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चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर ग्रेनेड हमले के मामले में पांच गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय पर ग्रेनेड हमले में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. काउंटर-इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में यह सफलता हासिल की.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, .30 बोर की जिगना पिस्तौल और गोला-बारूद जब्त किया गया है. आरोपियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शमी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रुबल चौहान और मनदीप उर्फ अभिजीत शर्मा के रूप में हुई है.

डीजीपी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इस मॉड्यूल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन हासिल था और यह पुर्तगाल तथा जर्मनी में मौजूद विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें हमले को अंजाम देने के लिए कई 'कटआउट' और उप-मॉड्यूल शामिल थे.

डीजीपी ने आगे कहा कि हमले में शामिल दो मुख्य अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है, और इस मामले में उनके संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

डीजीपी यादव ने कहा, "इसमें कई कटआउट और सब-मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था. इस कार्रवाई ने क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से रची गई एक बड़ी आतंकी साजिश को प्रभावी ढंग से नाकाम कर दिया है. इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं."

अधिकारियों ने बताया था कि बुधवार शाम करीब 5 बजे बीजेपी कार्यालय के पास एक संदिग्ध देसी विस्फोटक फेंका गया था, जिससे उसमें धमाका हुआ था. हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था.

बुधवार शाम सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति को नीले रंग के ग्रेनेड से पिन निकालकर उसे फेंकते हुए दिखाया गया था, जबकि दूसरा व्यक्ति इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था. धमाका होने से ठीक कुछ पल पहले ही ये दोनों वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं.