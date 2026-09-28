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बेतला में पांच हिरण का शिकार, तीन आरोपी गिरफ्तार, एआई टूल्स से शिकार का हुआ खुलासा

बेतला नेशनल पार्क में 5 हिरण का शिकार हुआ है. नीरज कुमार की रिपोर्ट

Five deer have been killed in Betla National Park
गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 7:07 PM IST

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पलामूः बेतला नेशनल पार्क के इलाके में पांच हिरण का शिकार हुआ है. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. शिकार का खुलासा एआई टूल्स के जरिये हुआ है.

पलामू टाइगर रिजर्व को शिकार से संबंधित वीडियो मिली है. हिरण का शिकार करने वाले गिरफ्तार आरोपी संतोष सिंह, सीताराम सिंह और सुरेंद्र राम लातेहार के बरवाडीह के मूडू गांव के रहने वाले है.

दरअसल बेतला पार्क के इलाके में मूडू गांव में हिरण के शिकार के लिए आरोपियों ने फंदा लगाया था. इस फंदे में पांच हिरण फंस गए थे, जिनका आरोपियों ने शिकार किया. दो हिरण को शिकारी अपने साथ ले गए थे, जबकि तीन हिरण को मौके पर ही छोड़ दिया था. एआई टूल्स के माध्यम से शिकार की जानकारी पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मिली थी.

पलामू टाइगर रिजर्व ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मूडू गांव में छापेमारी की है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने खाने के लिए हिरण का शिकार किया था.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकान्त जेना ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 फरार हैं. सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. प्रशिक्षु आईएफएस को पूरे मामले का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है. आईएफएस के नेतृत्व में पूरी टीम कार्रवाई कर रही है.

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