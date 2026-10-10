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पहली बार ट्रैफिक पुलिस के रूप में तैनात होंगे AI रोबोट, नियम तोड़ने वाले नहीं बच पाएंगे

पहली बार ट्रैफिक पुलिस के रूप में तैनात होंगे AI रोबोट, नियम तोड़ने वाले नहीं बच पाएंगे ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम (केरल): केरल में ट्रैफिक पुलिस का व्यस्त चौराहों को संभालने के लिए चिलचिलाती धूप और भारी बारिश में काम करना अब पुरानी बात हो जाएगी. नए कदम के तहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए तैयार हैं. ये एडवांस्ड मशीनें ट्रैफिक फ्लो और नियमों के उल्लंघन के रियल-टाइम विजुअल सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में भेजेंगी. जिससे यातायात के नियमों को तोड़ने वाले नहीं बच पाएंगे.

इस बदलाव को आसान बनाने के लिए, केरल पुलिस ने कोच्चि की एक मशहूर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी आई-हब रिसर्च एंड रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है.

उन्होंने दक्ष (Daksha) नाम का एक सेमी-ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है, जिसे विशेष रूप से ट्रैफिक सिग्नल और वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए विकसित किया गया है. दक्ष उन अधिकारियों की प्रभावी ढंग से मदद कर सकता है या उनकी जगह ले सकता है जिन्हें मजबूरन खराब मौसम और अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक काम करना पड़ता है. आई-हब रिसर्च एंड रोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोट (ETV Bharat) ट्रैफिस को कैसे कंट्रोल करेगा 'दक्ष'

कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदिल कृष्णा (Adil Krishna) ने ईटीवी भारत को बताया कि यह रोबोट पहले से प्रोग्राम किए गए हाथ के इशारों और दृश्य संकेतों (visual cues) का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से कंट्रोल कर सकता है. हालांकि ऐसे रोबोटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अभी चीन में चल रहे हैं, लेकिन केरल भारत में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला पहला राज्य होगा. आदिल कृष्णा ने कहा कि ये रोबोट अगले छह महीनों में केरल पुलिस को सौंप दिए जाएंगे. एडवांस्ड AI व्हीकल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से लैस, ये रोबोट वाहनों की पहचान कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें डायवर्ट कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 'दक्ष' ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए ट्रैफिक उल्लंघनों का सटीक पता लगा सकता है. कंपनी ने कोच्चि में 19वें c0c0n सिक्योरिटी और हैकिंग कॉन्फ्रेंस के हिस्से के रूप में आयोजित एक प्रदर्शनी में दो और इनोवेटिव रोबोट प्रदर्शित किए. विजिटर्स के सवालों का जवाब देगा 'तारा'

नए आविष्कारों (innovations) में तारा भी शामिल है, जो एक सेमी-ह्यूमनॉइड सर्विस रोबोट है. इसे जनता के साथ सहजता से बातचीत और संवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है. आई-हब रिसर्च एंड रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का रोबोट (ETV Bharat)