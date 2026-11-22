विरासत संरक्षण और AI के इस्तेमाल पर बड़ा कदम, SCO मंच पर अपनाई गई 'इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति'
नई दिल्ली के पुराना किला में पहला शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच संपन्न हुआ. 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
Published : November 22, 2026 at 9:49 PM IST
नई दिल्ली: पहला शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद मंच रविवार को नई दिल्ली में समाप्त हुआ. केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इसके समापन पर 'इंद्रप्रस्थ विज्ञप्ति' नामक एक दस्तावेज को अपनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक सहयोग, विरासत की सुरक्षा और तकनीकी नवाचार का आह्वान किया गया है.
उन्होंने कहा कि यह विज्ञप्ति "सदस्य देशों के बीच दोस्ती और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति को एक महत्वपूर्ण सेतु मानती है" और "हर सभ्यता को समान सम्मान और आवाज देने के सिद्धांत" की पुष्टि करती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार, 20 नवंबर को इसके उद्घाटन के बाद, यह तीन दिवसीय मंच दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित किया गया. इसमें 22 देशों के लगभग 116 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें चार मंत्री और SCO के महासचिव नुरलान येरमेकबायेव शामिल थे.
पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई. हालांकि, अग्रवाल ने बताया कि भारतीय पक्ष के सदस्यों की भोज के दौरान और मंच के कार्यक्रमों के बीच मलिक के साथ बातचीत हुई.
#WATCH | Delhi | On the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Civilisational Dialogue Forum, Secretary to the Government of India in the Ministry of Culture, Vivek Aggarwal says, "We always say that culture unites all. Therefore, culture—and the medium of cultural dialogue—serves as an excellent channel. Since Pakistan is a full member of the SCO, it participates in the organization’s various formats and activities. India has always remained committed to fulfilling its obligations within every international organisation in which it participates. Moving forward, we will continue to honour all our international commitments, and should such commitments create further opportunities for dialogue, India will certainly remain steadfast in its support for that process...We propose that this should continue, that the dialogue should persist, and that all member states and dialogue partners should maintain their active participation"— ANI (@ANI) November 22, 2026
इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) ने नॉलेज पार्टनर के रूप में भूमिका निभाई.
संस्कृति सचिव ने कहा कि यह अंतिम दस्तावेज "वास्तुकला, संगीत, व्यंजन और वस्त्रों में साझा विरासत को मान्यता देता है और उसका जश्न मनाता है." उन्होंने बताया कि यह दस्तावेज भाग लेने वाले देशों से यूनेस्को की विरासत सूची में मान्यता के लिए संयुक्त रूप से नामांकन करने का आग्रह भी करता है. इसके अलावा, यह सांस्कृतिक कलाकृतियों और ऐतिहासिक स्थलों को अवैध तस्करी तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का आह्वान करता है.
अग्रवाल ने आगे कहा कि SCO मंच ने सदस्य देशों को नई उभरती हुई तकनीकों को अपनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर विरासत को सहेजा जा सके और इसे दुनिया भर के दर्शकों के साथ साझा किया जा सके.
इससे पहले, मीडिया से बात करते हुए अग्रवाल ने कहा कि SCO का यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार-विमर्श हुए. उन्होंने कहा, "विचारों के आदान-प्रदान, सभ्यतागत कहानियों से जुड़ी वस्तुओं के आदान-प्रदान, संयुक्त संग्रहालय प्रदर्शनियों, और पांडुलिपियों तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से जुड़े कार्यों पर बहुत सकारात्मक चर्चाएं हुईं."
मंच के बारे में अधिक जानकारी
इस तीन दिवसीय मंच में सभ्यतागत अभिव्यक्तियों, कलात्मक आदान-प्रदान, पांडुलिपि परंपराओं और मठवासी मार्गों पर विषयगत सत्र आयोजित किए गए. पुराना किला में प्रतिनिधियों ने दो प्रदर्शनियों का अवलोकन किया. पहली 'अस्तित्व', जो दिल्ली की पुरातात्विक परतों को दर्शाती है, और दूसरी 'महाभारत स्क्रॉल पवेलियन', जिसमें 18वीं सदी की एक सचित्र पांडुलिपि प्रदर्शित की गई थी.
प्रतिभागियों ने किला राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में 'द लाइट एंड द लोटस' बौद्ध अवशेष प्रदर्शनी भी देखी, संगीत नाटक अकादमी की एक प्रस्तुति में भाग लिया और कार्यक्रम के समापन पर 'जय हिंद' लाइट-एंड-साउंड शो देखने के लिए लाल किले का दौरा किया.
प्रतिनिधियों ने साझा क्षेत्रीय विरासत को जानने-समझने के लिए चार विषयगत सत्रों में भी हिस्सा लिया:
- सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां
- एक साझा सांस्कृतिक कैनवास (कलात्मक और स्थापत्य आदान-प्रदान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित)
- भाषा, साहित्य, लिपि और पांडुलिपि परंपराएं
- मठवासी मार्ग (SCO देशों में धार्मिक और दार्शनिक यात्राओं पर केंद्रित)
यह पहल 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें SCO ढांचे के तहत सभ्यतागत संवाद के लिए एक समर्पित मंच स्थापित करने की बात कही गई थी. इस प्रस्ताव का बाद में SCO के बिश्केक घोषणापत्र में भी स्वागत किया गया था.
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