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यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, रूई जैसे फाहों को देख रोमांचित हुए श्रद्धालु

यमुनोत्री धाम में बर्फबारी ( फोटो सोर्स- Priest of Yamunotri Dham )

उत्तरकाशी: विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में मौसम ने अचानक करवट बदल ली. जिससे तापमान में गिरावट के साथ धाम में बारिश के बीच सीजन की पहली बर्फबारी हुई. बर्फ के फाहे गिरते देख मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु रोमांचित हो उठे. बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए और आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया. सीजन की पहली बर्फबारी ने धाम में मौजूद यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को यादगार बना दिया.

बर्फ के फाहों ने धाम की खूबसूरती पर लगाए चार चांद: दरअसल, रविवार यानी 25 अक्टूबर की देर शाम से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला. आसमान में बादल छाने के साथ बारिश शुरू हो गई. इसके बाद तापमान में गिरावट आने से धाम में बर्फबारी होने लगी. अचानक बदले मौसम और बर्फ के फाहों ने धाम की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.