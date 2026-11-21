IITF में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का पहला राज्य दिवस का भव्य आयोजन, CM साय ने गिनाए 9.5 लाख करोड़ का निवेश
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 'छत्तीसगढ़ राज्य दिवस' का भव्य आयोजन ,समृद्ध लोक कला, संस्कृति और विकास की झलक 'रंग झरोखा' के कलाकारों ने बिखेरी छटा
Published : November 21, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में शुक्रवार, 20 नवंबर को 'छत्तीसगढ़ राज्य दिवस' बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और विकास की झलक देखने को मिली.
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विशेष रूप से शामिल हुए. उनके साथ दोनों उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी और CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
नई उद्योग नीति और 9.5 लाख करोड़ के निवेश का दावा
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के औद्योगिक विकास का रोडमैप भी सामने रखा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 'नई उद्योग नीति 2024-30' लेकर आई है, जिसे देश और विदेश के निवेशकों के बीच ले जाया जा रहा है. सीएम ने जानकारी दी कि महज दो दिन पहले ही रायपुर में एक 'इंडस्ट्री डायलॉग' आयोजित किया गया था, जिसमें एक ही दिन के भीतर 24 कंपनियों के साथ 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का MoU साइन हुए हैं. इससे पहले भी 8.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. इस तरह नई उद्योग नीति लागू होने के बाद से अब तक कुल 9.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हो चुके हैं.
पौने दो लाख युवाओं को रोजगार देने का रखा गया लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये समझौते सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें से करीब 60 प्रतिशत परियोजनाओं पर धरातल पर काम भी शुरू हो गया है. प्रदेश में सेमीकंडक्टर प्लांट, निफ्ट (NIFT) और नाइलिट (NIELIT) जैसे बड़े संस्थान और उद्योग आकार लेने लगे हैं. सरकार का लक्ष्य इन उद्योगों के जरिए छत्तीसगढ़ के पौने दो लाख युवाओं को रोजगार देना है. सीएम ने बताया कि कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के नेतृत्व में प्रदेश भर में हजारों रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं. हाल ही में आयोजित दो दिवसीय रोजगार मेले में 4,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, और अब तक उद्योगों के माध्यम से 24,000 बेटा-बेटियों को रोजगार दिलाया जा चुका है.
2047 तक 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने भी 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिस पर मिशन मोड में काम चल रहा है. उन्होंने एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी (GSDP) करीब 6 लाख करोड़ रुपये है, जिसे साल 2047 तक बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है.
'रंग झरोखा' के कलाकारों ने बिखेरी लोक संस्कृति की छटा
सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ के मशहूर लोक कलाकार दुष्यंत हरमुख और उनकी संस्था 'रंग झरोखा' के 32 प्रशिक्षित कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. मंच पर सुआ, कर्मा, ददरिया, पंथी और रिलो जैसे पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोक नृत्यों और गीतों की ऐसी छटा बिखरी कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. कार्यक्रम के बाद ईटीवी भारत से बातचीत में टीम के प्रमुख दुष्यंत हरमुख ने बताया कि उनकी 'रंग झरोखा' टीम पहली बार दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रस्तुति देने आई है.
इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संस्कृति विभाग के संचालक का आभार जताया. दुष्यंत जी ने कहा कि उनकी टीम के सभी कलाकार पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और कई कलाकारों ने संगीत के क्षेत्र में विधिवत शिक्षा भी ली है. वे साल के बारहों महीने अभ्यास करते हैं और हर महीने करीब 15 से 20 शो करते हैं.। दिल्ली से पहले उनकी टीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी शासकीय आयोजनों के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का परचम लहरा चुकी है.
खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से संगीत की शिक्षा ले रहीं युवा कलाकार
मंच पर अपनी कला का जौहर दिखाने वाली कलाकार योगिता मड़रिया और उनकी साथी रिंकी देवांगन ने भी अपने अनुभव साझा किए. पारंपरिक अंदाज में 'जय जोहार, जय छत्तीसगढ़' के साथ अपनी बात शुरू करते हुए योगिता ने बताया कि वे दोनों बचपन से ही छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं. दोनों ने एशिया के प्रसिद्ध इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से संगीत की शिक्षा ली है और वर्तमान में अपने गुरु दुष्यंत हरमुख के सानिध्य में लोक कला की बारीकियां सीख रही हैं. योगिता ने बताया कि वे पहले भी दिल्ली में प्रस्तुति देने आ चुकी हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सामने अपनी माटी की संस्कृति को पेश करने का उत्साह ही कुछ अलग था. पूरी टीम ने इसके लिए खास तैयारियां की थीं ताकि वे प्रदेश का मान बढ़ा सकें.
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