जम्मू कश्मीर : 30 सालों में पहली बार बीता 'टेरर फ्री' महीना, कभी 4000 से अधिक हुई थी मौतें
30 वर्षों में पहला आतंकवाद-मुक्त महीना. 2026 में मात्र 12 की मौत और सभी के सभी आतंकी हैं.
Published : May 31, 2026 at 10:11 AM IST
श्रीनगर : जम्मू और कश्मीर में तीन दशक से अधिक समय पहले आतंकवाद के प्रकोप के बाद पहली बार मई का महीना बिना किसी आतंकी हत्या के गुजरा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 के पहले पांच महीनों में केवल 12 आतंकी मौतें दर्ज की गई हैं.
मृतकों में नौ आतंकवादी, एक सुरक्षा बल कर्मी, एक संदिग्ध पहचान वाला स्थानीय व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं. इस वर्ष किसी भी नागरिक की मृत्यु की सूचना नहीं मिली है. ईटीवी भारत द्वारा प्राप्त जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, मई 2000 में जम्मू और कश्मीर में 288 आतंकी हताहत हुए थे. यह आंकड़ा मई 2001 में बढ़कर 300 हो गया. संभवतः यह संघर्ष के सबसे घातक वर्षों में से एक था. उस समय, हत्याएं लगभग हर दिन होती थीं, जिसमें घाटी और जम्मू के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में नागरिक, आतंकवादी और सुरक्षाकर्मी मारे जाते थे.
आंकड़ों से पता चलता है कि मई का महीना पूरे संघर्ष के दौरान हिंसक बना रहा. हालांकि वर्षों के साथ इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम होती गई.मई माह में आतंकवाद से संबंधित हत्याओं की संख्या 2002 में 288, 2003 में 241, 2004 में 195, 2005 में 188 और 2006 में 140 रही. हताहतों की संख्या 2007 में घटकर लगभग 59 और 2008 में 39 रह गई.मई माह में 2009 में 27, 2010 में 43, 2011 में 19 और 2012 में 13 हत्याएं हुईं. बाद के वर्षों में ये संख्याएं घटती-बढ़ती रहीं, क्योंकि आतंकवाद का स्वरूप बदलता रहा और स्थानीय स्तर पर भर्ती में समय-समय पर वृद्धि होती रही.
2013 में मई माह में लगभग 18 हत्याएं हुईं, 2014 में 10 और 2015 में 16। 2016 की अशांति के बाद हिंसा में फिर से वृद्धि हुई, उस वर्ष मई माह में लगभग 27 लोगों की मौत हुई. 2017, 2018 और 2019 में, मई माह में प्रत्येक वर्ष 37 हत्याएं दर्ज की गईं. अगले वर्षों में यह प्रवृत्ति एक बार फिर उलट गई. मई माह में मरने वालों की संख्या 2020 में 28, 2021 में 16, 2022 में 38, 2023 में 14, 2024 में सात और 2025 में 43 रही. इस वर्ष, यह आंकड़ा शून्य हो गया है.
सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह स्थिति निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों, बेहतर खुफिया समन्वय और स्थानीय आतंकवादी भर्ती में आई भारी कमी के कारण है. नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वर्तमान स्थिति आतंकी नेटवर्क पर वर्षों से जारी निरंतर दबाव का परिणाम है. उन्होंने कहा, “आतंकवादी समूहों को मिलने वाला समर्थन ढांचा काफी कमजोर हो गया है. भर्ती की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम है और सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च परिचालन गति बनाए रखी है.” सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी, ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आज का सुरक्षा माहौल दो दशक पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है.
उन्होंने कहा, “आतंकवाद को पनपने देने वाला समग्र तंत्र काफी हद तक सिकुड़ गया है. घुसपैठ करना अधिक कठिन हो गया है और सुरक्षा बल आतंकी समूहों को जमीनी स्तर पर अपनी क्षमताएं फिर से स्थापित करने से रोकने में सक्षम रहे हैं.”
वार्षिक हताहतों की संख्या पर नजर डालने पर यह गिरावट और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है.जम्मू और कश्मीर में वर्ष 2000 में आतंकवाद से संबंधित 2,799 मौतें दर्ज की गईं. यह आंकड़ा 2001 में बढ़कर 4,011 हो गया, जो विद्रोह के दौरान सबसे अधिक वार्षिक मृत्यु दर थी. उस वर्ष अकेले 1,000 से अधिक नागरिक, 628 सुरक्षाकर्मी और 2,345 आतंकवादी मारे गए थे.संघर्ष के शुरुआती वर्षों में वार्षिक हताहतों की संख्या 3,000 से ऊपर बनी रही, जिसके बाद धीरे-धीरे इसमें गिरावट आई. 2002 में यह आंकड़ा 3,098, 2003 में 2,507, 2004 में 1,789 और 2005 में 1,717 था.अगले दशक में भी यह गिरावट जारी रही.
आतंकवाद से संबंधित हत्याओं की संख्या 2006 में घटकर 1,125, 2007 में 744, 2008 में 538, 2009 में 373, 2010 में 361 और 2011 में 181 रह गई. 2012 तक, वार्षिक मृत्यु दर लगभग 121 तक गिर गई थी.इसके बाद 2013, 2014 और 2016 में क्रमशः 172, 189 और 175 हत्याओं के साथ हिंसा में थोड़ी वृद्धि हुई. स्थानीय उग्रवाद के पुनरुत्थान के कारण हताहतों की संख्या 2016 में बढ़कर 267, 2017 में 357 और 2018 में 452 हो गई.हालांकि, तब से हिंसा में लगातार कमी आई है.वर्ष 2019 में मरने वालों की वार्षिक संख्या 283 थी, 2020 में 321, 2021 में 274 और 2022 में 253 रही। 2023 में यह संख्या घटकर 134 और 2024 में 127 रह गई। 2025 के अंत तक यह वार्षिक मृत्यु संख्या घटकर 121 हो गई।2026 के पहले पांच महीनों में अब तक आतंकवाद विरोधी दौर में दर्ज की गई सबसे कम मौतें हुई हैं.
श्रेणीवार आंकड़े इस बदलाव की व्यापकता को दर्शाते हैं. जहां 2001 में 1,024 नागरिक मारे गए थे, वहीं 2026 में आतंकवाद से संबंधित किसी भी घटना में किसी भी नागरिक की मृत्यु नहीं हुई है. सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या 2001 में 628 से घटकर इस वर्ष एक रह गई है. आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या 2,345 से घटकर नौ हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं. हालांकि हम मई में शून्य हत्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के जवान क्षेत्र के कुछ स्थानों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान में लगे हुए हैं.
वर्ष : मृतकों की संख्या
2000 : 288
2001 : 300
2002 : 288
2003 : 241
2004 : 195
2005 : 188
2006 : 140
2007 : 59
2008 : 39
2009 : 27
2010 : 43
2011 : 19
2012 : 13
2013 : 18
2014 : 10
2015 : 16
2016 : 27
2017 : 37
2018 : 37
2019 : 37
2020 : 28
2021 : 16
2022 : 38
2023 : 14
2024 : 07
2025 : 43
2026 : 00
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