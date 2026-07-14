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केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बीजेपी पार्षद ने जेल में शपथ ली

बीजेपी पार्षद आर सुगाथन अभी केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (KAAPA) के तहत वियूर सेंट्रल जेल में बंद हैं.

BJP Councillor Takes Oath In Prison
केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बीजेपी पार्षद ने जेल में शपथ ली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 2:24 PM IST

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त्रिशूर: केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने जेल के अंदर पद की शपथ ली. तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के बीजेपी पार्षद आर सुगाथन ने वियूर सेंट्रल जेल में शपथ ली. तिरुवनंतपुरम के मेयर वी वी राजेश ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. हाईकोर्ट के आदेश पर जेल के भीतर खास इंतजाम किए गए. पार्षद आर सुगाथन अभी केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (KAAPA) के तहत जेल में बंद हैं.

हाईकोर्ट ने पहले सुगाथन समेत 20 बीजेपी पार्षदों के शपथ ग्रहण को गलत तरीके से अलग-अलग देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेने के लिए अमान्य कर दिया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें चार हफ़्ते के अंदर फिर से शपथ लेने का निर्देश दिया. जबकि बाकी 19 पार्षदों ने बात मान ली और पद संभाल लिया, सुगाथन डेडलाइन पूरी नहीं कर सके क्योंकि उन्हें 9 जून को केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (KAAPA) के तहत जेल में डाल दिया गया था. क्योंकि सुगाथन का शपथ ग्रहण बीजेपी के लिए तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में अपनी बहुमत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था, इस स्थिति ने एक नई कानूनी लड़ाई का रास्ता बना दिया.

तय समय में शपथ न लेने की वजह से अपनी काउंसलर की पोस्ट जाने का खतरा देखते हुए सुगाथन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पिछले हफ़्ते, नेदुमनगड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दो मामलों में एक दिन की अंतरिम जमानत दी थी जो केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के आरोपों का आधार बने थे. हालाँकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम जमानत तभी लागू होगी जब उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिहा कर दिया जाएगा. इसलिए, उन्होंने रिहाई और शपथ लेने का मौका माँगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए.

पुलिस डायरेक्टर जनरल और राज्य सरकार ने इस एप्लीकेशन का कड़ा विरोध किया और कहा कि केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बंदी को संवैधानिक अधिकार या छूट नहीं दी जा सकती. प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि गंभीर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को ऐसी छूट देने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी.

इन दलीलों को खारिज करते हुए जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन की सिंगल बेंच ने जेल के अंदर शपथ लेने की इजाजत दे दी, और कहा कि डेमोक्रेसी और लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए खास हालात में खास फैसले जरूरी हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ टेक्निकल वजहों से चुने हुए प्रतिनिधि को मौका न देना असल में एंटी-डेमोक्रेटिक है.

शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह करीब 11 बजे वियूर सेंट्रल जेल में हुआ. जेल सुपरिटेंडेंट समेत जेल अधिकारियों की मौजूदगी में भारी सुरक्षा के बीच यह काम हुआ. तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन का एक खास डेलीगेशन मेयर के साथ इस इवेंट के लिए वियूर गया था. यह राज्य में पहली बार है जब किसी लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडी के सदस्य ने जेल में रहते हुए शपथ ली है.

ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए कोर्ट ने एक्रेडिटेड पत्रकारों को भी एंट्री की इजाजत दे दी. सेरेमनी पूरी होने के साथ, सुगाथन ने ऑफिशियली अपना काउंसलर का पद बरकरार रखा. हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मेयर वी वी राजेश ने कहा कि कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन अब अपने पूरे पांच साल के टर्म के लिए आसानी से काम करेगा.

इस बीच लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लीडरशिप ने इस डेवलपमेंट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के एक कैदी को जेल के अंदर शपथ लेने की इजाजत देना पूरी तरह से मंजूर नहीं है.

ये भी पढ़ें-सेंट्रल जेल के अंदर भाजपा का यह पार्षद लेगा पद की शपथ, जानिए क्या है पूरा मामला

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