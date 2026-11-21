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IITF में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का पहला राज्य दिवस का भव्य आयोजन, CM साय ने गिनाए 9.5 लाख करोड़ का निवेश

क्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का पहला राज्य दिवस का भव्य आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में शुक्रवार, 20 नवंबर को 'छत्तीसगढ़ राज्य दिवस' बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और विकास की झलक देखने को मिली.

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विशेष रूप से शामिल हुए. उनके साथ दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी और CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.