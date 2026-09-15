तमिलनाडु: तूतुकुड़ी पोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, 335.2 मीटर लंबे जहाज ने सफलतापूर्वक लंगर डाला
प्रधानमंत्री-गति शक्ति प्रोग्राम के तहत तूतुकुड़ी के वीओ चिदंबरनार पोर्ट को अपग्रेड किया गया है ताकि बड़े कंटेनर जहाजों को समायोजित किया जा सके.
Published : September 15, 2026 at 9:06 PM IST
तूतुकुड़ी (तमिलनाडु): तूतुकुड़ी में वी ओ चिदंबरनार पोर्ट ने 335.2 मीटर लंबे कंटेनर जहाज को सफलतापूर्वक खड़ा करके और हैंडल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो इस बंदरगाह पर आने वाले अब तक का सबसे लंबा जहाज है.
यह सफलता बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किए जाने के बाद मिली है. यह अपग्रेड प्रधानमंत्री-गति शक्ति प्रोग्राम के तहत लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर और मजबूत बनाने के प्रयासों का हिस्सा था.
बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है ताकि बड़े कंटेनर जहाजों को सुरक्षित रूप से समायोजित किया जा सके. बंदरगाह में प्रवेश करने वाले जहाजों के लिए स्वीकार्य ड्राफ्ट (पानी के नीचे जहाज की गहराई) को बढ़ाकर 14.2 मीटर कर दिया गया है, जबकि जहाज को मोड़ने या बायपास करने वाली लेन को 488 मीटर से बढ़ाकर 550 मीटर कर दिया गया है.
नया अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल
वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, छह लाख कंटेनरों की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता वाला एक नया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल विकसित किया गया है. इस टर्मिनल में 370 मीटर लंबा बर्थ, 14.2 मीटर का ड्राफ्ट, 10 हेक्टेयर का कंटेनर स्टोरेज यार्ड, 126 रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों को संभालने की सुविधा और तीन बड़े शिप-टू-शोर (जहाज से तट तक) कंटेनर क्रेन शामिल हैं.
टर्मिनल ने अपना पहला जहाज, MV CMA CGM थोरियम, जिसकी लंबाई 335.2 मीटर थी, हैंडल किया. जहाज ने कुल 3,276 कंटेनर हैंडल किए, जिनमें 1,952 एक्सपोर्ट कंटेनर शामिल थे.
बंदरगाह के अधिकारियों ने कहा कि जहाज की सफल हैंडलिंग से पता चलता है कि वी ओ चिदंबरनार पोर्ट की बड़े कंटेनर जहाजों को रखने और अच्छे से संभालने की क्षमता बढ़ गई है.
पिछला रिकॉर्ड 304 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े जहाज, MV MSC माइकेला ने बनाया था, जो क्रिसमस के दिन 2025 को पनामा के कोलोन पोर्ट से आया था.
कंटेनर ट्रैफिक बढ़ा
बंदरगाह ने इस साल कंटेनर ट्रैफिक में भी बढ़ोतरी की जानकारी दी है. बंदरगाह के मुताबिक, उसने अगस्त 2026 तक 3.67 लाख कंटेनर हैंडल किए, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 2% अधिक है.
335.2 मीटर लंबे जहाज की सफल बर्थिंग को तूतुकुड़ी की एक अहम कंटेनर-हैंडलिंग हब के तौर पर जगह को मजबूत करने और भारत के समुद्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
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