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जम्मू-कश्मीर: पुंछ में पांच दिन की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल से

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा का एक दृश्य ( file photo-IANS )

जम्मू: जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में अधिकारी सोमवार (20 अप्रैल) से पांच दिन की सिविल डिफेंस एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज शुरू होगी. इस बारे में पुंछ के डिप्टी कमिश्नर ने एक आधिकारिक कम्युनिकेशन में जल शक्ति, सिंचाई और बाढ़ कंट्रोल, लोक निर्माण विभाग के अलावा पुलिस अधीक्षक पुंछ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JPDCL) और स्थानीय नगर परिषद समेत संबंधित विभाग को इस एक्सरसाइज की पुष्टि की गई. उप महानिरीक्षक सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ जम्मू के एक संचार का हवाला देते हुए ऑर्डर में संबंधित विभाग को सिविल डिफेंस अधिकारियों और दूसरे लाइन विभागों के साथ समन्वय करने के लिए कहा गया है, ताकि 20 से 24 अप्रैल-2026 तक पुंछ जिले में इस मॉक एक्सरसाइज की प्रभावी प्लानिंग, तैयारी और आसानी से संचालन सुनिश्चित किया जा सके. पुंछ में पांच दिन की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कल से (डिप्टी कमिश्नर के आदेश की कापी)