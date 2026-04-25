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हजारीबाग के दनुआ घाटी में पांच लोगों की मौत, ट्रक की टक्कर से खाई में गिरी कार

हजारीबागः जिला में चौपारण के दनुआ घाटी में शनिवार शाम भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिससे कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और डर का माहौल है.

हजारीबाग का दनुआ घाटी मौत की घाटी के नाम से आज पूरे क्षेत्र में पहचानी जा रही है. आए दिन सड़क दुर्घटना में यहां की सड़कें लाल हो रही है. शनिवार देर शाम भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार (संख्या JH 10 CU 3472) बिहार की ओर जा रही थी. इसी दौरान घाटी के घुमावदार रास्ते पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार संतुलन खो बैठी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी.

इस दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में दो पुरुष, एक महिला और दो छोटे बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि, मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है.

इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया. खाई से क्षतिग्रस्त वाहन को निकालने तथा शवों को बाहर लाने की प्रक्रिया देर रात तक जारी रही.