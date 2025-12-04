गुजरात: पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी की गोलीबारी में सात भारतीय मछुआरे अगवा, परिजनों ने जताई चिंता
दीव, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ के सात मछुआरों को पाकिस्तान ले जाया गया है, जिससे उनके परिवार परेशान हैं.
Published : December 4, 2025 at 5:20 PM IST
गांधीनगर: पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी (PMSA) ने गुरुवार को बताया कि भारत के कम से कम सात मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मछुआरों को पकड़ने से पहले पाकिस्तानी लोगों ने ओखा पोर्ट के पास एक मछली पकड़ने वाली नाव पर फायरिंग की.
अधिकारियों के अनुसार, दीव, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिलों के वनकबारा इलाके के मछुआरे मधवाड़ गांव से मछली पकड़ने के लिए निकले थे. जब वे ओखा तट पर पहुंचे, तो एजेंसी ने उनकी नाव पर गोलीबारी की और सभी मछुआरों को अगवा कर पाकिस्तान ले गए. अधिकारियों ने कहा कि इस घटना से परिवार बहुत दुखी हैं.
अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के भारतीय जलक्षेत्र में घुसने और भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. केंद्र शासित प्रदेश दीव के वनकबारा और मधवाड़ के निवासियों के लिए मछली पकड़ना मुख्य काम है.
इस घटना के बारे में फिशरीज़ ऑफिसर सुकर अंजनी ने बताया कि इस बोट में गए सभी मछुआरों को पाकिस्तान मरीन एजेंसी ने पकड़ लिया है, जिसके बारे में मछुआरों के परिवारों को भी बता दिया गया है.
25 अक्टूबर, 2025 को, गिर सोमनाथ जिले के मधवाड़ पोर्ट से जयंती रामजीभाई सोलंकी नाम के एक आदमी ने एक नाव (रजिस्ट्रेशन नंबर IND GJ32MM 591) किराए पर ली. नाव पर सात मछुआरे सवार थे, जिनकी पहचान वनकबारा के मितेश रामजी सोलंकी, करुण प्रेमजी बामनिया और भरत दिलीप सिकोतारिया और गिर सोमनाथ जिले के मोहन राणा बामभानिया, नामदेव बालकृष्ण मेहर, नीलेश रमेश पंजारी और तरुण सिद्दी बरैया के तौर पर हुई।
वहीं फायरिंग के दौरान वनकबारा के सौदवाड़ी इलाके के मितेश रामजी सोलंकी को गोली लग गई. इसके बाद सभी मछुआरों को पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने हिरासत में ले लिया. मछुआरों के परिवारों ने कार्रवाई की अपील की है.
इस बीच, दीव के वनकबारा के 22 मछुआरे अभी भी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं. उनमें से उन्नीस मछुआरों में प्रेमजी सोमा सोलंकी, जितेश सोमा बरैया, जसवंत चुन्नीलाल बामनिया, सोमा वरजंग सोलंकी, मौलिक कांजी चावड़ा, सुरेश मंडन सोलंकी, अश्विन रामा और जितेंद्र लखन बारिया शामिल हैं, जो चार साल से जेल में हैं. तीन और को एक महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. परिवारों ने सरकार से जल्द से जल्द उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है.
