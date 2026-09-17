केरल में अवैध रूप से रह रहीं 5 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार
केरल के कन्नूर में पांच बांग्लादेशी महिलाओं को गैर-कानूनी तरीके से रहने और स्पा में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
Published : September 17, 2026 at 2:25 PM IST
कन्नूर: केरल पुलिस ने पांच बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. ये बिना वैलिड वीजा या पासपोर्ट के गैर-कानूनी तरीके से देश में घुसी थी. ये महिलाएं शहर के अलग-अलग स्पा में काम करती थी. इन्हें एक खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गई जांच के दौरान पकड़ा गया.
बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस सख्ती बरत रही है. आने वाले दिनों में अपने सर्च ऑपरेशन को और बढ़ाने की योजना भी बना रही है. सिटी पुलिस कमिश्नर बी.वी. विजय भारत रेड्डी ने साफ किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को उनकी रिमांड खत्म होने के बाद बांग्लादेश भेज दिया जाएगा.
दूसरे राज्यों में घुसपैठ नकली कागज़ात का इस्तेमाल करके बहुत सोच-समझकर की जाती है. स्पेशल एजेंट बांग्लादेश से उनके गैर-कानूनी बॉर्डर पार करने में मदद करते हैं, और शुरू में उन्हें पश्चिम बंगाल लाते हैं. वहां पहुंचने के बाद वे अपनी असली तस्वीरों का इस्तेमाल करके नकली आधार कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड खरीद लेते हैं. वे इन नकली कागजात का इस्तेमाल नौकरी के लिए अलग-अलग राज्यों में जाने के लिए करते हैं.
पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ लोगों से मैच करते हैं. हालांकि उनके घर का पता पूरी तरह से नकली रहता है. पुलिस के मुताबिक इनमें से काफी इमिग्रेंट्स खास तौर पर स्पा में काम करने के लिए केरल पहुंचे हैं. रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुख्य रूप से मुंबई से एजेंटों के एक नेटवर्क के जरिए होता है.
औरतें खुद को अपने काम की जगहों और रहने की जगहों तक ही सीमित रखती हैं, अक्सर अपनी हफ्ते की छुट्टी वाले दिनों में भी काम करती हैं. अपनी रेगुलर सैलरी के अलावा अच्छी-खासी टिप कमाने की उम्मीद इस सेक्टर में ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने का मुख्य कारण है.
ज़्यादातर 20 से 50 साल की औरतें ऐसी नौकरियों के लिए आती हैं. चल रही जांच से यह कन्फर्म हुआ है कि राज्य के अंदर और बाहर काम करने वाली बड़ी एजेंसियां बांग्लादेश से भारत के अलग-अलग हिस्सों में औरतों की ट्रैफिकिंग में एक्टिव हैं. जिले में शुरुआती गिरफ्तारियों के बाद हुई पूरी जांच के दौरान ये ऑपरेशनल डिटेल्स सामने आई.
आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और ऑफिशियली रिमांड पर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि यह ग्रुप थाना में एक क्वार्टर में रह रहा था और शहर के एक स्पा मसाज सेंटर में काम कर रहा था. यह कार्रवाई 14 सितंबर को शुरू हुई जब फरीदपुर की रहने वाली 29 साल की सलीना अख्तर को कन्नूर रेलवे स्टेशन के पास एक स्पा से पकड़ा गया. वह नकली आधार पहचान का इस्तेमाल करके इलाके में रह रही थी.
उससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर टाउन पुलिस ने मंगलवार को चार और बिना कागजात वाली बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही दो दिनों के अंदर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें नसमा अख्तर (40), के. तस्लीमा (25), के. मोइना (29) और नसरीन बीबी (28) शामिल हैं.
यह ऑपरेशन कन्नूर टाउन इंस्पेक्टर महेश कंदंबेथ के निर्देशों पर काम कर रही सब-इंस्पेक्टर टी.के. अखिल के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम ने किया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि भविष्य की तलाशी में खास तौर पर स्पा सेंटरों को टारगेट किया जाएगा ताकि अवैध विदेशी निवासियों का पता लगाया जा सके.