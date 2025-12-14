ETV Bharat / bharat

मिजोरमः सैरांग रेलवे स्टेशन पर पहुंची 119 कारों की पहली रेक, गाड़ियों की उपलब्धता बढ़ेगी

नई दिल्ली: मिजोरम के सैरांग रेलवे स्टेशन पर एक नया अध्याय शुरू हुआ है. यहां पहली बार मालगाड़ी से कारों को लाया गया. इस गुडस ट्रेन में गुवाहाटी के पास चांगसारी से कुल 119 कारें लाई गईं. इससे आइजोल शहर में गाड़ियों की कमी दूर होगी, साथ ही अब लंबी दूरी तक ट्रकों से कारें भेजने की मजबूरी खत्म हो जाएगी.

इस नई सुविधा से मिजोरम के पूरे ऑटोमोबाइल बाजार (डीलर्स, मैकेनिक और ग्राहक) को बड़ा फायदा होगा. रेलवे ने इसे "राज्य के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम" बताया है. रेलवे मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह उपलब्धि भारतीय रेलवे की कनेक्टिविटी का विस्तार करने, क्षेत्रीय विकास का समर्थन करने और देश भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

मंत्रालय के अनुसार, बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन मिजोरम के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह लाइन 51.38 किमी तक फैली हुई है और 45 सुरंगों से होकर गुजरती है. यह रेलवे लाइन देश के बाकी हिस्सों के साथ क्षेत्र के रणनीतिक एकीकरण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को इस लाइन का उद्घाटन किया था. इस अवसर पर, उन्होंने आइजोल (सैरांग) और दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) के बीच राजधानी एक्सप्रेस, आइजोल (सैरांग) और गुवाहाटी के बीच मिजोरम एक्सप्रेस, और आइजोल (सैरांग) और कोलकाता के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी.