लगा है. इससे नाव डूब गई थी.

बांग्लादेश नेवी ने भारतीय जलक्षेत्र में घुसकर मछुआरों की नाव पर किया हमला, 5 लापता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 8:53 PM IST

काकद्वीप (पश्चिम बंगाल): बांग्लादेश की नेवी पर अंतररराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करके भारतीय जल क्षेत्र में घुसने का आरोप लगा है. आरोप है कि बांग्लादेशी नेवी अंधेरे में अपनी जहाजों की लाइट्स बंद करके भारतीय जल क्षेत्र में घुसी और मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर हमला किया. यह घटना सोमवार सुबह 5 बजे घटी.

बताया गया है कि काकद्वीप की एफबी परमिता-10 (FB Parmita-10) नाम की नाव इस घटना में डूब गई. इसके अलावा, नाव पर सवार 16 मछुआरों में से 5 लापता हैं. कैप्टन समेत 11 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें काकद्वीप सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सुंदरबन मछुआरा श्रमिक संघ ने इस घटना को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. संगठन के सचिव सतिनाथ पात्रा ने कहा, "यह ऐसे नहीं चल सकता. क्या मछुआरे अपनी रोजी-रोटी नहीं कमा पाएंगे? भारत सरकार को बांग्लादेशी नौसेना के इस बर्ताव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए."

भारतीय मछुआरे
भारतीय मछुआरे (ETV Bharat)

इस मामले में, दक्षिण 24 परगना जिले के सहायक मत्स्य अधिकारी (मरीन) सुरजीत बाग ने कहा, "एक आरोप लगा है कि सोमवार सुबह भारत-बांग्लादेश समुद्री सीमा के पास बांग्लादेशी नौसेना के एक जहाज की FB परमिता-10 ट्रॉलर (नौका) से टक्कर हो गई. इस घटना में ट्रॉलर पर सवार 16 मछुआरे गहरे समुद्र में गिर गए. दूसरे ट्रॉलर मदद के लिए आगे आए. 11 मछुआरों को बचा लिया गया है. 5 मछुआरे अभी भी लापता हैं. उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है."

बचाए गए मछुआरों का आरोप है कि उन्होंने एफबी परमिता-10 ट्रॉलर पर भारतीय समुद्री सीमा के अंदर जाल डाला था. वे पॉइंट नंबर 11 पर थे. कोस्ट गार्ड ने उन्हें पॉइंट नंबर 12 से आगे न जाने का निर्देश दिया था. वे उन निर्देशों का पालन कर रहे थे और सोमवार को सुबह 5 बजे पॉइंट नंबर 11 पर जाल डाला था.

मछुआरे राजीव दास ने कहा, "हमने सुबह 5 बजे जाल डाला. थोड़ी देर बाद, हमने सुना कि बांग्लादेश नेवी का एक जहाज भारतीय समुद्री सीमा में घुस आया है. अंधेरा था. बांग्लादेश नेवी का जहाज अपनी हेडलाइट बंद करके भारतीय इलाके में घुसा. फिर, उसने अचानक हमारे ट्रॉलर को बाईं ओर से टक्कर मार दी. हमारे ग्रुप में पांच ट्रॉलर थे. बांग्लादेश नेवी के घुसपैठ की खबर सुनकर, हमने अपने जाल काट दिए और भागने लगे. जबकि बाकी चार ट्रॉलर भागने में कामयाब रहे, हमारे ट्रॉलर को टक्कर लग गई."

मछुआरे ने आगे बताया, "ट्रॉलर के डेक पर 10 लोग थे. बाकी लोग केबिन के अंदर थे. हम 10 लोग पानी में कूद गए. हमने किसी तरह कैप्टन को ट्रॉलर के नीचे से बाहर निकाला. लेकिन अन्य पांच लोगों का कोई पता नहीं चला. हम 5-6 मिनट तक पानी में तैरते रहे. फिर हम तैरकर ट्रॉलर के ऊपर चढ़ गए. बाद में, हमारे अन्य चार ट्रॉलर और कुछ दूसरे ट्रॉलर आए और उन्होंने हमें बचाया."

सुंदरबन मछुआरा श्रमिक संघ के सचिव पात्रा ने कहा, "बचाए गए मछुआरों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश नेवी का जहाज अंधेरे में अपनी लाइट बंद करके भारतीय समुद्री सीमा में घुस आया था. पहले कभी किसी फोर्स ने ऐसा नहीं किया, खासकर भारतीय समुद्री सीमा में घुसकर तो बिल्कुल नहीं. प्रशासन को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए. हमारे दूसरे ट्रॉलर लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं. कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल है. डूबा हुआ ट्रॉलर मिल गया है."

