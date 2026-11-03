झज्जर में 25 हज़ार जिंदा कारतूस बरामद, यूपी के रहने वाले 5 आरोपी अरेस्ट, बिहार कनेक्शन भी आया सामने

झज्जर में 25 हज़ार जिंदा कारतूस बरामद, यूपी के रहने वाले 5 आरोपी अरेस्ट, बिहार कनेक्शन भी आया सामने
Jhajjar Live Cartridges Recovered : हरियाणा के झज्जर में एसटीएफ ने 25 हजार जिंदा कारतूस पकड़े हैं.
Published : November 3, 2026 at 8:20 PM IST
Jhajjar Live Cartridges Recovered : हरियाणा के झज्जर जिले के रोहद टोल प्लाजा से आगे हरियाणा STF ने अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. STF की रोहतक टीम ने बिहार STF से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए रोहद में त्रिवेणी ढाबे के सामने खड़ी दो गाड़ियों से 25 हजार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
25000 कारतूस जब्त : पुलिस के अनुसार 3 नवंबर की सुबह सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध गाड़ियां रोहद रोड पर खड़ी हैं. टीम ने मौके पर पहुंचकर टाटा हैरियर (UP 80 FN 8346) और हुंडई ऑरा (UP 24 BL 9209) की तलाशी ली. हैरियर से KF 7.65 और BMM KF बोर के 24,400 जिंदा कारतूस मिले, जबकि ऑरा से 600 कारतूस बरामद हुए. कुल 25 हजार कारतूस जब्त किए गए हैं.
5 लोगों को गिरफ्तार किया गया : मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान बदायूं, यूपी निवासी अफीफुद्दीन उर्फ मुन्ना खान (49), आसिम रईस (33), सबलू खान (32), अरबाज अली (27) और जीनत (33) के रूप में हुई है. सभी बदायूं के अलग-अलग मोहल्लों के रहने वाले हैं. मौके से 8 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं.
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आरोपी गन हाउस चलाता है : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मुन्ना खान बदायूं सिविल लाइंस में बदायूं गन हाउस चलाता है. उसने ये कारतूस सिरसा निवासी विजय गोयल से लिए थे, जो सिरसा में महक गन हाउस का मालिक है. बिहार कनेक्शन भी सामने आया है. एक दिन पहले ही STF बिहार ने भोजपुर में 20 हजार कारतूसों के साथ लल्टू नाम के शख्स को पकड़ा था. जांच में पता चला है कि लल्टू मुन्ना खान के संपर्क में था और उसी से कारतूस लेता था.
कारतूसों का नहीं मिला लाइसेंस : कारतूसों को लेकर कोई लाइसेंस पेश नहीं किया गया. इस संबंध में थाना असौधा, झज्जर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(A) और 25(8) के तहत FIR नंबर 330 दर्ज की गई है. STF अब बिहार और यूपी पुलिस के साथ मिलकर गन हाउसों के इस अवैध सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है.
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