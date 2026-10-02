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देश के पहले तंबाकू मुक्त गांव 'कूलिमाड' ने अब ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी जंग

ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत ( ETV Bharat )

कोझिकोड: केरलम के कोझिकोड जिले का कूलिमाड गांव, जो देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव है, अब नशीली दवाओं (ड्रग्स) के खिलाफ अपनी लड़ाई को दोबारा शुरू कर चुका है. स्थानीय संगठन 'अक्षरा कूलिमाड' और राज्य के आबकारी विभाग ने मिलकर इस अभियान को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है. यह गांव पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है.

तंबाकू मुक्ति से ड्रग्स के खिलाफ जंग

कूलिमाड गांव ने आज से करीब 31 साल पहले यानी 11 जनवरी 1995 को भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव बनने का गौरव हासिल किया था. उस समय 'अक्षरा कूलिमाड' नाम की संस्था के नेतृत्व में एक बड़ा जन-आंदोलन चला था. गांव के लोगों की एकता को देखकर सालों से बीड़ी-सिगरेट पीने वाले लोगों ने भी हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ दिया था. आज जब समाज में सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा बढ़ रहा है, तब इस गांव ने अपनी उसी पुरानी एकता और हिम्मत को दोबारा जगाया है. विकास के साथ आई नई चुनौतियां

चालियाड़ और इरुवंजिप्पुझा नदियों के संगम पर बसे इस खूबसूरत गांव में हाल ही में दो नए पुल और सड़कें बनी हैं. इस वजह से यहां हर दिन पड़ोसी जिलों से हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आ रहे हैं. लेकिन इस भीड़ के साथ एक नई समस्या भी खड़ी हो गई है. सुनसान जगहों पर असामाजिक तत्वों और नशा बेचने वालों का खतरा बढ़ गया है. इस चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस और सरकार के 'ऑपरेशन तूफान' और 'ऑपरेशन थंडर' अभियान से हाथ मिला लिया है. 'मयंगिल्ला केरल' अभियान और कमिश्नर का बयान

केरलम सरकार के विशेष आबकारी अभियान ‘मयंगिल्ला केरलम’ (जिसका मतलब है - केरलम सोएगा नहीं) के तहत गांव की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत अधिकारी गांव की उन पुरानी या सुनसान जगहों को साफ कर रहे हैं, जहां नशेड़ी छिप सकते हैं.