ETV Bharat / bharat

ओडिशा में 16 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण

ओडिशा में जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल से 15 मई तक यानी 30 दिनों तक चलेगा. इसमें घरों की गिनती की जाएगी.

First Phase of Census exercise to be conducted in Odisha during April-May 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: ओडिशा में जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल से शुरू होगा और 15 मई तक चलेगा. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देव रंजन कुमार सिंह ने जनगणना के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य में जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगा. 30 दिनों तक जनगणना का पहला चरण चलेगा. इस चरण में घर और फर्नीचर की गिनती होगी. दूसरे चरण में घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी.

इससे पहले विकास आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर से बातचीत की है. 6 जनवरी को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की मीटिंग लोक सेवा भवन में हुई थी. मीटिंग में जनगणना की तारीख तय की गई थी. राज्य सरकार की मंजूरी के बाद मंगलवार को इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का नोटिफिकेशन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

जनगणना का पहला चरण घरों की लिस्टिंग और घरों की गिनती से शुरू होगा. यह चरण देश में अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा. राज्य को अपनी सुविधा के हिसाब से 30 दिनों के अंदर घरों की लिस्टिंग और घरों की गिनती करने का निर्देश दिया गया है. ओडिशा में घरों की लिस्टिंग और घरों की गिनती 16 अप्रैल से 15 मई के बीच करने का फैसला किया गया है.

इसी तरह, जनगणना 9 से 28 फरवरी, 2027 तक होगी. जनगणना निदेशालय 1 से 5 मार्च तक रीजनल राउंड करने की तैयारी कर रहा है.

जहां राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना का काम रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना ब्यूरो के जिम्मे है, वहीं जिलों और नगर निकायों में मुख्य सचिव, राज्य नोडल अधिकारी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नगर निगम कमीशनर, प्रिंसिपल जनगणना ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे. तहसील, तालुका या शहरी इलाकों में, तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर जनगणना प्रभारी अधिकारी के तौर पर काम करेंगे. शिक्षक, राज्य सरकारों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के दूसरे फील्ड ऑफिसर गणक (Enumerator) और पर्यवेक्षक के तौर पर काम करेंगे. एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, राज्य, जिला, नगर निगमों और प्रभारी अधिकारी की सैलरी और जनगणना के काम में तकनीकी सपोर्ट के लिए वित्तीय प्रावधान है.

जनगणना से पहले मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर को ट्रेनिंग दी जाएगी. जनगणना सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी, ज्ञान और संचार किया जाएगा. जनगणना में डेटा मोबाइल ऐप या डिजिटल सिस्टम से इकट्ठा किया जाएगा. 200 घरों पर एक जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. 6 ऑफिसर पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा.

नियमानुसार, एक जनगणना अधिकारी को 25,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. जनगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी जानकारी एन्यूमरेटर को दे सकता है या वेबसाइट के जरिये रजिस्टर कर सकता है. इसका सत्यापन OTP के जरिये किया जाएगा, जो दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा. एक मोबाइल नंबर का दो बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. या आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकेंगे. लगभग 90 प्रतिशत काम ऑनलाइन होगा.

यह भी पढ़ें- देश 2027 में पहली डिजिटल जनगणना के लिए तैयार, 11 हजार 718 करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी

TAGGED:

ODISHA NEWS
FIRST PHASE OF CENSUS
CENSUS EXERCISE IN ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.