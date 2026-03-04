ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण हादसे में 5 भक्तों की मौत, सभी बेंगलुरु के रहने वाले

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण हादसे में 5 भक्तों की मौत, सभी बेंगलुरु के रहने वाले ( ETV Bharat )

चित्तूर (आंध्र प्रदेश): तिरुपति जिले में तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने जा रहे पांच भक्तों की चित्तूर जिले में एक भयानक सड़क हादसे में जान चली गई. यह दुखद हादसा गंगावरम मंडल में वाईएसआर जंक्शन के पास हुआ. बेंगलुरु के रहने वाले पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि सभी मृतक बेंगलुरु के राजाजीनगर के एक परिवार के थे, जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए तिरुमला जा रहे थे. मरने वालों में दो पुरुष और तीन महिलाएं हैं, जिनकी पहचान मोहन दास (71), नागराज राव (61), कुसुमा (61), जयंती (59), और पूजा (33) के रूप में हुई है.

बताया गया है कि जैसे ही वे गंगावरम मंडल के पालमनेर इलाके में YSR जंक्शन पर पहुंचे, तेज रफ्तार कार सड़क पर आगे चल रही एक लॉरी के पिछले हिस्से से टकरा गई. कार लॉरी के नीचे फंस गई और कुछ दूर तक घिसटती चली गई, जिससे यह जानलेवा हादसा हुआ.

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बेंगलुरु में मृतकों के रिश्तेदारों को दुखद हादसे की जानकारी दे दी गई है.