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कर्नाटक में मासूम बच्ची की हत्या का मामला, कादुगोडी पुलिस ने मां और प्रेमी को किया गिरफ्तार

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में साढ़े पांच साल की बच्ची की हत्या के मामले में कादुगोडी पुलिस ने 7 दिन बाद आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया. 4 जून को बच्ची की हत्या का केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागी उसकी मां को पुलिस ने बुधवार सुबह सकलेशपुर के पास मोहन के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं. वह यह कि, केस दर्ज होने और पोस्टमॉर्टम में मौत दम घुटने से होने की बात सामने आने के बावजूद इतने दिनों तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था.

मां ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था ताकि किसी को पता न चले. साथ ही उसने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करके कानून की नजर से बचने की कोशिश की. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शख्स के बयान और जांच टीम को मिले तकनीकी सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर 5 दिन की हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ तेज कर दी गई है.

वहीं, पुलिस कस्टडी में मौजूद आरोपी शख्स ने बच्ची की हत्या करना कबूल कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि, क्या प्रियंका को मर्डर के बारे में पता था. क्या दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी. पुलिस ने बताया कि, इन दोनों से मामले में आधिकारिक बयान लेना बाकी है. पुलिस ने कहा कि बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.