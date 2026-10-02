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देश के पहले तंबाकू मुक्त गांव 'कूलिमाड' ने अब ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी जंग

तंबाकू मुक्ति के बाद केरलम का कूलिमाड गांव आबकारी विभाग संग मिलकर ड्रग्स के खिलाफ फिर खड़ा हुआ, पढ़ें राजिथ कुमार एमटी की रिपोर्ट

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ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 5:27 PM IST

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कोझिकोड: केरलम के कोझिकोड जिले का कूलिमाड गांव, जो देश का पहला तंबाकू मुक्त गांव है, अब नशीली दवाओं (ड्रग्स) के खिलाफ अपनी लड़ाई को दोबारा शुरू कर चुका है. स्थानीय संगठन 'अक्षरा कूलिमाड' और राज्य के आबकारी विभाग ने मिलकर इस अभियान को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया है. यह गांव पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है.

तंबाकू मुक्ति से ड्रग्स के खिलाफ जंग
कूलिमाड गांव ने आज से करीब 31 साल पहले यानी 11 जनवरी 1995 को भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव बनने का गौरव हासिल किया था. उस समय 'अक्षरा कूलिमाड' नाम की संस्था के नेतृत्व में एक बड़ा जन-आंदोलन चला था. गांव के लोगों की एकता को देखकर सालों से बीड़ी-सिगरेट पीने वाले लोगों ने भी हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ दिया था. आज जब समाज में सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा बढ़ रहा है, तब इस गांव ने अपनी उसी पुरानी एकता और हिम्मत को दोबारा जगाया है.

विकास के साथ आई नई चुनौतियां
चालियाड़ और इरुवंजिप्पुझा नदियों के संगम पर बसे इस खूबसूरत गांव में हाल ही में दो नए पुल और सड़कें बनी हैं. इस वजह से यहां हर दिन पड़ोसी जिलों से हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आ रहे हैं. लेकिन इस भीड़ के साथ एक नई समस्या भी खड़ी हो गई है. सुनसान जगहों पर असामाजिक तत्वों और नशा बेचने वालों का खतरा बढ़ गया है. इस चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस और सरकार के 'ऑपरेशन तूफान' और 'ऑपरेशन थंडर' अभियान से हाथ मिला लिया है.

'मयंगिल्ला केरल' अभियान और कमिश्नर का बयान
केरलम सरकार के विशेष आबकारी अभियान ‘मयंगिल्ला केरलम’ (जिसका मतलब है - केरलम सोएगा नहीं) के तहत गांव की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है. इसके तहत अधिकारी गांव की उन पुरानी या सुनसान जगहों को साफ कर रहे हैं, जहां नशेड़ी छिप सकते हैं.

इस मुहिम के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर निजुमोन ने स्पष्ट किया, "सरकार के निर्देश के बाद, आबकारी विभाग की एक टीम ने इस धुआं-मुक्त गांव (कूलिमाड) का दौरा किया है. हमारा उद्देश्य स्थानीय क्लबों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस पूरे क्षेत्र की सफाई करना है, ताकि इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल या मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके."

जनता की एकजुटता
इस मुहिम को सफल बनाने के लिए गांव के बच्चों, बड़ों और नेताओं ने मिलकर एक 'मॉर्निंग वॉक' की और संदेश दिया कि वे ड्रग्स को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे. नदी के किनारे बना नया मनोरंजन केंद्र अब नशामुक्त अभियान का मुख्य केंद्र बन चुका है. यहां आने वाले पर्यटकों को जागरूक करने के लिए चारों तरफ सुंदर बैनर और तस्वीरें लगाई गई हैं. कूलिमाड गांव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर समाज के लोग एक साथ मिलकर खड़े हो जाएं, तो किसी भी बुराई को हराया जा सकता है.

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