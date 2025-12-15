ETV Bharat / bharat

फिश फार्म गिराए जाने से कश्मीरी परिवार की रोजी-रोटी छिनी, रेवेन्यू अधिकारी बोले हाईकोर्ट के आदेश का हुआ पालन

डार ने कहा कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी गुजारा करने के लिए जमीन लीज पर देने या जमीन के बदले ज़मीन देने की उनकी अपील नहीं सुनी, तो उनके पिता ने दरवाजा खटखटाया.

जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 10 अक्टूबर, 2025 को सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा था. इसमें बारामूला के डिप्टी कमिश्नर को डार को मछली स्टॉक हटाने की इजाजत देने से पहले जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था.

इस तहस-नहस का बचाव करते हुए, क्री रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर (नायब तहसीलदार), निसार अहमद ने ETV भारत को बताया कि अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोकल युवाओं ने अधिकारियों से उस जगह पर एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की रिक्वेस्ट की थी.

मछली फार्म को गिराने की यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब जम्मू-कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने युवाओं में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए UT में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए लाखों कनाल जमीन की पहचान करके उसे वापस ले लिया है.

ग्रेजुएट डार ने कहा कि उनके पिता ने यह फार्म लगाया था, जिससे परिवार के 10 सदस्यों, उनके माता-पिता और भाई-बहनों का गुजारा होता था, लेकिन शनिवार को, लोकल रेवेन्यू अधिकारियों ने बुलडोजर के साथ फार्म पर धावा बोल दिया और फार्म को पूरी तरह से गिरा दिया.

डार के पिता, गुलाम मोहम्मद डार ने 15 साल पहले बांदी पाईं गांव में 10 मरला सरकारी जमीन पर फिश फार्म लगाया था, जहां उनके साथी गांववालों के पास 192 कनाल सरकारी जमीन है.

श्रीनगर: 13 दिसंबर को, मुदासिर अहमद डार, उनके बूढ़े माता-पिता और भाई-बहन कश्मीर घाटी के बारामुल्ला गांव में अपने फिश फार्म पर गए थे, अपनी मछलियों को दाना डालने नहीं, बल्कि जिले के रेवेन्यू अधिकारियों के सामने रोते-बिलखते हुए अपनी रोजी-रोटी के एकमात्र साधन को गिराए जाने के खिलाफ गुहार लगाई.

उन्होंने कहा, “हमने कोर्ट से गुजारिश की थी कि हमें कलंतरा बाला एस्टेट में खसरा नंबर 954/114 मिन के तहत आने वाली 15 मरला जमीन से बेदखल न किया जाए और मछली फार्म को न तोड़ा जाए.” बाद में, उनके वकील ने कोर्ट में उनकी अपील वापस लेने की गुजारिश की और अपनी शिकायत के समाधान के लिए संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करने का आग्रह किया, जिसे DB ने मान लिया था. उन्होंने अपनी बराबर की प्रॉपर्टी की जमीन के बदले जमीन देने या पैसे देकर उसे खरीदने की इजाजत देने का ऑफर दिया है.

डार ने कहा कि उनके पिता ने 2 दिसंबर को जिला आयुक्त बारामूला को एक लिखित आवेदन में उनसे जमीन के टुकड़े को या तो भुगतान के बदले या उनके स्वामित्व वाली जमीन के बराबर के टुकड़े के बदले में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था.

गुलाम मोहम्मद डार ने अपने आवेदन में लिखा था, "मैं अपने वास्तविक अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए आपका बहुत आभारी रहूंगा, जो मेरे परिवार की आजीविका की रक्षा करेगा और गंभीर वित्तीय और सामाजिक कठिनाई को रोकेगा."

उन्होंने कहा, "यह मछली फार्म मेरे परिवार की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है. मैंने इसे विकसित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और प्रयासों का निवेश किया है, और इसके विध्वंस से न केवल गंभीर वित्तीय नुकसान होगा, बल्कि मेरे परिवार को, मेरे शिक्षित बच्चों सहित, उनके जीविका के एकमात्र साधन से भी वंचित होना पड़ेगा."

राजस्व प्रशासन, जिसने निर्माण के दौरान या पिछले दशक में फार्म पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, को कुछ स्थानीय युवाओं द्वारा कार्रवाई के लिए उकसाया गया था, जिन्होंने चार साल पहले राजस्व प्रशासन से उनके फार्म के खिलाफ शिकायत की थी रेवेन्यू ऑफिसर ने यह भी कहा कि “बांडी पाईन गांव के लोग उस जगह पर एक बड़ा स्टेडियम चाहते थे, लेकिन उन्होंने इतने सालों में किसी भी लोकल से जमीन वापस नहीं ली थी.

दार्स ने जम्मू और कश्मीर स्टेट लैंड (वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स) रूल्स, 2007, जिसे आमतौर पर ‘रोशनी एक्ट’ के नाम से जाना जाता है, के तहत जमीन के मालिकाना हक के लिए अप्लाई भी किया था. लेकिन इस एक्ट को अक्टूबर 2020 में हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और बाद में रेवेन्यू अधिकारियों ने सभी जमीन रजिस्ट्रेशन को अमान्य घोषित कर दिया.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, लोकल लोगों ने उस जगह पर 192 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया है और अभी तक प्लेग्राउंड बनाने के लिए उसका सीमांकन नहीं किया है. “यह एक सुनसान, बाढ़ वाले इलाके के बीच में सिर्फ 2,000 स्क्वेयर फीट जमीन है, जिसके आसपास हजारों कनाल खाली जमीन है."

अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के वरिष्ठ नेता नसीर राथर ने कहा, "यहां कोई सड़क संपर्क नहीं है और इस स्थान पर किसी भी सार्थक बुनियादी ढांचा परियोजना के आने की कल्पना करना कठिन है."

वर्ष 2022 की भूमि पुनर्प्राप्ति कवायद की ओर इशारा करते हुए, जिसके बारे में सरकार ने कहा था कि यह बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है, उन्होंने कहा कि एक छोटी इकाई को आजीविका प्रदान करने के बजाय, राजस्व अधिकारियों ने एक ट्राउट मछली फार्म को ध्वस्त कर दिया है, जिससे एक पूरा परिवार बिना आय के एकमात्र स्रोत के रह गया है.

राथर ने कहा, "मैं यह समझने में असफल हूं कि इस कदम से कौन सा सार्वजनिक उद्देश्य पूरा हुआ है, सिवाय एक गरीब परिवार को दर्द और परेशानी देने के." डार ने कहा कि उनके पिता ने अपनी दो मरला संपत्ति की जमीन पर एक पारंपरिक पानी से चलने वाली आटा चक्की स्थापित की थी.