फर्जी ऐप के 'स्क्रीनशॉट' का इस्तेमाल करके फ्रॉड करने के आरोप में पांच गिरफ्तार
पुलिस ने नकली UPI एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : November 21, 2025 at 1:51 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): कोच्चि में कलामस्सेरी पुलिस ने एक नकली UPI एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कोयिलैंडी के रहने वाले रुबिन, अजसल अमीन, मोहम्मद अनस और रुबीना और तिरुवनंतपुरम के रहने वाले विशाख के रूप में हुई है.
यह गैंग कपड़ों की दुकानों, होटलों और दूसरी जगहों को निशाना बनाता था. उनके तरीके में खरीदारी करना और फिर स्टाफ को नकली UPI ऐप से बनी स्क्रीन इमेज दिखाना शामिल था, जिसमें गलत तरीके से दिखाया जाता था कि पेमेंट सफलतापूर्वक हो गया है, हालांकि पैसा कभी भी दुकानदारों के अकाउंट में नहीं पहुंचा. खबर है कि उन्होंने लॉज में कमरे बुक करते समय भी यही धोखाधड़ी वाला तरीका इस्तेमाल किया.
कई दुकानों से सामान खरीदा
आरोपियों ने कलामस्सेरी के एलमक्कारा इलाके की कई दुकानों से कपड़ों समेत कई सामान खरीदे थे. इस स्कैम का खुलासा उस समय हुआ जब शक में आए होटल मालिकों ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया.
पुलिस को ऐसे विज़ुअल भी मिले हैं, जिनमें आरोपी एक कपड़े की दुकान के स्टाफ को गुमराह करते हुए दिख रहे हैं. उन्हें यकीन दिलाया कि बिल का अमाउंट UPI से पे किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में गिरफ्तारियां कीं.
ठगी के लिए बनाया सॉफ्टवेयर
थ्रिक्कारा के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपी ने आम व्यापारियों को टारगेट करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नकली ऐप बनाया था. ACP ने जोर देकर कहा कि एक बड़े फ्रॉड सिंडिकेट को शुरुआती स्टेज में ही रोक दिया गया था और गिरफ्तार लोगों से डिटेल में पूछताछ के बाद ही ऑपरेशन की पूरी हद का पता चलेगा.
यह गिरफ्तारी हाल ही में अलप्पुझा में रिपोर्ट किए गए ऐसे ही UPI फ्रॉड की कोशिश के बाद हुई है, जहां टारगेट होटल और रिसॉर्ट थे. उस मामले में स्कैमस्टर कमरा बुक करने के लिए कॉल करते थे और फिर UPI ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेजते थे, जिसमें दावा किया जाता था कि उन्होंने गलती से जरूरी एडवांस अमाउंट से 10,000 रुपये से अधिक ट्रांसफर कर दिए हैं और फिर रिफंड की रिक्वेस्ट करते थे. यह कोशिश तब फेल हो गई जब होटल मालिक को शक हुआ और उसने बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस-चेक किया.
