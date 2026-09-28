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बेतला में पांच हिरण का शिकार, तीन आरोपी गिरफ्तार, एआई टूल्स से शिकार का हुआ खुलासा

पलामू टाइगर रिजर्व को शिकार से संबंधित वीडियो मिली है. हिरण का शिकार करने वाले गिरफ्तार आरोपी संतोष सिंह, सीताराम सिंह और सुरेंद्र राम लातेहार के बरवाडीह के मूडू गांव के रहने वाले है.

दरअसल बेतला पार्क के इलाके में मूडू गांव में हिरण के शिकार के लिए आरोपियों ने फंदा लगाया था. इस फंदे में पांच हिरण फंस गए थे, जिनका आरोपियों ने शिकार किया. दो हिरण को शिकारी अपने साथ ले गए थे, जबकि तीन हिरण को मौके पर ही छोड़ दिया था. एआई टूल्स के माध्यम से शिकार की जानकारी पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मिली थी.

पलामू टाइगर रिजर्व ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मूडू गांव में छापेमारी की है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों ने खाने के लिए हिरण का शिकार किया था.