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झज्जर में 25 हज़ार जिंदा कारतूस बरामद, यूपी के रहने वाले 5 आरोपी अरेस्ट, बिहार कनेक्शन भी आया सामने

झज्जर में 25 हज़ार जिंदा कारतूस बरामद ( ETV Bharat )

Jhajjar Live Cartridges Recovered : हरियाणा के झज्जर जिले के रोहद टोल प्लाजा से आगे हरियाणा STF ने अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. STF की रोहतक टीम ने बिहार STF से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए रोहद में त्रिवेणी ढाबे के सामने खड़ी दो गाड़ियों से 25 हजार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

25000 कारतूस जब्त : पुलिस के अनुसार 3 नवंबर की सुबह सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध गाड़ियां रोहद रोड पर खड़ी हैं. टीम ने मौके पर पहुंचकर टाटा हैरियर (UP 80 FN 8346) और हुंडई ऑरा (UP 24 BL 9209) की तलाशी ली. हैरियर से KF 7.65 और BMM KF बोर के 24,400 जिंदा कारतूस मिले, जबकि ऑरा से 600 कारतूस बरामद हुए. कुल 25 हजार कारतूस जब्त किए गए हैं.