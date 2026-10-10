पहली बार ट्रैफिक पुलिस के रूप में तैनात होंगे AI रोबोट, नियम तोड़ने वाले नहीं बच पाएंगे
केरल भारत में रोबोटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य होगा.
Published : October 10, 2026 at 4:07 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): केरल में ट्रैफिक पुलिस का व्यस्त चौराहों को संभालने के लिए चिलचिलाती धूप और भारी बारिश में काम करना अब पुरानी बात हो जाएगी. नए कदम के तहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए तैयार हैं. ये एडवांस्ड मशीनें ट्रैफिक फ्लो और नियमों के उल्लंघन के रियल-टाइम विजुअल सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में भेजेंगी. जिससे यातायात के नियमों को तोड़ने वाले नहीं बच पाएंगे.
इस बदलाव को आसान बनाने के लिए, केरल पुलिस ने कोच्चि की एक मशहूर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी आई-हब रिसर्च एंड रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है.
उन्होंने दक्ष (Daksha) नाम का एक सेमी-ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है, जिसे विशेष रूप से ट्रैफिक सिग्नल और वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए विकसित किया गया है. दक्ष उन अधिकारियों की प्रभावी ढंग से मदद कर सकता है या उनकी जगह ले सकता है जिन्हें मजबूरन खराब मौसम और अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक काम करना पड़ता है.
ट्रैफिस को कैसे कंट्रोल करेगा 'दक्ष'
कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदिल कृष्णा (Adil Krishna) ने ईटीवी भारत को बताया कि यह रोबोट पहले से प्रोग्राम किए गए हाथ के इशारों और दृश्य संकेतों (visual cues) का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से कंट्रोल कर सकता है.
हालांकि ऐसे रोबोटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अभी चीन में चल रहे हैं, लेकिन केरल भारत में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला पहला राज्य होगा.
आदिल कृष्णा ने कहा कि ये रोबोट अगले छह महीनों में केरल पुलिस को सौंप दिए जाएंगे. एडवांस्ड AI व्हीकल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लैस, ये रोबोट वाहनों की पहचान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें डायवर्ट कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 'दक्ष' ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए ट्रैफिक उल्लंघनों का सटीक पता लगा सकता है.
कंपनी ने कोच्चि में 19वें c0c0n सिक्योरिटी और हैकिंग कॉन्फ्रेंस के हिस्से के रूप में आयोजित एक प्रदर्शनी में दो और इनोवेटिव रोबोट प्रदर्शित किए.
विजिटर्स के सवालों का जवाब देगा 'तारा'
नए आविष्कारों (innovations) में तारा भी शामिल है, जो एक सेमी-ह्यूमनॉइड सर्विस रोबोट है. इसे जनता के साथ सहजता से बातचीत और संवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है.
आई-हब रिसर्च एंड रोबोटिक्स के प्रतिनिधि, महेश्वर ने बताया कि तारा 100 से अधिक भाषाओं में बातचीत कर सकता है. यह इसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में आने वाले लोगों (विजिटर्स) के सवालों के जवाब देने, जानकारी जुटाने और मार्गदर्शन करने में अत्यधिक सक्षम बनाता है. इसके अलावा, इस बहुभाषी असिस्टेंट को कॉर्पोरेट ऑफिस और होटलों में फ्रंट ऑफिस सेवाओं के लिए भी प्रभावी ढंग से तैनात किया जा सकता है.
तारा पुलिस थानों और रेलवे स्टेशनों पर आने वाले लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भी सक्षम है.
औद्योगिक संयंत्रों और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों में मानव श्रमिकों की जगह लेने के लिए डिजाइन किए गए एक अन्य रोबोट का नाम भी दक्ष है. ये औद्योगिक रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन उठा सकते हैं, विभिन्न स्थानों पर सामग्री का परिवहन कर सकते हैं, और विशिष्ट ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कस्टमाइज किए जा सकते हैं.
रक्षा क्षेत्र के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट कर्ण
इसके अलावा, आई-हब रोबोटिक्स विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए कर्ण (Karna) नामक दो पैरों वाला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रहा है. इस प्रदर्शनी के जरिये, कंपनी ने यह प्रदर्शित किया है कि कैसे स्वदेशी एआई तकनीक सार्वजनिक सेवा और कानून लागू करने में बड़े बदलाव ला सकती है.
आपदा प्रबंधन के लिए, कंपनी ने 'कवच' (Kavach) पेश किया है, जो विशेष रूप से बचाव कार्यों और दुर्गम इलाकों में परिवहन के लिए बनाया गया एक मानवरहित जमीनी वाहन (UGV) है. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, 'कवच' उन कटे हुए क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और जीवन रक्षक उपकरणों को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जहां पुलिस और बचाव कर्मियों का पहुंचना मुश्किल होता है.
उन्नत LiDAR सेंसर से लैस, यह ऑटोनॉमस रोबोट बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपना रास्ता खुद तय कर सकता है. 2000 किलोग्राम तक वजन उठाने की क्षमता के साथ, इस वाहन का रक्षा और निगरानी उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है. आई-हब रिसर्च एंड रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का अंतिम लक्ष्य भारतीय रक्षा बलों और भविष्य में केरल पुलिस के लिए 'कवच' को विकसित करना है.
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