यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, रूई जैसे फाहों को देख रोमांचित हुए श्रद्धालु
विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. जिससे पारा लुढ़क गया है.बर्फ को देखकर श्रद्धालु रोमांचित नजर आए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:00 PM IST
उत्तरकाशी: विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में मौसम ने अचानक करवट बदल ली. जिससे तापमान में गिरावट के साथ धाम में बारिश के बीच सीजन की पहली बर्फबारी हुई. बर्फ के फाहे गिरते देख मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु रोमांचित हो उठे. बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए और आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया. सीजन की पहली बर्फबारी ने धाम में मौजूद यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को यादगार बना दिया.
बर्फ के फाहों ने धाम की खूबसूरती पर लगाए चार चांद: दरअसल, रविवार यानी 25 अक्टूबर की देर शाम से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला. आसमान में बादल छाने के साथ बारिश शुरू हो गई. इसके बाद तापमान में गिरावट आने से धाम में बर्फबारी होने लगी. अचानक बदले मौसम और बर्फ के फाहों ने धाम की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.
विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. जिससे पारा लुढ़क गया है. बर्फ को देखकर श्रद्धालु रोमांचित नजर आए. #Uttarakhand #yamunotri #Snowfall https://t.co/WA6iEZ0BhH— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 25, 2026
कुछ यात्रियों ने पहली बार देखी बर्फ: बर्फबारी होते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कई श्रद्धालु इस नजारे को देखकर खुश नजर आए. कुछ यात्रियों के लिए इतने करीब से बर्फबारी देखने का यह पहला अनुभव रहा. मां यमुना के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी के बीच पूजा-अर्चना की.
इस दौरान यात्रियों ने धाम के आसपास फैली प्राकृतिक सुंदरता को करीब से निहारा. बर्फ के फाहे गिरने के बीच दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव रहा. मौसम में आए बदलाव के चलते धाम में ठंड भी बढ़ गई. श्रद्धालुओं ने इस पल को यादगार बनाने के लिए बर्फबारी के नजारे का आनंद लिया.
वहीं, पंच पंडा समिति के सचिव गिरीश उनियाल और सुरेश नौटियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी होने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया. उन्होंने बताया कि धाम में पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने पहली बार इतने करीब से बर्फबारी का नजारा देखा. बर्फ के फाहे गिरते देख यात्री रोमांचित हो उठे और उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई.
बर्फबारी के बाद यमुनोत्री धाम में सर्दियों की आहट: सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही यमुनोत्री धाम में सर्दियों की आहट महसूस होने लगी है. बर्फ के फाहों के बीच मां यमुना के दर्शन करने का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए खास रहा. प्राकृतिक सुंदरता और बर्फबारी के इस नजारे ने धाम पहुंचे यात्रियों की यात्रा को यादगार बना दिया.
गौर हो कि आज ही केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है. जिससे केदारपुरी में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग ने भी पहाड़ी जिलों के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है. जबकि, कहीं-कहीं पर बारिश के आसार जताए हैं. वहीं, बारिश और बर्फबारी के चलते अब ठंड में इजाफा होने लगा है.
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