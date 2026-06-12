कर्नाटक में मासूम बच्ची की हत्या का मामला, कादुगोडी पुलिस ने मां और प्रेमी को किया गिरफ्तार
लिस कस्टडी में मौजूद आरोपी शख्स ने बच्ची की हत्या करना कबूल कर लिया है. पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : June 12, 2026 at 1:42 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में साढ़े पांच साल की बच्ची की हत्या के मामले में कादुगोडी पुलिस ने 7 दिन बाद आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया. 4 जून को बच्ची की हत्या का केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागी उसकी मां को पुलिस ने बुधवार सुबह सकलेशपुर के पास मोहन के फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया.
इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं. वह यह कि, केस दर्ज होने और पोस्टमॉर्टम में मौत दम घुटने से होने की बात सामने आने के बावजूद इतने दिनों तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था.
मां ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था ताकि किसी को पता न चले. साथ ही उसने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करके कानून की नजर से बचने की कोशिश की. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी शख्स के बयान और जांच टीम को मिले तकनीकी सुरागों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर 5 दिन की हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ तेज कर दी गई है.
वहीं, पुलिस कस्टडी में मौजूद आरोपी शख्स ने बच्ची की हत्या करना कबूल कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि, क्या प्रियंका को मर्डर के बारे में पता था. क्या दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी. पुलिस ने बताया कि, इन दोनों से मामले में आधिकारिक बयान लेना बाकी है. पुलिस ने कहा कि बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लोकायुक्त पुलिस ने कडुगोडी पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की
24 मार्च को आरोपी महिला और उसकी साढ़े पांच साल की बेटी और एक शख्स के साथ कार में बाहर गई थीं. जब महिला खरीदारी करने गई थी, कार में बच्चे ने आइसक्रीम मांगी. मोहन से बच्ची ने दूसरी आइसक्रीम की जिद की.
इस पर गुस्से में मोहन ने बच्ची के पेट में मारा. बच्ची दर्द सहन नहीं कर पाई. उसके बाद उसने बच्ची का गला घोंटकर मार डाला और उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया. बच्ची की मां के आने के बाद, वह कडुगोडी में अपने घर आया. अगले दिन बच्ची की मौत का पता चला. पुलिस पूछताछ के दौरान, महिला और शख्स ने संदिग्ध बयान दिए.
पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई. फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. सूत्रों ने बताया कि जब संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, तो एक एसीपी के नेतृत्व में जांच की गई और रिपोर्ट में बताया गया कि कडुगोडी के पूर्व इंस्पेक्टर रंगास्वामी, (अभी ट्रांसफर हो चुके हैं) मौजूदा पुलिस सब इंस्पेक्टर निंगाराजू और सुको टीम ने जांच न करने में लापरवाही की.
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