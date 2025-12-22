झारखंड में बाघों की गिनती का पहला चरण खत्म, सभी रीजन में पाए गए तेंदुए, हाथियों की संख्या पर खास नजर
झारखंड में बाघों की गिनती का पहला चरण पूरा हो गया है. इस दौरान कई जानकारियां मिली.
Published : December 22, 2025 at 8:28 PM IST
पलामू: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे देश में बाघों की गिनती हो रही है. गिनती के कार्य को ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन का नाम दिया गया है. झारखंड में चार चरणों में बाघों की गिनती होनी है. पहले चरण की शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी, जो रविवार को खत्म हो गई है. झारखंड में पहले चरण में बाघों की गिनती के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है.
दरअसल, टाइगर एस्टिमेशन के दौरान बाघों के साथ-साथ तेंदुआ, हाथी, गिद्ध के अलावा सभी तरह के मांसाहारी जीवों की गिनती हो रही है. पहले चरण में तेंदुआ की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण वाली जानकारी निकलकर सामने आई है. झारखंड के सभी छह रीजन में तेंदुआ की मौजूदगी के सबूत मिले हैं. अक्सर यह माना जा रहा था कि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व और दलमा के कुछ हिस्सों में तेंदुआ मौजूद है. लेकिन, टाइगर एस्टीमेशन के दौरान गोड्डा जैसे इलाके में भी तेंदुआ के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है.
पलामू टाइगर रिजर्व में मिले हैं तीन से चार बाघों के पग मार्क
टाइगर एस्टीमेशन के पहले दिन ही पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ का पग मार्क मिला था. गिनती के दौरान तीन से चार बाघों के पग मार्क मिले हैं जबकि अन्य बाघों के भी मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है. झारखंड के अन्य इलाकों में भी बाघ के मौजूद होने के सबूत मिले हैं. टाइगर एस्टीमेशन के पूरे डाटा को इकट्ठा किया गया है और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजा गया है. पूरे झारखंड में बाघों की गिनती के लिए 1600 फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं. अकेले पलामू टाइगर रिजर्व में 110 फॉरेस्ट गार्ड और 300 ट्रैक्टर को तैनात किया गया है.
बाघों की गिनती के दौरान हाथियों की संख्या पर विशेष नजर
झारखंड में बाघों की गिनती के दौरान हाथियों की संख्या पर भी सबकी नजर है. हाथियों से जुड़ा डाटा भी सावधानी से इकट्ठा किया जा रहा है और उनकी वास्तविक संख्या का आकलन किया जा रहा है. दरअसल, कुछ महीने पहले हाथियों की संख्या संबंधित रिपोर्ट जारी हुई थी. जिसमें झारखंड में मात्र 217 हाथियों के मौजूद होने की बात कही गई थी. 2017 में झारखंड में 678 हाथी मौजूद थे. बाघों की गिनती के दौरान हाथियों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है. अकेले पलामू टाइगर रिजर्व में 150 से अधिक हाथी मौजूद हैं.
"टाइगर एस्टीमेशन सभी राज्यों में हो रहा है. झारखंड में 15 दिसंबर से बाघों की गिनती शुरू हुई है. पहले चरण की गिनती खत्म हो गई है. बाघों की गिनती के लिए योजना तैयार की गई है और उसपर कार्य किया गया है. वन्यजीवों की संख्या को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं. इस प्रक्रिया के बाद एक वास्तविक डाटा भी निकल कर सामने आ जाएगा. जिसके आधार पर कई योजनाएं भी तैयार होंगी. पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के सभी इलाकों के साथ समन्वय बनाकर गिनती की प्रक्रिया को पूरा करवा रही है. महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड के सभी इलाकों में वन्यजीवों के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है. तेंदुआ के बारे में सभी इलाकों से जानकारी निकलकर सामने आई है." - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व
पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में हो रही है टाइगर एस्टिमेशन
झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में टाइगर का एस्टिमेशन किया जा रहा है. सीसीएफ सह पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक एसआर नटेश टाइगर एस्टिमेशन के लिए झारखंड के नोडल पदाधिकारी हैं. बाघों की गिनती पलामू टाइगर रिजर्व, सारंडा, रांची, हजारीबाग, बोकारो और दुमका रीजन में हो रही है. पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जिन इलाकों में वन्यजीवों के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है, उन इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाया जा रहा है. कैमरा ट्रैप और पग मार्क्स से जुड़े हुए सभी डाटा को वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट को भेजा जाएगा. टाइगर एस्टिमेशन की पूरी प्रक्रिया अप्रैल तक पूरी कर ली जानी है.
