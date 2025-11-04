ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान रवाना, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह में होंगे शामिल
सिख तीर्थयात्रियों का जत्था गुरु धामों के दर्शन करने के बाद 13 नवंबर को भारत लौटेगा.
Published : November 4, 2025 at 1:54 PM IST
अमृतसर: जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में 1796 सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ.
जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज के नेतृत्व में इस जत्थे को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय से खालसा जाहो-जलाल के जयघोष के साथ जयकारों की गूंज के बीच रवाना किया गया. यह जत्था ननकाना साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा. इस अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज भी संगत के साथ दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुए.
ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा कि 'सरकार द्वारा वीजा जारी किए जाने के बावजूद, करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी पूरी तरह से नहीं खोला गया है.' उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर केवल यात्रा का रास्ता नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक पुल है. जत्थेदार ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार सरकार ने पहले सिख समुदाय की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया था, उसी प्रकार करतारपुर कॉरिडोर भी जल्द ही खोला जाएगा.
ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने यह भी कहा कि 'श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर साहिब में बिताए थे. इसलिए सिख समुदाय के लिए यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक सिख बिना किसी बाधा के उन पवित्र स्थानों के दर्शन कर सके. उन्होंने प्रार्थना की कि आने वाले समय में पासपोर्ट के बजाय आधार कार्ड पर कॉरिडोर खोला जाए ताकि अधिक से अधिक संगत आसानी से गुरु घरों के दर्शन कर सकें.'
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर संगत को संदेश देते हुए ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा कि 'गुरु साहिब ने तीन स्वर्णिम सिद्धांत दिए थे जिनमें 'कर्म करो, नाम जपो और बांटो' शामिल है. कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव ईमानदार रहता है, नाम जपने से ईश्वर हर हृदय में निवास करते हैं और बांटो हमें सामाजिक समानता सिखाते हैं.
ये सिद्धांत गुरु के लंगर का आधार हैं, जो आज भी समाज में सेवा और भाईचारे की प्रेरणा देते हैं. संगत हमेशा श्री गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान ननकाना साहिब सहित पाकिस्तान स्थित विभिन्न गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए तरसती है. श्रद्धालुओं ने जत्थे के साथ जाने का अवसर मिलने पर अपार खुशी व्यक्त की.
पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं ने सरकारों का धन्यवाद करते हुए कहा, 'हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु नानक पातशाह के पवित्र गुरु धामों के दर्शन करने का अवसर मिला है. हमारा परिवार और पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस अवसर पर बहुत खुश हैं और हम ईश्वर का लाख-लाख शुक्रिया अदा करते हैं.'
भक्त ने कहा, 'हम पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं, इसलिए हमें दोगुनी खुशी है. इससे पहले दो बार वीजा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इस बार गुरु साहिब की कृपा हुई और हम जा रहे हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में अधिक से अधिक संगत गुरु घर के दर्शन करें और गुरु की कृपा प्राप्त करें.'
गौरतलब है कि सिख तीर्थयात्रियों का जत्था गुरु धामों के दर्शन करने के बाद 13 नवंबर को भारत लौटेगा. कुछ तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है. इस अवसर पर शिरोमणि कमेटी के सदस्य प्रताप सिंह ने कहा कि आज जा रहे जत्थे के सीमा पर पहुँचने के बाद कई सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी गई, यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.
इसमें सरकारों की अक्षमता सामने आई है. अगर वीजा मिलने के बावजूद श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है तो इसकी जाँच होनी चाहिए और इस मामले का जल्द समाधान होना चाहिए तथा श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिलनी चाहिए.