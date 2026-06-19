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ISB के रामोजी राव ऑडिटोरियम में हुआ पहला कार्यक्रम, दिग्गजों ने रामोजी राव को किया याद

हैदराबादः इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) ने रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक स्वर्गीय रामोजी राव के नाम पर बने ऑडिटोरियम (सभागार) में अपने पहले कार्यक्रम का आयोजन किया. बता दें कि रामोजी फाउंडेशन ने 30 करोड़ रुपये के फंड से इस ऑडिटोरियम को तैयार किया है, जिसमें 450 छात्रों के बैठने की विश्व स्तरीय (वर्ल्ड-क्लास) सुविधाएं मौजूद हैं.

रामोजी फाउंडेशन और ISB द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के पहले पूरी तरह से महिलाओं वाले सिम्फनी बैंड 'सुरंजली संगीत विभावरी' ने अपनी प्रस्तुति दी. इस खास कार्यक्रम में रामोजी ग्रुप के परिवार के सदस्य, ISB के संस्थापक अध्यक्ष (चेयरमैन), प्रोफेसर, उद्योगपति जी.वी. प्रसाद और अमेरिकी महावाणिज्य दूत लॉरा विलियम्स शामिल हुए.

रामोजी ऑडिटोरियम में आयोजित इस पहले कार्यक्रम के दौरान, आईएसबी (ISB) के संस्थापक रजत गुप्ता ने रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चेरुकुरी किरण का सम्मान (अभिनंदन) किया. इसके बाद रजत गुप्ता और जी.वी. प्रसाद ने उन्हें एक स्मृति चिह्न भेंट किया. इस मौके पर आईएसबी के संस्थापक रजत गुप्ता ने रामोजी राव की तुलना एक 'स्वयं प्रकाशमान दीपक' (खुद चमकने वाले व्यक्ति) से करते हुए कहा कि उनके मन में रामोजी राव के लिए बहुत सम्मान है.

चेयरमैन सी किरण ने बताया कि रामोजी राव कभी भी सिर्फ पारंपरिक या किताबी शिक्षा पर निर्भर नहीं रहते थे. उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि रामोजी राव हमेशा कहा करते थे, "तुम चाहे जहां भी पढ़ाई करो, लेकिन सीखो 'रामोजी यूनिवर्सिटी' से". सीएमडी ने आगे कहा कि अगर आईएसबी (ISB) स्वीकार करे, तो वे खुद यहां पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं.

रामोजी ग्रुप के सीएमडी ने कहा- "मेरे पिता (रामोजी राव) लीक से हटकर सोचने वाले मैनेजमेंट थिंकर थे. वे कभी भी पारंपरिक या किताबी शिक्षा पर भरोसा नहीं करते थे. वे डेल कार्नेगी और पीटर ड्रकर जैसे महान लेखकों की किताबों को बड़े चाव से पढ़ते थे. भले ही उन्हें पारंपरिक मैनेजमेंट शिक्षा पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था... लेकिन उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक मैनेजमेंट के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन किया. मुझे उम्मीद है कि थॉमस श्मिदिनी सेंटर और प्रोफेसर कैविल के माध्यम से आईएसबी के साथ जो हमारा जुड़ाव शुरू हुआ है, वह भविष्य में और अधिक मजबूत होगा."