ETV Bharat / bharat

5वीं बेटी पैदा हुई तो मां ने बनाया बेचने का प्लान, 2.10 लाख रुपये में हुआ सौदा, 5 गिरफ्तार

5वीं बेटी पैदा हुई तो मां ने बनाया बेचने का प्लान, 2.10 लाख रुपये में हुआ सौदा, 5 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

लुधियाना (पंजाब) : जिला पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. लुधियाना पुलिस ने एक नवजात बच्चे को बेचने और खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें बच्चे की मां, आशा कार्यकर्ता और बच्चे को खरीदने वाली महिला के साथ दो अन्य लोग शामिल हैं. एडीसीपी समीर वर्मा ने बताया कि लुधियाना के शेरपुर कलां की रहने वाली एक प्रवासी महिला सुनीता देवी (जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है) ने 13 फरवरी, 2026 को अरोड़ा नर्सिंग अस्पताल, लुधियाना में एक बच्ची (लड़की) को जन्म दिया. वह बच्ची को रखना नहीं चाहती थी. महिला ने अस्पताल में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता से बच्ची को बेचने के लिए कहा. फिर उसने डॉ. मनमीत कौर से बात की, जिन्होंने उसकी मौसी की सहेली रुचि से बात की. रुचि ने आगे मनदीप कौर से बात की, जो मोगा की रहने वाली है. मनदीप कौर के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह बच्ची को खरीदने के लिए तैयार हो गई और उनके बीच 2 लाख 10 हजार रुपये में सौदा हुआ. बच्ची को खरीदने वाली महिला ने ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर किए. पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन की तलाश जारी है. पुलिस ने मानव तस्करी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और FIR में नामजद तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है.