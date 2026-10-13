पहली बार समंदर की हवा से पैदा होगी बिजली; जानिए, 540 करोड़ यूनिट की डिमांड के बीच सरकार का क्या है प्लान
Renewable Energy India: विंड एनर्जी से देश को डेली 32.4 करोड़ यूनिट बिजली मिल रही है. आईए जानते हैं समंदर की हवा से कितनी मिलेगी.
Published : October 13, 2026 at 4:56 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): Offshore Wind Energy Project Government Plan: समंदर की हवा में जो ठंडक और ताकत है वह मैदानी इलाकों की हवा में नहीं है. अभी तक समंदर की हवा आपके वहां जाने पर आपको तरोताजा कर देती थी. लेकिन, अब यही हवा और उसकी ताकत आपके घर-आंगन, मुहल्ले और शहर को रोशन करेगी. दरअसल, समंदर की हवाएं बिना रुके पूरे साल एक ही रफ्तार से बहती हैं.
बस इसी ताकत को मोदी सरकार अब बिजली में बदलने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने तमिलनाडु और गुजरात के समंदर में पवन चक्कियां यानी विंड एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का विंड एनर्जी को लेकर क्या मेगा प्लान है?
सभी स्रोत से देश का बिजली उत्पादन कितना: विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा थिंक-टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की अक्टूबर 2026 की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, देश का कुल बिजली उत्पादन 555 गीगावाट (GW) तक पहुंच गया है. कुल क्षमता में से लगभग 55% हिस्सा अब गैर-जीवाश्म स्रोतों जैसे सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा से आता है.
अकेले सौर ऊर्जा (Solar Power) की हिस्सेदारी 171 GW (30.8%) हो चुकी है. वहीं, पवन ऊर्जा की क्षमता 59.20 गीगावाट यानी 10.6% है. गौर करने वाली बात ये है कि यह 55% आंकड़ा देश में बिजली बनाने वाले प्लांट्स की कुल ताकत का है.
चूंकि सूर्य केवल दिन में चमकता है और हवा हर समय एक समान नहीं चलती, इसलिए जब वास्तविक बिजली उत्पादन की बात आती है, तो देश दैनिक खपत का लगभग 66-68% हिस्सा आज भी कोयले और लिग्नाइट (Thermal Power) से ही बनाता है.
देश की प्रतिदिन की बिजली खपत कितनी: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के डेटा के अनुसार, देश की औसत प्रतिदिन की बिजली खपत लगभग 540 करोड़ यूनिट की है. जो गर्मियों के पीक दिनों में 600 करोड़ यूनिट प्रतिदिन तक हो जाती है.
ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पवन ऊर्जा से प्रतिदिन 45 करोड़ से 50 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होता है. जुलाई से सितंबर की तिमाही में दैनिक औसत 49.4 करोड़ यूनिट रहा. इस हिसाब से देश की कुल दैनिक बिजली खपत 540 करोड़ यूनिट में से अकेले पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 9.1% रही.
कोयले से बिजली बनना कम हुआ: CREA की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 के आखिर तक देश की स्थापित बिजली क्षमता 555 GW तक पहुंच गई, जो अगस्त 2025 से 12%, अगस्त 2024 से 23% और अगस्त 2023 से 31% अधिक है. कोयला और लिग्नाइट 231 GW (42%) के साथ सबसे बड़े स्रोत रहे. हालांकि 2019 में 56% और 2025 में 45% की तुलना में इनकी हिस्सेदारी लगातार कम हुई है.
नवीकरणीय ऊर्जा सबसे तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. यह अगस्त 2019 में सिर्फ 81 GW (23%), अगस्त 2024 में 153 GW (34%) और अगस्त 2025 में 193 GW (39%) से बढ़कर अगस्त 2026 में 243 GW (44%) हो गई. इस विस्तार में सौर ऊर्जा का बड़ा योगदान रहा, जो कुल स्थापित क्षमता का 168 GW (30%) हो गई.
रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली का उत्पादन कितना: CREA के अनुसार, जुलाई से सितंबर के बीच 3 महीने में देश का कुल नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म बिजली उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. बड़ी पनबिजली (Large Hydro) परियोजनाओं को छोड़कर, देश का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पहली बार एक तिमाही में 100 अरब यूनिट के आंकड़े को पार करते हुए 101 अरब यूनिट पर पहुंच गया.
जो देश के कुल त्रैमासिक बिजली उत्पादन 536 अरब यूनिट का लगभग 19% है. इसमें पवन ऊर्जा का उत्पादन सालाना आधार पर 29% की वृद्धि के साथ 45 अरब यूनिट रहा. साथ ही सौर ऊर्जा का उत्पादन सालाना आधार पर 39% बढ़कर 51 अरब यूनिट तक पहुंच गया.
11 जुलाई को ऑल टाइम हाई बिजली डिमांड: CREA की रिपोर्ट के अनुसार, 16 जुलाई 2026 को बिजली की डिमांड अपने ऑल टाइम हाई 270 GW तक पहुंच गई, जो FY2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2) की पीक डिमांड (230 GW) से 18% ज्यादा थी. वहीं, FY2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) के 92 दिनों में से 62 दिन में, रोजाना पीक डिमांड रही.
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिा 27 GW की राज्य-स्तरीय पीक डिमांड दर्ज की गई. इसके बाद गुजरात में 23 GW और तमिलनाडु में 20 GW बिजली की डिमांड रिकॉर्ड की गई.
तमिलनाडु-गुजरात के समंदर में लगेंगे पवन ऊर्जा प्लांट: केंद्र की मोदी सरकार ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए गुजरात और तमिलनाडु के समंदर को चुना है. सरकार इन दोनों राज्यों में समंदर के बीच पवन ऊर्जा परियोजना लगाकर 2030 तक विंद एनर्जी की क्षमता को 100 गीगावाट करना चाहती है. तकनीकी भाषा में समंदर में विंड एनर्जी प्लांट लगाने को अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) कहा जाता है.
यूरोप और चीन जैसे क्षेत्रों में यह तकनीक पहले से काम कर रही है. अब भारत भी समुद्र में बिजली बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है. वर्तमान में भारत पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है. शीर्ष पर चीन, अमेरिका और जर्मनी हैं. इसके साथ ही गुजरात और तमिलनाडु में प्लांट लगाने के लिए सरकार ने वित्तिय मंजूरी भी दे दी है.
समंदर की हवा से कैसे बनेगी बिजली: गुजरात और तमिलनाडु में समंदर के बीच जो पवन ऊर्जा प्लांट लगने हैं वह मुख्य रूप से दो तकनीकों से लगाए जा सकेंगे. पहली होती है फिक्स्ड-फाउंडेशन. इसमें समुद्र के कम गहराई वाले क्षेत्र में कंक्रीट और स्टील के बड़े खंभों को सीधे तलहटी (Sea bed) में गाड़कर टर्बाइनों को खड़ा किया जाएगा.
दूसरी तकनीक होती है फ्लोटिंग विंड टरबाइन. इमसमें गहरे समंदर में टर्बाइन पानी पर तैरते रहते हैं और उन्हें विशालकाय मजबूत जंजीरों की मदद से समुद्र के नीचे बांध दिया जाता है ताकि वे बहें नहीं. इन टर्बाइन से बनने वाली बिजली को समुद्र के नीचे बिछाई गई अंडरवाटर मरीन केबल्स के जरिए मुख्य ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाया जाता है.
एक हजार GW के प्रोजेक्ट के लिए ₹6,853 करोड़ का बजट: सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में समंदर के बीच 500-500 GW के पवन ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए ₹6,853 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है. तमिलनाडु के थूथुकुडी (Thoothukudi) के तटीय क्षेत्र में देश का पहला समुद्री पवन ऊर्जा प्रोटोटाइप टर्बाइन स्थापित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश में कम से कम 30 गीगावाट क्षमता के समुद्री पवन ऊर्जा प्लांट चालू कर दिए जाएं.
समंदर में विंड एनर्जी प्लांट लगाने के फायदे क्या: समंदर के बीच पवन ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली बनाने के फायदे भी बहुत हैं, इसलिए सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है. दरअसल, जमीन के मुकाबले समुद्र की सतह पर हवाओं को रोकने के लिए कोई पहाड़, पेड़ या इमारतें नहीं होतीं.
इस वजह से यहां हवा की गति बहुत तेज और स्थिर होती है. इससे जमीन के मुकाबले 50% तक अधिक बिजली बनती है. साथ ही बड़े विंड टर्बाइन लगाने के लिए जमीन के बड़े टुकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे खेती और आबादी वाली भूमि सुरक्षित रहती है और सरकार को भूमि अधिग्रहण जैसे पेचिदा काम नहीं करने पड़ते.
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