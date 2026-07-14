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केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बीजेपी पार्षद ने जेल में शपथ ली

त्रिशूर: केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने जेल के अंदर पद की शपथ ली. तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के बीजेपी पार्षद आर सुगाथन ने वियूर सेंट्रल जेल में शपथ ली. तिरुवनंतपुरम के मेयर वी वी राजेश ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. हाईकोर्ट के आदेश पर जेल के भीतर खास इंतजाम किए गए. पार्षद आर सुगाथन अभी केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (KAAPA) के तहत जेल में बंद हैं.

हाईकोर्ट ने पहले सुगाथन समेत 20 बीजेपी पार्षदों के शपथ ग्रहण को गलत तरीके से अलग-अलग देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेने के लिए अमान्य कर दिया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें चार हफ़्ते के अंदर फिर से शपथ लेने का निर्देश दिया. जबकि बाकी 19 पार्षदों ने बात मान ली और पद संभाल लिया, सुगाथन डेडलाइन पूरी नहीं कर सके क्योंकि उन्हें 9 जून को केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (KAAPA) के तहत जेल में डाल दिया गया था. क्योंकि सुगाथन का शपथ ग्रहण बीजेपी के लिए तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में अपनी बहुमत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था, इस स्थिति ने एक नई कानूनी लड़ाई का रास्ता बना दिया.

तय समय में शपथ न लेने की वजह से अपनी काउंसलर की पोस्ट जाने का खतरा देखते हुए सुगाथन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पिछले हफ़्ते, नेदुमनगड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दो मामलों में एक दिन की अंतरिम जमानत दी थी जो केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के आरोपों का आधार बने थे. हालाँकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम जमानत तभी लागू होगी जब उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिहा कर दिया जाएगा. इसलिए, उन्होंने रिहाई और शपथ लेने का मौका माँगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए.

पुलिस डायरेक्टर जनरल और राज्य सरकार ने इस एप्लीकेशन का कड़ा विरोध किया और कहा कि केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बंदी को संवैधानिक अधिकार या छूट नहीं दी जा सकती. प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि गंभीर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को ऐसी छूट देने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी.