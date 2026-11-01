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ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट: 125 KM की रेल लाइन में 213 KM का सुरंग नेटवर्क, जानें कब पूरा होगा देश का सबसे चैलेंजिंग मेगा प्रोजेक्ट

गौचर स्टेशन से कर्णप्रयाग तक आखिरी चरण का निर्माण: धारी देवी के बाद ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ईटीवी भारत की टीम गौचर रेलवे स्टेशन पहुंची. यहां निर्माणाधीन स्टेशन यार्ड और उसके आसपास चल रहे काम की तस्वीरें इस परियोजना के अंतिम हिस्से की प्रगति को दिखाती हैं. साइट इंजीनियर उमेश ने बताया कि गौचर स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म और एक मुख्य स्टेशन बिल्डिंग बनाई जा रही है. स्टेशन यार्ड में एक मुख्य लाइन के साथ लूप लाइनें होंगी, जो प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगी. इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए ओवरहेड टैंक और अन्य जरूरी सहायक संरचनाओं का भी निर्माण किया जा रहा है.

डुंगरी पंत गांव में भगवान क्षेत्रपाल देवता का एक पुराना मंदिर मौजूद है. रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के डिजाइन में जरूरी बदलाव करके मंदिर को सुरक्षित रखा गया है, ताकि निर्माण के दौरान उसे कोई नुकसान न पहुंचे. भविष्य में मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे स्थानीय ग्रामीणों को समर्पित किया जा सकेगा. धारी देवी स्टेशन का नाम भी क्षेत्र की आराध्य मां धारी देवी के नाम पर रखा गया है. इस तरह परियोजना के निर्माण के साथ स्थानीय आस्था और धार्मिक महत्व को भी ध्यान में रखने की कोशिश की गई है. - संजय राणा, साइट इंजीनियर -

इंजीनियरों ने दावा किया कि इस ब्रिज साइट पर अब तक जीरो कैजुअल्टी यानी कोई दुर्घटना नहीं हुई है. नदी के नजदीक निर्माण होने के कारण यहां मॉनसून और नदी का जलस्तर भी एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए हर दिन सुबह नदी के हाई फ्लड लेवल यानी HFL की निगरानी की जाती है. पानी का स्तर मापने के लिए विशेष निशान लगाए गए हैं. साथ ही, डैम से पानी छोड़े जाने की स्थिति में प्रशासन के साथ समन्वय रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर समय रहते श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके. इस निर्माण के बीच स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का भी ध्यान रखा गया है.

धारी देवी स्टेशन पर सुरक्षा के साथ आस्था को भी प्राथमिकता: धारी देवी स्टेशन पर निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय धार्मिक आस्था का ध्यान रखने की जानकारी भी इंजीनियरों ने दी. साइट इंजीनियर संजय राणा के मुताबिक, यहां काम शुरू होने से पहले हर दिन श्रमिकों के लिए सेफ्टी डेमो सेशन आयोजित किया जाता है. इसमें उन्हें काम के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी जाती है. कर्मचारियों के लिए हेलमेट और दूसरे जरूरी सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है.

ब्रिज इंजीनियर सहदेव आचार्य के मुताबिक, इस क्षेत्र में ब्रिज नंबर-10 के दो हिस्से यानी A1 और A2 साइट है. A2 साइट का काम पूरा हो चुका है, जबकि A1 साइट पर कुल 45 पाइल्स में से अंतिम चरण का काम किया जा रहा है. पुल के 6 स्पैन का काम भी पूरा करने की दिशा में निर्माण चल रहा है. यह चार स्पैन वाला विशेष अंडरस्लंग गर्डर स्टील ब्रिज है. इसके 3 स्पैन की लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है और एक स्पैन का काम अगले 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है. इस निर्माण कार्य में करीब 90 लोगों की टीम जुटी हुई है. इंजीनियरों के अनुसार पुल को पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और रेल परिचालन के भार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.

यहां स्टेशन यार्ड, प्लेटफॉर्म, फॉर्मेशन वर्क और टनलिंग का काम किया जा रहा है. इस पैकेज के अंतर्गत मुख्य सुरंग और एस्केप टनल को मिलाकर करीब 9 किलोमीटर लंबाई का सुरंग नेटवर्क तैयार किया गया है. इन सुरंगों की खुदाई और निर्माण का काम निर्माण एजेंसी एसआरजेवी कर रही है. स्टेशन के पीछे पहाड़ के भीतर से निकलने वाली दोनों सुरंगें आगे डूंगरी पंत गांव के पास स्टेशन यार्ड तक पहुंचती हैं. यहां काम दिन-रात जारी है. - सहदेव आचार्य, ब्रिज इंजीनियर, आरवीएनएल -

यहां मौजूद ब्रिज इंजीनियर सहदेव आचार्य ने बताया कि, धारी देवी स्टेशन परियोजना के पैकेज-6 का हिस्सा है. यह पैकेज श्रीनगर के जीएनटीआई ग्राउंड से शुरू होकर डूंगरी पंत गांव तक लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है. इस पैकेज में दो महत्वपूर्ण रेल पुल और एक रोड ब्रिज शामिल हैं. रोड ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि रेल पुलों और स्टेशन से जुड़े बाकी कार्यों पर काम जारी है.

धारी देवी स्टेशन पर दिखी इंजिनियरिंग की मिशाल: ईटीवी भारत की टीम जब टीम धारी देवी स्टेशन पहुंची, तो यहां निर्माण कार्य की कई अहम तस्वीरें सामने आईं. पहाड़ों के बीच नदी के नजदीक बन रहे इस स्टेशन पर रेलवे यार्ड, पुल, सुरंग और स्टेशन से जुड़े दूसरे निर्माण कार्य एक साथ चल रहे हैं.

देवप्रयाग से आगे परियोजना की सबसे लंबी सुरंगों में से एक आती है. इसके बाद जनासू, मलेथा और श्रीनगर क्षेत्र में रेल लाइन पहुंचेगी. श्रीनगर में अलकनंदा नदी के ऊपर बड़ा पुल बनाया जा रहा है. आगे धारी देवी क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण रेल पुल और सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इसके बाद तिलणी, घोलतीर और गौचर होते हुए रेल लाइन कर्णप्रयाग के सवाई गांव तक पहुंचेगी.

अलकनंदा नदी के ऊपर बन रहा यह पुल करीब 489 मीटर लंबा है. वहीं देवप्रयाग क्षेत्र में बनने वाले पुल का सबसे लंबा स्पैन करीब 125 मीटर का है. गौचर क्षेत्र में भी अलकनंदा नदी के ऊपर रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है. इस पूरे रूट में चंद्रभागा नदी पर पुल से लेकर अलकनंदा नदी के ऊपर बनने वाले पुल तक कई महत्वपूर्ण संरचनाएं तैयार की जा रही हैं. ऋषिकेश से आगे बढ़ने पर रेल लाइन ढालवाला और शिवपुरी के बीच सुरंग में प्रवेश करती है. इसके बाद शिवपुरी, गूलर और ब्यासी जैसे क्षेत्र आते हैं. आगे कौड़ियाला और देवप्रयाग के बीच सुरंगों और नदी पुलों का निर्माण किया गया है.

नदियों के ऊपर बन रहे बड़े रेल पुल, श्रीनगर से देवप्रयाग तक खास निर्माण: इस परियोजना में केवल सुरंगों का निर्माण ही नहीं, बल्कि गंगा और अलकनंदा जैसी नदियों और पहाड़ी नालों के ऊपर बड़े रेल पुल तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है. ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच कई स्थानों पर रेल लाइन को नदी, घाटियों और पहाड़ों के बीच से निकालना पड़ रहा है. इसके लिए बड़े-बड़े स्टील और कंपोजिट गर्डर पुल बनाए जा रहे हैं. परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, महत्वपूर्ण और बड़े रेल पुलों में से 8 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 11 अन्य पुलों का काम अभी प्रगति पर है. इनमें श्रीनगर का रेल पुल विशेष महत्व रखता है.

पहाड़ों के भीतर इतनी लंबी सुरंग बनाना अपने आप में बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है. इसके लिए चट्टानों की स्थिति, पहाड़ की बनावट, पानी के रिसाव और भूगर्भीय परिस्थितियों का लगातार अध्ययन किया जाता है. डीजीएम ओपी मालगुड़ी के मुताबिक, खुदाई के दौरान जियोलॉजिस्ट लगातार चट्टानों की मैपिंग करते हैं और रॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से निर्माण की तकनीक और डिजाइन में जरूरी बदलाव किए जाते हैं.

अलग-अलग तकनीकों से सुरंगों की खुदाई: इस परियोजना में सुरंगों की खुदाई के लिए अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकांश स्थानों पर ड्रिल एंड ब्लास्ट और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM) तकनीक अपनाई गई है. परियोजना की सबसे लंबी सुरंग (देवप्रयाग से जनासु तक) में आधुनिक टनल बोरिंग मशीन (TBM) का इस्तेमाल किया गया है. यह करीब 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसमें दो समानांतर सुरंगें बनाई गई हैं. इन्हें अप लाइन और डाउन लाइन के रूप में विकसित किया जा रहा है.

वहीं RVNL की सितंबर 2026 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुल 213.1 किलोमीटर के टनलिंग लक्ष्य के मुकाबले 157.53 किलोमीटर टनल लाइनिंग पूरी होने का उल्लेख है. टनल खुदाई और टनल लाइनिंग अलग-अलग निर्माण प्रक्रियाएं हैं. इसलिए इन दोनों आंकड़ों को अलग-अलग समझना जरूरी है. रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना में 16 मुख्य टनल, 12 एस्केप टनल और 8 एडिट/शाफ्ट का प्रावधान है. कुल टनलिंग व्यवस्था में क्रॉस पैसेज भी शामिल हैं.

मालगुड़ी के अनुसार, परियोजना में कुल टनलिंग की लंबाई लगभग 213 किलोमीटर है. इसमें करीब 104 किलोमीटर मुख्य सुरंगें हैं और बाकी हिस्सा सुरक्षा और निर्माण व्यवस्था से जुड़ी अन्य सुरंगों का है. उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 209 किलोमीटर टनलिंग का काम पूरा किया जा चुका है.

125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में करीब 104 किलोमीटर हिस्सा मुख्य सुरंगों के भीतर से होकर गुजरेगा. परियोजना में कुल 16 मुख्य सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा लंबी सुरंगों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलग से आपातकालीन निकास सुरंगों की व्यवस्था भी की गई है. 3 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली सुरंगों में मुख्य सुरंग के साथ एस्केप टनल का प्रावधान किया गया है. मुख्य सुरंग और आपातकालीन सुरंगों को हर 375 मीटर की दूरी पर क्रॉस पैसेज के जरिए जोड़ा गया है. इसका उद्देश्य किसी आपात स्थिति में यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षित निकास उपलब्ध कराना है. इसके अलावा मुख्य सुरंगों तक पहुंचने और निर्माण कार्य में सुविधा के लिए एडिट टनल भी बनाई गई है. - ओपी मालगुड़ी, डीजीएम, रेल विकास निगम लिमिटेड -

213 किलोमीटर का सुरंग नेटवर्क, 16 मुख्य टनल: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका सुरंग नेटवर्क है. सामान्य तौर पर किसी रेल परियोजना में पुल और सुरंगें निर्माण का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में सुरंगें ही पूरी रेल लाइन की सबसे बड़ी संरचना हैं.

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहा है. संस्था के डीजीएम ओपी मालगुड़ी के मुताबिक, इस रेल लाइन को तैयार करने के लिए कुल 213 किलोमीटर से अधिक लंबाई का सुरंग नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. इसमें मुख्य सुरंगों के साथ एस्केप टनल, एडिट टनल और क्रॉस पैसेज भी शामिल हैं. मालगुड़ी बताते हैं कि इस पूरी परियोजना का उद्देश्य पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और मजबूत रेल कनेक्टिविटी तैयार करना है.

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि आने वाले समय में पहाड़ी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी , पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली परियोजना के रूप में देखी जा रही है. करीब 125 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन ऋषिकेश के वीरभद्र स्टेशन से शुरू होकर चमोली जिले के कर्णप्रयाग स्थित सवाई गांव तक पहुंचेगी. इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसका लगभग 104 किलोमीटर हिस्सा पहाड़ों के भीतर सुरंगों से होकर गुजरेगा. यानी कुल रेल लाइन का बड़ा हिस्सा जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि पहाड़ों के अंदर तैयार किया जा रहा है. यही वजह है कि इस परियोजना को हिमालयी क्षेत्र में रेलवे इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

स्टेशन के सामने बन रहा ब्रिज नंबर-15 इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण संरचना है. इस पुल में कुल 8 स्पैन हैं. इसका सबसे बड़ा स्पैन 79 मीटर लंबा है, जबकि अन्य 6 स्पैन करीब 37 मीटर के हैं. पुल का निर्माण कार्य अभी जारी है. इसके ठीक सामने टनल नंबर-16 है, जो करीब 6.5 किलोमीटर लंबी है और सीधे कर्णप्रयाग के सवाई गांव स्थित अंतिम स्टेशन यार्ड में खुलती है. 3 किलोमीटर से अधिक लंबी होने के कारण इस मुख्य सुरंग के साथ आपातकालीन निकास सुरंग की भी व्यवस्था की गई है.

- उमेश, साइट इंजीनियर -

गौचर स्टेशन की एक खास बात यह भी है कि इसे कस्बे से जोड़ने के लिए भटनगर रोड की तरफ से प्रवेश मार्ग रखा गया है. इससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है. यह स्टेशन कर्णप्रयाग से ठीक पहले स्थित दूसरा अंतिम स्टेशन होगा. यहां करीब 900 मीटर का खुला स्टेशन क्षेत्र है, जिसके बाद लगभग 350 मीटर लंबा पुल और फिर टनल नंबर-16 शुरू होती है. इस सुरंग से रेल लाइन सीधे कर्णप्रयाग के सवाई गांव तक पहुंचेगी. यानी गौचर से आगे रेल लाइन का बड़ा हिस्सा पहाड़ के भीतर से गुजरते हुए अंतिम स्टेशन तक पहुंचेगा.

12 नए स्टेशन, पहाड़ के कई शहर और कस्बे जुड़ेंगे: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत कुल 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं. इन स्टेशनों के जरिए टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. ऋषिकेश से आगे शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, रानीहाट नैथाना यानी श्रीनगर, धारी देवी, तिलानी, घोलतीर, गौचर और कर्णप्रयाग स्टेशन बनाए जा रहे हैं.

परियोजना के शुरुआती हिस्से में वीरभद्र स्टेशन पहले से मौजूद है. योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन भी इस रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है. RVNL की रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना में स्टेशनों के लिए प्लेटफॉर्म, स्टेशन यार्ड, लाइन और दूसरी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है. कर्णप्रयाग स्टेशन पर 5 यात्री प्लेटफॉर्म और एक गुड्स प्लेटफॉर्म का प्रावधान भी रिपोर्ट में दर्ज है. इससे स्पष्ट है कि परियोजना केवल यात्री ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में माल ढुलाई की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है.

परियोजना की डेडलाइन- जून 2028 में पहला ट्रायल, दिसंबर 2029 तक कमीशनिंग का लक्ष्य: इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहाड़ों तक ट्रेन आखिर कब पहुंचेगी. RVNL के डीजीएम ओपी मालगुड़ी के मुताबिक, निर्माण कार्य के दौरान कई चुनौतियां आई हैं, लेकिन अब परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जून 2028 तक पहले सेक्शन का ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद दिसंबर 2029 के अंत तक पूरे प्रोजेक्ट को कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य है.

RVNL की सितंबर 2026 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी दो प्रमुख सेक्शन के लिए लक्ष्य दर्ज किए गए हैं. इसके मुताबिक योग नगरी ऋषिकेश से ब्यासी तक 27.69 किलोमीटर के सेक्शन को जून 2028 तक और ब्यासी से कर्णप्रयाग तक 92.60 किलोमीटर के सेक्शन को दिसंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है. वीरभद्र से योग नगरी ऋषिकेश तक का पहला सेक्शन 20 मार्च 2020 को चालू किया जा चुका है. इस हिस्से को उत्तर रेलवे को सौंपा गया है, जहां यात्री ट्रेनें और मेलगाड़ियां चल रही हैं. मालगुड़ी के अनुसार, बाकी परियोजना का निर्माण और कमीशनिंग पूरा होने के बाद इसे भी उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल को सौंप दिया जाएगा.

हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक बनावट और संवेदनशीलता को देखते हुए हर निर्माण कार्य में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है. यहां नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाती है, ताकि आसपास के रिहायशी इलाकों और भवनों को नुकसान न पहुंचे. इसके अलावा मॉनसून के दौरान निर्माण सामग्री की आवाजाही प्रभावित होती है. चारधाम यात्रा के समय सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है और भारी ट्रकों की आवाजाही में भी दिक्कत आती है. निर्माण में इस्तेमाल होने वाली रोड़ी, बजरी और अन्य एग्रीगेट की उपलब्धता भी कई बार चुनौती बन जाती है.

- ओपी मालगुड़ी, डीजीएम, आरवीएनएल -

DGM RVNL मालगुड़ी के मुताबिक, कोविड-19 महामारी इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रही. महामारी के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घर लौट गए थे. बाद में उन्हें वापस लाने और निर्माण कार्य को दोबारा गति देने में काफी समय लगा. उनके अनुसार, इस वजह से करीब ढाई साल का समय प्रभावित हुआ. हालांकि उत्तराखंड सरकार की खनन नीति से निर्माण सामग्री की उपलब्धता में मदद मिली है. इन चुनौतियों के बावजूद परियोजना में सुरंगों, पुलों और स्टेशनों का निर्माण लगातार जारी है. परियोजना की लागत भी समय के साथ बढ़ी है.

इस रेल लाइन की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 16,216 करोड़ रुपए थी. लेकिन निर्माण में लगने वाला लंबा समय, महंगाई और दूसरी परिस्थितियों के कारण लागत में बढ़ोतरी हुई है. अब परियोजना की लागत करीब 37 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है. आरवीएनएल की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी संशोधित लागत का आंकड़ा लगभग 37,119.32 करोड़ रुपए दर्ज है.

- ओपी मालगुड़ी, डीजीएम, आरवीएनएल -

वन भूमि का बड़ा हिस्सा, 5,709 परिवार परियोजना से प्रभावित चिह्नित: इस परियोजना के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ी है. आरवीएनएल की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी परियोजना के लिए करीब 788.20 हेक्टेयर भूमि का विवरण दर्ज है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वन भूमि का है. कुल जमीन में 564.02 हेक्टेयर वन भूमि, 59.29 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 164.88 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है. यानी परियोजना के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन का करीब 71.56 प्रतिशत हिस्सा वन भूमि है. रिपोर्ट में वन भूमि की स्वीकृतियों को अलग-अलग चरणों में मिलने का विवरण दिया गया है. वहीं निजी भूमि की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी भी दर्ज है.

इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण हैं. आरवीएनएल की रिपोर्ट में चार जिलों के कुल 5,709 परिवारों को अंतिम चरण में प्रभावित परिवारों के रूप में चिह्नित किया गया है. इनमें चमोली जिले के 2,351 परिवार शामिल हैं, जो चारों जिलों में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद टिहरी गढ़वाल में 1,505, रुद्रप्रयाग में 936 और पौड़ी गढ़वाल में 917 परिवार चिह्नित किए गए हैं. रिपोर्ट के शुरुआती पुनर्वास योजना के आंकड़ों में कुल 4,697 परिवार दर्ज थे, जबकि अंतिम चरण में यह संख्या बढ़कर 5,709 हो गई. यानी दोनों आंकड़ों के बीच 1,012 परिवारों का अंतर है. ये आंकड़े बताते हैं कि परियोजना के साथ पुनर्वास और मुआवजे का पहलू भी काफी महत्वपूर्ण है.

सुरक्षा और पर्यावरण पर RVNL का दावा: हिमालयी क्षेत्र में बड़े निर्माण कार्यों को लेकर पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े सवाल भी लगातार उठते रहे हैं. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर RVNL के डीजीएम ओपी मालगुड़ी का कहना है कि, निर्माण शुरू होने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) कराया गया था. उनके अनुसार, परियोजना के डिजाइन तैयार करने में आईआईटी रुड़की और आईआईटी बॉम्बे की तकनीकी मदद ली गई है.

डिजाइन को भूकंप की संभावित तीव्रता और पहाड़ों की भूगर्भीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. खुदाई के दौरान जियोलॉजिस्ट लगातार चट्टानों की स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर जरूरी तकनीकी बदलाव किए जाते हैं. हालांकि पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्माण के दौरान पर्यावरणीय निगरानी, मलबे के निस्तारण, जलस्रोतों और स्थानीय भवनों की सुरक्षा जैसे विषय भी महत्वपूर्ण हैं.

- ओपी मालगुड़ी, डीजीएम, आरवीएनएल -

10 से 12 हजार लोगों को मिला रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी उम्मीद: इस परियोजना का एक दूसरा पहलू स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा है. आरवीएनएल के डीजीएम ओपी मालगुड़ी के मुताबिक, निर्माण के अलग-अलग चरणों में करीब 10 हजार से 12 हजार लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे थे. इनमें 2.5 से 3 हजार स्थानीय लोग भी शामिल थे. उनका कहना है कि निर्माण के दौरान स्थानीय युवाओं ने तकनीकी काम सीखा है और अब वे देश के दूसरे बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में भी काम करने योग्य हो चुके हैं. इसके अलावा आरवीएनएल की ओर से सीएसआर गतिविधियों के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मड़वा के बिस्कुट बनाने के कारखानों, मधुमक्खी पालन और स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इन गतिविधियों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को निर्माण कार्य से आगे भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

स्थानीय लोगों को रेल से उम्मीद, लेकिन निर्माण से हुए नुकसान की चिंता भी: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में उम्मीदें भी हैं और कुछ चिंताएं भी.

पहाड़ों में रेल पहुंचना क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है. अभी लोगों को 150 से 200 किलोमीटर तक की दूरी बसों से तय करनी पड़ती है, जिसमें काफी समय और परेशानी होती है. ऐसे में जब रेल लाइन तैयार होगी, तो स्थानीय लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी. चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी इसका लाभ मिल सकता है. सामान और जरूरी वस्तुओं की ढुलाई भी रेल के जरिए आसान होने की उम्मीद है.

- हरीश कुमार, निवासी नगरासू, रुद्रप्रयाग -

वहीं, रुद्रप्रयाग जिले के मरोड़ा गांव निवासी रामलाल की प्रतिक्रिया इस परियोजना के दूसरे पहलू को सामने रखती है. उनका घर निर्माण स्थल के नजदीक है और गांव के पीछे रेलवे का काम चल रहा है. रामलाल का कहना है कि पहाड़ में ट्रेन पहुंचने की बात उन्होंने पहले कभी नहीं सोची थी. अब उन्हें उम्मीद है कि यह सपना साकार होगा और आने वाले समय में क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि उन्होंने निर्माण के दौरान हुई परेशानियों का भी जिक्र किया.

निर्माण कार्य के कारण उनके मकान को भी नुकसान पहुंचा है और अभी तक उन्हें उचित मुआवजा और भुगतान नहीं मिला है. परियोजना का वास्तविक फायदा तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल निर्माण से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान होना भी जरूरी है.

-रामलाल, निवासी मरोड़ा रुद्रप्रयाग-

पहाड़ की कनेक्टिविटी के लिए बड़ा बदलाव, लेकिन असली परीक्षा समय पर पूरा करने की: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण अब ऐसे चरण में पहुंच चुका है, जहां पहाड़ों के भीतर लंबी सुरंगें, नदी घाटियों के ऊपर बड़े पुल और कई नए स्टेशन आकार ले रहे हैं. ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने के बाद चारधाम यात्रा, पर्यटन और स्थानीय आवाजाही को नई सुविधा मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों के लिए यह रेल लाइन सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. हालांकि परियोजना का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब ट्रेनें नियमित रूप से चलना शुरू होंगी और स्थानीय लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

फिलहाल आरवीएनएल ने जून 2028 तक ऋषिकेश से ब्यासी के पहले हिस्से का ट्रायल और दिसंबर 2029 तक कर्णप्रयाग तक पूरी परियोजना की कमीशनिंग का लक्ष्य रखा है. अब सबसे बड़ी चुनौती इसी समयसीमा को हासिल करना है. पहाड़ों के भीतर चल रहे निर्माण कार्य, पुलों की प्रगति, शेष सुरंगों और स्टेशनों का काम इस लक्ष्य की दिशा तय करेगा. एक तरफ स्थानीय लोगों को पहाड़ में पहली बार रेल पहुंचने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ निर्माण से प्रभावित परिवारों को अपने नुकसान के मुआवजे और पुनर्वास की उम्मीद है. ऐसे में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना केवल इंजीनियरिंग का बड़ा उदाहरण नहीं, बल्कि पहाड़ के भविष्य, विकास और स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं से जुड़ा एक बड़ा सपना भी है. अब देखना होगा कि दिसंबर 2029 की तय समयसीमा तक यह सपना कितनी हद तक हकीकत में बदल पाता है.

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