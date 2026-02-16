5वीं बेटी पैदा हुई तो मां ने बनाया बेचने का प्लान, 2.10 लाख रुपये में हुआ सौदा, 5 गिरफ्तार
पंजाब के लुधियाना में नवजात बच्ची को बेचने के मामले में पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बच्ची की मां भी शामिल है.
Published : February 16, 2026 at 5:25 PM IST
लुधियाना (पंजाब) : जिला पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. लुधियाना पुलिस ने एक नवजात बच्चे को बेचने और खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बच्चे की मां, आशा कार्यकर्ता और बच्चे को खरीदने वाली महिला के साथ दो अन्य लोग शामिल हैं.
एडीसीपी समीर वर्मा ने बताया कि लुधियाना के शेरपुर कलां की रहने वाली एक प्रवासी महिला सुनीता देवी (जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है) ने 13 फरवरी, 2026 को अरोड़ा नर्सिंग अस्पताल, लुधियाना में एक बच्ची (लड़की) को जन्म दिया. वह बच्ची को रखना नहीं चाहती थी. महिला ने अस्पताल में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता से बच्ची को बेचने के लिए कहा. फिर उसने डॉ. मनमीत कौर से बात की, जिन्होंने उसकी मौसी की सहेली रुचि से बात की. रुचि ने आगे मनदीप कौर से बात की, जो मोगा की रहने वाली है. मनदीप कौर के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह बच्ची को खरीदने के लिए तैयार हो गई और उनके बीच 2 लाख 10 हजार रुपये में सौदा हुआ. बच्ची को खरीदने वाली महिला ने ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर किए.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन की तलाश जारी है. पुलिस ने मानव तस्करी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और FIR में नामजद तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है.
5वीं बेटी पैदा हुई तो मां ने बनाया बेचने का प्लान
ADCP समीर वर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम खुलासे किए. उन्होंने बताया कि नवजात बच्ची 13 फरवरी को पैदा हुई थी. सूचना मिली थी कि एक नवजात बच्ची को बेचा जा रहा है. इसे 2 लाख 10 हजार रुपये में बेचा गया. उन्होंने बताया कि बच्ची की मां, जिसकी पहले से 4 बेटियां हैं, 5वीं बेटी को नहीं रखना चाहती थी. इस वजह से अस्पताल में काम करने वाली एक महिला के जरिये यह सौदा हुआ और महिला मोगा से बच्ची को खरीदने पहुंची. उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है.
नवजात बच्ची के पिता से होगी पूछताछ
इस मामले में ADCP समीर वर्मा ने कहा कि बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता की भूमिका की भी जांच की जाएगी और जांच के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. ADCP ने यह भी कहा, "हम उनके दूसरे लिंक्स की भी जांच कर रहे हैं कि इन बच्चों को आगे किसे बेचा गया? बच्चों को आगे कहां ले जाया जा रहा था?" उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है. फिलहाल, हम सभी लिंक्स की जांच कर रहे हैं. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जिनसे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है."
यह भी पढ़ें- पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश! प्रवासी मजदूरों पर हमला मामले में गिरफ्तार आरोपियों का सनसनीखेज खुलासा