ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान रवाना, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह में होंगे शामिल

जत्थेदार कुलदीप सिंह गर्गज के नेतृत्व में सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ ( ETV Bharat )

अमृतसर: जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में 1796 सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ. जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज के नेतृत्व में इस जत्थे को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय से खालसा जाहो-जलाल के जयघोष के साथ जयकारों की गूंज के बीच रवाना किया गया. यह जत्था ननकाना साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा. इस अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज भी संगत के साथ दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुए. ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा कि 'सरकार द्वारा वीजा जारी किए जाने के बावजूद, करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी पूरी तरह से नहीं खोला गया है.' उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर केवल यात्रा का रास्ता नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक पुल है. जत्थेदार ने विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार सरकार ने पहले सिख समुदाय की प्रार्थनाओं को स्वीकार किया था, उसी प्रकार करतारपुर कॉरिडोर भी जल्द ही खोला जाएगा. ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने यह भी कहा कि 'श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर साहिब में बिताए थे. इसलिए सिख समुदाय के लिए यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक सिख बिना किसी बाधा के उन पवित्र स्थानों के दर्शन कर सके. उन्होंने प्रार्थना की कि आने वाले समय में पासपोर्ट के बजाय आधार कार्ड पर कॉरिडोर खोला जाए ताकि अधिक से अधिक संगत आसानी से गुरु घरों के दर्शन कर सकें.' श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर संगत को संदेश देते हुए ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने कहा कि 'गुरु साहिब ने तीन स्वर्णिम सिद्धांत दिए थे जिनमें 'कर्म करो, नाम जपो और बांटो' शामिल है. कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव ईमानदार रहता है, नाम जपने से ईश्वर हर हृदय में निवास करते हैं और बांटो हमें सामाजिक समानता सिखाते हैं.