ETV Bharat / bharat

जम्मू में प्रवासी मजदूरों की राय बंटी- किसी के लिए 'रोजी-रोटी' ज्यादा जरूरी, कुछ को बदलाव की उम्मीद

बिहार में आज मतदान है. इस दौरान, जम्मू में बिहार के प्रवासी मजदूर लोकतंत्र के इस महापर्व पर क्या सोच रहे हैं.

First phase Voting in Bihar
बिहार के भोजपुर में पोता की गोद में वोट डालने पहुंची महिला. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 3:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आमिर तांत्रे

जम्मू: बिहार में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान हो रहा है. दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है. जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी में आजीविका कमाने के लिए बड़ी संख्या में बिहार से प्रवासी आये हुए हैं. इनमें से कुछ लोगों के क्षेत्र में आज ही मतदान है. वहीं, कुछ लोगों के इलाके में दूसरे चरण में मतदान होने वाला है.

ईटीवी भारत की टीम ने जम्मू में रह रहे प्रवासी श्रमिकों से लोकतंत्र के इस उत्सव पर उनकी राय जाननी चाही. कुछ प्रवासियों का मानना था कि वोट करने से ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है. वहीं कुछ का मानना था कि वोट करके क्या होगा. नेता, तो सिर्फ अपने और अपने परिवार की सोचते हैं. वहीं, कुछ लोगों को उम्मीद है कि उनका वोट इस व्यवस्था को बदलेगा. और वो, वोट देने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं.

बिहार के मोतिहारी के रहनेवाले युवा फल विक्रेता अजय गुप्ता अपने गृह राज्य की वर्तमान स्थिति से नाराज हैं. उनका मानना ​है कि कोई भी नेता आम आदमी के लिए काम नहीं करता है.

अजय गुप्ता ने कहा- "जब तक मैं मेहनत करके परिवार के लिए कमाई नहीं करूंगा, कोई मेरा साथ देने नहीं आएगा. अगर मुझे वोट देने बिहार जाना पड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? घर वापस आने में मुझे दो दिन लगेंगे और वापसी में भी दो दिन लगेंगे. आने-जाने में हजारों रुपये खर्च होंगे और फिर एक ऐसे आदमी को वोट देना पड़ेगा जो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा."

जम्मू और कश्मीर में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आजीविका के लिए आते हैं. ये मजदूर जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों में फैले हुए हैं. बिहार के मुंगेर जिले के सीमानगर गांव से आये मनीष कुमार (25), जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं. अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वोट देने के लिए घर भेज दिया, लेकिन वह काम के कारण खुद नहीं जा सका.

मनीष कुमार ने कहा- "मतदान एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन सभी घर नहीं जा सकते क्योंकि परिवार का पेट पालने के लिए किसी न किसी को तो कमाना ही पड़ता है."

बिहार से आए प्रवासी श्रमिक नाई, राजमिस्त्री, फल विक्रेता, सेल्समैन, बढ़ई और मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं. प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ये श्रमिक काम की तलाश में नरवाल चौक, इंदिरा चौक, शहीदी चौक, जानीपुर और अन्य क्षेत्रों जैसे निर्धारित स्थानों पर इकट्ठा होते हैं.

बिहार के वैशाली जिले के दाऊदनगर गांव के नाई मुहम्मद जैनुद्दीन ने ईटीवी भारत से कहा, "हमें वोट देकर क्या मिलेगा, ये नेता तो चुनकर आने के बाद सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए काम करते हैं. हमारा काम रिश्वत देकर ही करवाना पड़ेगा. न तो कोई नेता किसी आम आदमी की मदद करता है और न ही कोई अधिकारी बिना रिश्वत लिए हमारा काम करता है."

कुछ लोग चुनाव को लेकर उत्साहित थे. उन्होंने कहा कि उनकी सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा और वे एक-दो दिन में घर के लिए रवाना हो जाएंगे. सिवान जिले के रघुनाथ गांव निवासी शैलेंद्र गुप्ता ने कहा, "आज वोट देने वाले बहुत से लोग अपने घर जा चुके थे और मैं भी कुछ दिनों में जा रहा हूं. यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पांच साल में एक बार ही आता है और हमें बिहार की बेहतरी के लिए वोट करना ही होगा."

सीमांचल के किशनगंज निवासी मोहम्मद फ़ारूक़ कहते हैं, "भले ही कोई भी राजनेता आम लोगों के लिए काम नहीं करता, लेकिन हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं और नए चेहरे लाना चाहते हैं, जो हमारे बीच से हों. इसके लिए मैं कल दूसरे चरण में वोट डालने के लिए घर जा रहा हूं."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

MIGRANT WORKERS IN JAMMU
बिहार विधानसभा चुनाव
जम्मू में प्रवासी मजदूर
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS
FIRST PHASE VOTING IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.