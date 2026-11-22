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विरासत संरक्षण और AI के इस्तेमाल पर बड़ा कदम, SCO मंच पर अपनाई गई 'इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नई दिल्ली में पहले SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम के उद्घाटन सेशन के दौरान SCO सेक्रेटरी-जनरल नूरलान येरमेकबायेव से बातचीत करते हुए. (File) ( PTI )

नई दिल्ली: पहला शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच रविवार को नई दिल्ली में समाप्त हुआ. केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इसके समापन पर 'इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति' नामक एक दस्तावेज को अपनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग, विरासत की सुरक्षा और तकनीकी नवाचार का आह्वान किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह विज्ञप्ति "सदस्य देशों के बीच दोस्ती और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति को एक महत्वपूर्ण सेतु मानती है" और "हर सभ्यता को समान सम्मान और आवाज देने के सिद्धांत" की पुष्टि करती है.