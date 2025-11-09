ETV Bharat / bharat

जहां वोटिंग में 'आधी आबादी' पुरुषों से आगे वहां पलायन वजह? जीत-हार तय करेंगी महिला मतदाता

क्या रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे एसआईआर प्रमुख कारण है? जहां महिलाएं पुरुषों से वोटिंग में बहुत आगे वहां आजीविका के लिए पुरुषों का पलायन है?..पढ़ें-

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 1:06 PM IST

7 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08% मतदान हुआ है. लेकिन इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत के पीछे सिर्फ राजनीतिक उत्साह नहीं, बल्कि मतदाता सूची संशोधन (SIR) की प्रक्रिया भी बड़ा कारण बताया जा रहा है. वहीं महिला वोटर्स का एक्टिव रहना भी एक प्रमुख वजह है. एसआईआर के कारण 69.30 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे लेकिन 21.53 लाख नए नाम जुड़े. इसके कारण जून 2025 में बिहार में जो कुल 7.89 करोड़ मतदाता दर्ज थे, सितंबर 2025 में जब फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई तो यह संख्या घटकर 7.42 करोड़ रह गई. कुल 6% यानी करीब 47 लाख नाम मतदाता सूची काटे गए.

एसआईआर का क्या मतलब है? : SIR यानी विशेष मतदाता सूची संशोधन चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसमें डुप्लीकेट, मृत या दोहरी प्रविष्टियों को सूची से हटाया जाता है. हालांकि इसका उद्देश्य सूची को सटीक और अपडेटेड और शुद्ध बनाना है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर नाम कटने से मतदाताओं में असमंजस फैल गया. बिहार में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि आयोग लोगों को मतदान से वंचित करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन आयोग ने लोगों से सूची मांगी की किसी का नाम कट गया है तो आवेदन करें तो बहुत अधिक आवेदन प्राप्त नहीं हुए और जो आवेदन प्राप्त हुए उस पर एक्शन लेते हुए योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया.

प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

एसआईआर और अवेयरनेस कार्यक्रम का नतीजा : चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार पहले चरण के 121 सीट पर जो मतदान हुए, वह 2020 विधानसभा की तुलना में 7.79% अधिक और 2024 लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.8% अधिक मतदान हुए. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण एसआईआर रहा है.

बंपर विटिंग की वजह (ETV Bharat)

''SIR की प्रक्रिया में वैसे मतदाता जिनका दो जगह नाम हो गया था उनका नाम एक जगह से डिलीट किया गया और जो मृत हो गए थे और जो कहीं और शिफ्ट कर गए थे, उनका नाम हटाया गया. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और विभिन्न स्वीप आइकॉन ने जो लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम किये, उसका भी असर हुआ है.''- विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

बिहार चुनाव में मतदान (ETV Bharat)

वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का बड़ा कारण SIR : राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी का कहना है कि वोट प्रतिशत इस बार पिछले विधानसभा की तुलना में लगभग 8% बढ़ा है, जिसमें एसआईआर प्रमुख कारण रहा है. एसआईआर के कारण ही लगभग चार प्रतिशत मतदान बढ़ गए हैं. इस प्रक्रिया में डिफंग मतदाता हटाए गए हैं और बड़ी संख्या में नए मतदाता जोड़े गए. जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया. इसके अलावा लगभग 4% जो वोट बढ़ें हैं वह बढ़े महिला वोट की हिस्सेदारी के कारण है. नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं जिसके कारण महिलाएं घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रही है और वोट कर रही हैं.

महिला केंद्रित योजनाओं से एक्टिव हुई महिलाएं : प्रवीण बागी ने बताया कि लगभग 1.40 करोड़ महिलाओं को सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ₹10000 अकाउंट में दिए हैं. इसके अलावा नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क व्यवस्था और डिग्री पूरे होने पर प्रोत्साहन राशि जैसी कई कार्यक्रम है, जिसके कारण महिलाएं सशक्त हुई हैं.

ETV Bharat
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

''अब महिलाएं दूसरों के कहे में आकर नहीं बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेकर मतदान कर रही हैं. नीतीश कुमार ने एक अलग वोट बैंक बनाया है और वह वोट बैंक महिला वोट बैंक है. हर जाति संप्रदाय की महिलाओं के बीच नीतीश कुमार ने अपनी पैठ बनाई है. महिलाएं योजनाओं का लाभ ले रही है, तो आभार जताने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान भी कर रही हैं.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

महिलाएं दिखा रही अपनी मौजूदगी : प्रवीण बागी ने कहा कि पहले भी बीते कुछ चुनाव में महिला वोट प्रतिशत पुरुष से अधिक रहे हैं. लेकिन इस बार लगभग 7% अधिक महिला वोट पड़े हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएं ₹10000 बैंक खाते में आने पर मतदान केंद्र गई हैं. इसके अलावा बिहार में पलायन बहुत होता है और मजदूर वर्ग में पुरुष बाहर कमाने चले जाते हैं और महिलाएं रह जाती हैं.

मतदान की तस्वीर (ETV Bharat)

''हर क्षेत्र में बिहार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. महिलाएं मतदान केंद्र पर मतदान के दिन जाकर वोट भी दी हैं. इसके अलावा महिलाएं अब अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज में भी दिख रहा है.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

छठ के तुरंत बाद होता तो बढ़ता मतदान प्रतिशत : प्रवीण बागी ने कहा कि यह मतदान प्रतिशत 80% तक हो सकता था. छठ के समय लगभग 40 लाख प्रवासी बिहार लौटे लेकिन इसमें अधिकांश मजदूर श्रेणी के थे जो छठ समाप्त होने के बाद अगले 7-8 दिन नहीं रुक सकते थे. चुनाव आयोग अगर सही में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना चाहता था, तो छठ के 3 दिन बाद मतदान का दिन रख सकता था. लोग एक-दो दिन अपनी छुट्टी बढ़ाकर मतदान करके ही लौटते. बहुत सारे पुरुष बिना मतदान किया कार्य क्षेत्र को लौट गए और घर में जो महिलाएं बच गई उन लोगों ने मतदान केंद्र पर जाकर वोट किया जिसके कारण महिला प्रतिशत पुरुष से अधिक है.

मतदान की तस्वीर (ETV Bharat)

पुरुषों के वोट की कमी का कारण पलायन : प्रवीण बागी ने बताया कि समस्तीपुर में पुरुष मतदान 66.77%, जबकि महिला मतदान 77.40% हुआ है. मधेपुरा में पुरुष मतदान 62.85% और महिला मतदान 77.06% हुआ है. मुजफ्फरपुर में पुरुष मतदान 67.57% और महिला मतदान 76.57% हुआ है. यहां महिला और पुरुष मतदाता के बीच में लगभग 10% और उससे अधिक का अंतर है.

मतदान की तस्वीर (ETV Bharat)

''कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां महिला पुरुष मतदाता में महिलाओं का प्रतिशत काफी अधिक है. यह स्पष्ट संकेत है कि यहां पुरुष वर्ग कमाने के लिए बड़ी संख्या में पलायन करते हैं. हालांकि पटना में सिर्फ महिला वोट प्रतिशत पुरुष से कम है. 60% पुरुष मतदान हुए हैं, जबकि महिला मतदान 57.8% हुए हैं. इसका कारण है की बड़ी संख्या में लोग पटना कमाने आते हैं, जबकि अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग कमाने के लिए दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं.''- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

