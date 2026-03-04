ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण हादसे में 5 भक्तों की मौत, सभी बेंगलुरु के रहने वाले

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित तिरुमला मंदिर में दर्शन करने जा रहे बेंगलुरु के पांच भक्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई.

आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण हादसे में 5 भक्तों की मौत, सभी बेंगलुरु के रहने वाले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 4:10 PM IST

चित्तूर (आंध्र प्रदेश): तिरुपति जिले में तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने जा रहे पांच भक्तों की चित्तूर जिले में एक भयानक सड़क हादसे में जान चली गई. यह दुखद हादसा गंगावरम मंडल में वाईएसआर जंक्शन के पास हुआ. बेंगलुरु के रहने वाले पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि सभी मृतक बेंगलुरु के राजाजीनगर के एक परिवार के थे, जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए तिरुमला जा रहे थे. मरने वालों में दो पुरुष और तीन महिलाएं हैं, जिनकी पहचान मोहन दास (71), नागराज राव (61), कुसुमा (61), जयंती (59), और पूजा (33) के रूप में हुई है.

बताया गया है कि जैसे ही वे गंगावरम मंडल के पालमनेर इलाके में YSR जंक्शन पर पहुंचे, तेज रफ्तार कार सड़क पर आगे चल रही एक लॉरी के पिछले हिस्से से टकरा गई. कार लॉरी के नीचे फंस गई और कुछ दूर तक घिसटती चली गई, जिससे यह जानलेवा हादसा हुआ.

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बेंगलुरु में मृतकों के रिश्तेदारों को दुखद हादसे की जानकारी दे दी गई है.

आंध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस दुखद हादसे पर गहरा दुख जताया. उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताईं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद देगी.

लॉरी ड्राइवर ने कहा, मैं अपने रास्ते पर था जब एक कार ने पीछे से मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी. मैं सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था. मुझे पता भी नहीं चला कि कार ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी. थोड़ी दूर जाने के बाद, जब किसी ने मुझे लॉरी रोकने के लिए कहा, तो मैंने देखा कि कार बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी."

यह भी पढ़ें- बकरी चोरी के आरोप में नाबालिग छात्र को जान से मारा, पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया

