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जम्मू-कश्मीर: पुंछ में पांच दिन की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल से

डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के एक आदेश में संबंधित विभाग से सहयोग और समन्वय के लिए कहा गया है.

A view of the Line of Control in Poonch district of Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा का एक दृश्य (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 19, 2026 at 6:23 PM IST

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जम्मू: जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में अधिकारी सोमवार (20 अप्रैल) से पांच दिन की सिविल डिफेंस एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज शुरू होगी.

इस बारे में पुंछ के डिप्टी कमिश्नर ने एक आधिकारिक कम्युनिकेशन में जल शक्ति, सिंचाई और बाढ़ कंट्रोल, लोक निर्माण विभाग के अलावा पुलिस अधीक्षक पुंछ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JPDCL) और स्थानीय नगर परिषद समेत संबंधित विभाग को इस एक्सरसाइज की पुष्टि की गई.

उप महानिरीक्षक सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ जम्मू के एक संचार का हवाला देते हुए ऑर्डर में संबंधित विभाग को सिविल डिफेंस अधिकारियों और दूसरे लाइन विभागों के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया है, ताकि 20 से 24 अप्रैल-2026 तक पुंछ जिले में इस मॉक एक्सरसाइज की प्रभावी प्लानिंग, तैयारी और आसानी से संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

Five-day civil defence mock drill in Poonch from tomorrow
पुंछ में पांच दिन की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल से (डिप्टी कमिश्नर के आदेश की कापी)

जन जागरूकता, रसद और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय सहित आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए. डीसी पुंछ के आदेश में कहा गया है, "ऊपर के अधिकारियों को भेजने के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी इस ऑफिस में जमा करें."

इस मॉक एक्सरसाइज को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर जिला पुंछ, पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए शुरु हुए युद्ध के समय केंद्र में था. यह ऑपरेशन सिंदूर सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किया था, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय पोनी राइडर मारे गए थे.

सीमा वाले जिले को पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार गोलाबारी का सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जिससे जिले में जान-माल का भारी नुकसान हुआ.

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