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पहली बार समंदर की हवा से पैदा होगी बिजली; जानिए, 540 करोड़ यूनिट की डिमांड के बीच सरकार का क्या है प्लान

पहली बार समंदर की हवा से पैदा होगी बिजली. ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): Offshore Wind Energy Project Government Plan: समंदर की हवा में जो ठंडक और ताकत है वह मैदानी इलाकों की हवा में नहीं है. अभी तक समंदर की हवा आपके वहां जाने पर आपको तरोताजा कर देती थी. लेकिन, अब यही हवा और उसकी ताकत आपके घर-आंगन, मुहल्ले और शहर को रोशन करेगी. दरअसल, समंदर की हवाएं बिना रुके पूरे साल एक ही रफ्तार से बहती हैं.

बस इसी ताकत को मोदी सरकार अब बिजली में बदलने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने तमिलनाडु और गुजरात के समंदर में पवन चक्कियां यानी विंड एनर्जी प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए विस्तार से जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का विंड एनर्जी को लेकर क्या मेगा प्लान है?