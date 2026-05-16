Hyderabad: मछली प्रसादम कार्यक्रम 8 जून को, तैयारियां शुरू
बाथिनी गौड परिवार द्वारा आयोजित मछली प्रसादम कार्यक्रम में अस्थमा के मरीजों को मुफ्त में उपचार दिया जाता है.
Published : May 16, 2026 at 2:49 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस साल 8 जून को वार्षिक मछली प्रसादम कार्यक्रम होगा. यह आयोजन शहर के नामपल्ली एग्जिबिशन ग्राउंड (Nampally Exhibition Grounds) में होगा. मछली प्रसादम कार्यक्रम 8 जून को सुबह 11 बजे शुरू होगा और 9 जून को सुबह 11 बजे तक 24 घंटे चलेगा.
तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि राज्य सरकार 8 जून को शुभ मृगशिरा कार्ति मुहूर्त के दौरान नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में होने वाले सालाना मछली प्रसादम बांटने के प्रोग्राम के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है.
मछली प्रसादम इवेंट की तैयारी के लिए हाल ही में उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक हुई, क्योंकि इवेंट में देश भर से हजारों लोगों के आने की उम्मीद है. यह बैठक हैदराबाद जिले के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने की. इसमें हैदराबाद कलेक्टर प्रियंका अला, बथिनी परिवार के सदस्य और हैदराबाद कलेक्टरेट के दूसरे संबंधित अधिकारी शामिल हुए. मंत्री ने पुलिस को सख्त सुरक्षा उपाय, ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण उपाय लागू करने का निर्देश दिया.
बाथिनी गौड परिवार (Bathini Goud family) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अस्थमा और सांस की दूसरी समस्याओं से पीड़ित मरीजों को मुफ्त में मछली प्रसादम बांटता जाता है. इस उपचार में एक हर्बल पेस्ट को एक जीवित मछली के मुंह में रखा जाता है, जिसे फिर मरीज निगल लेता है. शाकाहारी लोगों के लिए गुड़ मिला हुआ एक दूसरा पेस्ट दिया जाता है. यह प्रथा 1845 से चली आ रही है.
यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि यह उपचार सांस की बीमारियों से राहत देता है और यह एक पुरानी परंपरा बन गई है. हालांकि, तर्कवादियों ने लगभग एक दशक से इसके असर पर सवाल उठाए हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि हर्बल पेस्ट में हेवी मेटल्स हैं जो सेहत से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकते हैं.
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