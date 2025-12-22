ETV Bharat / bharat

झारखंड में बाघों की गिनती का पहला चरण खत्म, सभी रीजन में पाए गए तेंदुए, हाथियों की संख्या पर खास नजर

पलामू: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे देश में बाघों की गिनती हो रही है. गिनती के कार्य को ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन का नाम दिया गया है. झारखंड में चार चरणों में बाघों की गिनती होनी है. पहले चरण की शुरुआत 15 दिसंबर को हुई थी, जो रविवार को खत्म हो गई है. झारखंड में पहले चरण में बाघों की गिनती के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है.

दरअसल, टाइगर एस्टिमेशन के दौरान बाघों के साथ-साथ तेंदुआ, हाथी, गिद्ध के अलावा सभी तरह के मांसाहारी जीवों की गिनती हो रही है. पहले चरण में तेंदुआ की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण वाली जानकारी निकलकर सामने आई है. झारखंड के सभी छह रीजन में तेंदुआ की मौजूदगी के सबूत मिले हैं. अक्सर यह माना जा रहा था कि झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व और दलमा के कुछ हिस्सों में तेंदुआ मौजूद है. लेकिन, टाइगर एस्टीमेशन के दौरान गोड्डा जैसे इलाके में भी तेंदुआ के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है.

जानकारी देते पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व में मिले हैं तीन से चार बाघों के पग मार्क

टाइगर एस्टीमेशन के पहले दिन ही पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ का पग मार्क मिला था. गिनती के दौरान तीन से चार बाघों के पग मार्क मिले हैं जबकि अन्य बाघों के भी मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है. झारखंड के अन्य इलाकों में भी बाघ के मौजूद होने के सबूत मिले हैं. टाइगर एस्टीमेशन के पूरे डाटा को इकट्ठा किया गया है और वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजा गया है. पूरे झारखंड में बाघों की गिनती के लिए 1600 फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं. अकेले पलामू टाइगर रिजर्व में 110 फॉरेस्ट गार्ड और 300 ट्रैक्टर को तैनात किया गया है.

बाघों की गिनती के दौरान हाथियों की संख्या पर विशेष नजर