ETV Bharat / bharat

ISB के रामोजी राव ऑडिटोरियम में हुआ पहला कार्यक्रम, दिग्गजों ने रामोजी राव को किया याद

डॉ. रेड्डीज के को-चेयरमैन और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने रामोजी राव के संघर्ष और सिद्धांतों से जुड़े कई दिलचस्प राज खोले.

Ramoji Rao Auditorium ISB
रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चेरुकुरी किरण को सम्मानित किया गया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 10:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) ने रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक स्वर्गीय रामोजी राव के नाम पर बने ऑडिटोरियम (सभागार) में अपने पहले कार्यक्रम का आयोजन किया. बता दें कि रामोजी फाउंडेशन ने 30 करोड़ रुपये के फंड से इस ऑडिटोरियम को तैयार किया है, जिसमें 450 छात्रों के बैठने की विश्व स्तरीय (वर्ल्ड-क्लास) सुविधाएं मौजूद हैं.

रामोजी फाउंडेशन और ISB द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के पहले पूरी तरह से महिलाओं वाले सिम्फनी बैंड 'सुरंजली संगीत विभावरी' ने अपनी प्रस्तुति दी. इस खास कार्यक्रम में रामोजी ग्रुप के परिवार के सदस्य, ISB के संस्थापक अध्यक्ष (चेयरमैन), प्रोफेसर, उद्योगपति जी.वी. प्रसाद और अमेरिकी महावाणिज्य दूत लॉरा विलियम्स शामिल हुए.

रामोजी ऑडिटोरियम में आयोजित इस पहले कार्यक्रम के दौरान, आईएसबी (ISB) के संस्थापक रजत गुप्ता ने रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चेरुकुरी किरण का सम्मान (अभिनंदन) किया. इसके बाद रजत गुप्ता और जी.वी. प्रसाद ने उन्हें एक स्मृति चिह्न भेंट किया. इस मौके पर आईएसबी के संस्थापक रजत गुप्ता ने रामोजी राव की तुलना एक 'स्वयं प्रकाशमान दीपक' (खुद चमकने वाले व्यक्ति) से करते हुए कहा कि उनके मन में रामोजी राव के लिए बहुत सम्मान है.

चेयरमैन सी किरण ने बताया कि रामोजी राव कभी भी सिर्फ पारंपरिक या किताबी शिक्षा पर निर्भर नहीं रहते थे. उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि रामोजी राव हमेशा कहा करते थे, "तुम चाहे जहां भी पढ़ाई करो, लेकिन सीखो 'रामोजी यूनिवर्सिटी' से". सीएमडी ने आगे कहा कि अगर आईएसबी (ISB) स्वीकार करे, तो वे खुद यहां पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं.

रामोजी ग्रुप के सीएमडी ने कहा- "मेरे पिता (रामोजी राव) लीक से हटकर सोचने वाले मैनेजमेंट थिंकर थे. वे कभी भी पारंपरिक या किताबी शिक्षा पर भरोसा नहीं करते थे. वे डेल कार्नेगी और पीटर ड्रकर जैसे महान लेखकों की किताबों को बड़े चाव से पढ़ते थे. भले ही उन्हें पारंपरिक मैनेजमेंट शिक्षा पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था... लेकिन उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक मैनेजमेंट के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन किया. मुझे उम्मीद है कि थॉमस श्मिदिनी सेंटर और प्रोफेसर कैविल के माध्यम से आईएसबी के साथ जो हमारा जुड़ाव शुरू हुआ है, वह भविष्य में और अधिक मजबूत होगा."

कार्यक्रम में बोलते हुए आईएसबी (ISB) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और डॉ. रेड्डीज लैब्स के को-चेयरमैन व एमडी जी.वी. प्रसाद ने कहा कि रामोजी राव का जीवन बेहद प्रेरणादायक था. जी.वी. प्रसाद ने "रामोजी राव के शुरुआती दिनों की बात करें तो... उन्होंने बी.एससी. केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) की पढ़ाई की थी. उन्होंने 'सिरिस' नाम की एक फार्मास्युटिकल (दवा) कंपनी में नौकरी की कोशिश की थी, जो कंपनी अब अस्तित्व में नहीं है. हमारे संस्थापक अंजी रेड्डी ने भी उसी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास किया था."

"रामोजी राव केवल किताबी मैनेजमेंट स्किल्स (प्रबंधन कौशल) वाले लोगों पर भरोसा नहीं करते थे. वे सिर्फ उन्हीं लोगों को काम पर रखते थे जो लंबे समय तक उनके साथ सफर करने को तैयार हों. वे नौकरी में लंबे कार्यकाल (लॉयल्टी), हमेशा कुछ नया सीखने की सोच और काम के साथ-साथ आगे बढ़ने जैसे मूल्यों को बहुत महत्व देते थे."- जी.वी. प्रसाद, सदस्य, आईएसबी (ISB) एग्जीक्यूटिव बोर्ड

इसके बाद, भारत के पहले पूरी तरह से महिलाओं वाले इंस्ट्रूमेंटल सिम्फनी बैंड 'सुरंजली' के संगीत का जादू बिखरना शुरू हुआ. शास्त्रीय धुनों (क्लासिकल मेलोडीज) और आधुनिक मिठास के इस बेहतरीन तालमेल ने दर्शकों के दिलों को छू लिया. कार्यक्रम के अंत में, रामोजी राव के परिवार के सदस्यों ने वीणा की शानदार और अनोखी प्रस्तुति देने वाले 'सुरंजली' ग्रुप के सभी कलाकारों को सम्मानित किया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

रामोजी राव ऑडिटोरियम आईएसबी
रामोजी ग्रुप सीएमडी
RAMOJI GROUP CMD
ISB HYDERABAD RAMOJI RAO EVENT
RAMOJI RAO AUDITORIUM ISB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.