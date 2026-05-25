उत्तराखंड में जनगणना का पहला चरण संपन्न, सितंबर महीने में स्नोबाउंड क्षेत्रों में होगी व्यक्तिगत गणना
उत्तराखंड में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम पूरा, जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण उत्तराखंड की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव से खास बातचीत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 5:49 PM IST
रोहित कुमार सोनी, देहरादून: जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न हो गया है. उत्तराखंड में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकान के गणना का काम शुरू हुआ था, जो 24 मई 2026 को संपन्न हो गया है. मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए प्रदेश भर में 29,665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए गए थे, जिनमें शत प्रतिशत गणना का काम पूरा हो पाया है.
उत्तराखंड में परिवारों की संख्या में इजाफा: खास बात ये है कि जनगणना के बाद जानकारी मिली है कि प्रदेश भर में परिवारों का संख्या 28.3 लाख हो गई है. इसके साथ ही प्रदेश की जनसंख्या 1.27 करोड़ के पार पहुंच गई है. इतना ही नहीं प्रदेश में मकानों की संख्या 45 लाख हो गई है. जनगणना का पहला चरण संपन्न होने के बाद अब प्रदेश के स्नो बाउंड क्षेत्रों में व्यक्तिगत जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई है.
बता दें कि उत्तराखंड में साल 2011 में हुए जनगणना के दौरान प्रदेश में परिवारों की संख्या करीब 20.12 लाख थी, लेकिन बढ़ते एकल परिवारों के चलन की वजह से परिवारों की संख्या में बढ़ी बढ़ोत्तरी हुई है. करीब 15 साल बाद हुए जनगणना से पता चला कि प्रदेश में परिवारों की संख्या 28.3 लाख के पार हो गई है. यानी इन 15 सालों के भीतर करीब 8.18 लाख परिवारों की संख्या बढ़ गई है.
उत्तराखंड में बढ़ी जनसंख्या: इसी तरह साल 2011 में हुए जनगणना में उत्तराखंड की जनसंख्या 1.01 करोड़ थी, जो अब बढ़कर करीब 1.27 करोड़ के पार हो गई है. यानी इन 15 सालों में प्रदेश में 26 लाख से ज्यादा जनसंख्या में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश में आवासीय और गैर आवासीय मकानों की संख्या भी 45 लाख हो गई है.
इस तरह किया गया मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम: उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम 25 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था. इसके लिए प्रदेश भर में कुल 29,665 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) बनाए गए थे. जिनको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) पोर्टल पर डिजिटली मैप किया गया.
प्रदेश भर में बने 29,665 एचएलबी में से 24,625 जिलों और 5,040 नगर निगम क्षेत्रों में एचएलबी शामिल है. जनगणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 20,859 एन्यूमरेटर्स (Enumerators) और 3,670 सुपरवाइजर्स (Supervisors) तैनात किए गए थे.
प्रदेश भर के सभी 13 जिलों में मकान सूचीकरण एवं मकान के गणना का काम हुआ पूरा-
- अल्मोड़ा में 2,429 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- बागेश्वर में 1,069 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- चमोली में 1,469 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- चंपावत में 904 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- देहरादून में 1,981 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- पौड़ी में 3,501 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- हरिद्वार में 3,077 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- नैनीताल में 1,775 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- पिथौरागढ़ में 1,846 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- रुद्रप्रयाग में 793 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- टिहरी में 2,185 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- उधम सिंह नगर में 2,643 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
- उत्तरकाशी में 950 एचएलबी बनाए गए थे, जहां जनगणना का काम पूरा हो गया है.
जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड में 25 अप्रैल से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य शुरू हुआ था। जो एक महीने तक यानी 24 मई 2026 की रात 12 बजे तक संचालित होना था, लेकिन आखिरी तिथि तक उत्तराखंड में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संपन्न हो गया है. ऐसे ने अब जनगणना के दूसरे चरण के तहत 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच देशभर के साथ ही उत्तराखंड में लोगों की गणना की जाएगी.
उत्तराखंड के 4 जिलों के स्नोबाउंड क्षेत्रों में सितंबर महीने से शुरू होगी व्यक्तिगत गणना: उससे पहले उत्तराखंड समेत प्रदेश के चार पर्वतीय राज्यों के स्नोबाउंड क्षेत्रों में व्यक्तिगत गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच की जाएगी. हालांकि, तिथियों संबंधित अधिसूचना भारत सरकार की ओर से जारी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जनगणना कार्य निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है.
प्रदेश भर के सभी 11 नगर निगमों में मकान सूचीकरण एवं मकानो की गणना का काम पूरा-
- देहरादून नगर निगम में 1,957 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- ऋषिकेश नगर निगम में 181 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- श्रीनगर नगर निगम में 58 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- कोटद्वार नगर निगम में 244 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- पिथौरागढ़ नगर निगम में 143 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- अल्मोड़ा नगर निगम में 89 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- हल्द्वानी नगर निगम में 678 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- काशीपुर नगर निगम में 317 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- रुद्रपुर नगर निगम में 577 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- रुड़की नगर निगम में 350 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
- हरिद्वार नगर निगम में 446 एचएलबी बनाए गए, जहां जनगणना का काम संपन्न हो गया है.
वहीं, ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण उत्तराखंड की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम 25 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 24 मई को संपन्न हो गया है. इस जनगणना में प्रगणकों के साथ ही जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
"जनगणना का काम बेहतर ढंग से संपन्न हुआ है. यह जनगणना कार्य निदेशालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि, एक महीने में 1 करोड़ 27 लाख की जनसंख्या तक पहुंचना और 45 लाख भवनों की गणना होना, आसान काम नहीं था. जिसके लिए प्रदेश भर से करीब 27 हजार कर्मचारी लगाए गए थे."- इवा आशीष श्रीवास्तव, निदेशक, जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण उत्तराखंड
सवाल- 25 अप्रैल को जनगणना का कार्य शुरू होने के बाद शुरुआती दौर में गणना का कार्य काफी ज्यादा सुस्त गति से चल रहा था? कैसे मैनेज हुआ?
जवाब- इस सवाल पर निदेशक इवा श्रीवास्तव ने कहा कि जनगणना की शुरुआत के दौरान कार्य इसलिए स्लो रहता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण और नजरिया नक्शा बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. उसमें काफी ज्यादा समय लगता है. ऐसे में जनगणना कार्य शुरू होने के दौरान बड़े-बड़े ब्लॉक में करवाई पहले शुरू की गई. जिसके चलते गणना की गति उतनी तेजी से नहीं दिखाई दी, लेकिन समय के साथ तेजी से गणना के आंकड़े बढ़ने लगे.
पहली बार डिजिटल जनगणना हुई है. जिसके लिए सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी कराई गई थी, लेकिन तमाम कर्मचारी कंफर्टेबल नहीं थे, जिस वजह से उनका समय लगा, लेकिन अंतिम समय में सभी लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया. हालांकि, कुछ लोगों को दिक्कतें रही. जिसके चलते तहसील प्रशासन और चार्ज अधिकारियों की ओर से डाटा को पोर्टल पर दर्ज कराया गया.
सवाल- उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत शत प्रतिशत गणना पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी भी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि उनके घर पर प्रगणक पहुंचे ही नहीं?
जवाब- इस सवाल के जवाब में निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई केस उनके संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ऐसे मामले जरूर आए हैं, जहां पर दिन में कोई मौजूद नहीं था. जिसके चलते उनकी गणना का काम नहीं हो पाया. क्योंकि, प्रगणक का भी एक समय सीमा होती है, जब वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं.
जब इस तरह का मामला संज्ञान में आया, तो उस दौरान प्रगणक से बातचीत कर दोबारा उस जगह पर गणना करने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ लोग अगर इससे छूट गए हैं, तो उन लोगों को व्यक्तिगत जनगणना के दौरान कवर कर लिया जाएगा. ऐसे में अगर ये मामले सामने आते हैं, तो उनकी गहनता से जांच की जाएगी कि आखिर ये लोग कैसे छूट गए?
सवाल- जनगणना के दौरान प्रगणकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे में क्या जनगणना कार्य निदेशालय प्रगणकों से बातचीत कर फीडबैक लेने जा रहा है?
जवाब- इवा श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान समय में जनगणना के पहले चरण का कार्य संपन्न हो गया है. ऐसे में प्रगणकों को कुछ समय का रेस्ट देने के बाद उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाएगी. ताकि, आने वाले व्यक्ति का जनगणना के दौरान रणनीति को तय करने में वो मदद कर सके. इसके अलावा गुड प्रैक्टिस के साथ ही कुछ बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता समेत तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां प्रगणकों से बातचीत पर मिलेगी.
सवाल- जनगणना के दौरान ऐसी भी सूचनाओं आ रही थी कि जनता जनगणना में सहयोग नहीं कर रही है? प्रगणकों को जिससे काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है, ऐसे में क्या कोई मामला दर्ज किया गया है या कार्रवाई की गई है?
जवाब- इस सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी पर भी कोई कार्रवाई की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी. ताकि, प्रगणकों को अतिरिक्त भार ना पड़े. इसके लिए एसओपी बनाई गई थी कि प्रगणक को सिर्फ एक लिखित शिकायत देनी है, जिसके बाद चार्ज अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति को देखेंगे.
बावजूद इसके अगर समस्या बनी रहती है, तो चार्ज अधिकारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रदेश भर में किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने नहीं आया है. हां इतना जरूर है कि कुछ जगहों पर विरोध करने संबंधित मामले सामने आए थे, जिसमें चार्ज अधिकारियों की ओर से सख्त रुख अपनाया गया था.
सवाल- उत्तराखंड में मकान सूचीकरण का कार्य संपन्न होने के बाद अब सितंबर महीने में स्नो बाउंड क्षेत्रों में व्यक्तिगत जनगणना होनी है, इसकी क्या तैयारियां हैं?
जवाब- इस पर सवाल पर निदेशक इवा आशीष ने कहा कि उत्तराखंड में 131 गांव और तीन शहर हैं, जिनको स्नो बाउंड क्षेत्र चिन्हित किया गया है. जहां पर सितंबर महीने में व्यक्तियों की गणना होगी. ऐसे में स्नो बाउंड क्षेत्रों में व्यक्तियों की गणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय के स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है. इसके लिए लीड ट्रेनर्स को नॉमिनेट करने की प्रक्रिया चल रही है, जिनको भारत सरकार की ओर से ट्रेनिंग दिया जाएगा. इसके बाद प्रदेश में ट्रेनिंग कराई जाएगी.
लिहाजा, जैसे ही भारत सरकार की ओर से जनगणना की अधिसूचना जारी होती है और राज्य सरकार की ओर से इसकी दोबारा अधिसूचना जारी की जाती है. उसके आधार पर तैयारी करते हुए व्यक्तिगत जनगणना प्रदेश की स्नो बाउंड क्षेत्रों में कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना के दौरान जो प्रक्रिया अपनाया गया था, उसी प्रक्रिया को व्यक्तिगत जनगणना के दौरान भी अपनाया जाएगा. हालांकि, ये जरूर है कि पहले स्नो बाउंड क्षेत्रों में व्यक्तिगत जनगणना की कार्रवाई संपन्न कराई जानी है.
फरवरी 2027 से देशभर में एक साथ होगी व्यक्तिगत जनगणना: इसके अलावा फरवरी 2027 में देशभर में व्यक्तिगत जनगणना एक साथ की जाएगी. दरअसल, व्यक्तिगत जनगणना के दौरान सवाल अलग होंगे, जिसकी अधिसूचना भी भारत सरकार की ओर से जारी की जाएगी. जिसमें उन सभी सवालों की जानकारी उपलब्ध होगी कि लोगों से कौन-कौन से सवाल पूछे जाने हैं? खास बात ये है कि जातिगत जनगणना होनी है. लिहाजा, उसमें धर्म-जाति संबंधित सवाल भी शामिल होंगे.
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