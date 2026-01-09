ETV Bharat / bharat

बालोद के दूधली में नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी की शुरुआत, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजन

बालोद : देश के पहले नेशनल रोवर रेंजर जबूरी का शुभारंभ राज्यपाल रामेन डेका ने दूधली गांव में किया.जंबूरी के शुभारंभ में स्काउट गाइड ध्वज फहराकर परेड की सलामी ले रहे हैं.आपको बता दें कि जंबूरी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे शामिल हो रहे हैं.जंबूरी का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर हो रहा है. जंबूरी में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सुआ और डंडा नृत्य में शामिल किए गए हैं,जिसमें भारत से 11 हजार से ज्यादा बच्चे शामिल हुए हैं.इस आयोजन में 400 विदेशी स्काउट गाइड्स भी शामिल हुए हैं.

भव्य है जंबूरी का आयोजन

जंबूरी स्थल 146 एकड़ में फैला हुआ है, जहां एक अस्थायी शहर बसाया गया है. जंबूरी को सफल बनाने के लिए 2000 टेंट, 6 भोजन डोम, 30 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल, प्रशासनिक कंट्रोल रूम और दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौके पर ही की गई हैं.अलग-अलग विभागों को जंबूरी के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है.

देश का पहला नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्यपाल रामेन डेका ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कला और संस्कृति के रंग में रंगेगा जंबूरी



इस आयोजन की थीम ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ रखी गई है. इसी विषय पर हजारों विद्यार्थी एक मंच पर नृत्य प्रस्तुति देंगे. प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर सुआ और डंडा नृत्य में भी प्रशिक्षण दिया गया है, यह आयोजन विविधता में एकता का अद्भुत संदेश देगा.उद्घाटन समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल उपस्थित रहेंगे. इसके अलावा विधायकगण, राज्य एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय राज्य पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

