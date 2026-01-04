ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग में शुरू हुआ 'गज उत्सव' अभियान, हाथी और कॉरिडोर बचाने पर फोकस

दार्जिलिंग में पहली बार गज उत्सव शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य हाथी कॉरिडोर संरक्षण, जागरूकता बढ़ाना और इंसान-हाथी टकराव को कम करना है.

जंगल में हाथियों का झुंड
जंगल में हाथियों का झुंड (Photo- Canva)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 10:18 AM IST

Updated : January 4, 2026 at 10:26 AM IST

दार्जिलिंग: पश्चिम बंगाल में हाथियों और उनके प्राकृतिक कॉरिडोर को बचाने के उद्देश्य से पहली बार गज उत्सव (एलिफेंट फेस्टिवल) का आयोजन किया जा रहा है. यह पहल तमिलनाडु, केरल, मेघालय और ओडिशा के बाद अब पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है. गज उत्सव का मुख्य उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के साथ-साथ बढ़ते इंसान-हाथी टकराव को कम करना है.

कार्यक्रम का आयोजन और सहयोगी संस्थाएं
इस कार्यक्रम की शुरुआत वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) और पश्चिम बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रयास से की गई है. इसमें नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सिलीगुड़ी सब-डिविजनल काउंसिल, नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी समेत SNAP फाउंडेशन, SPORE और NWA जैसे कई गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं .

दार्जिलिंग में पहली बार गज उत्सव का आयोजन, हाथियों और कॉरिडोर संरक्षण पर जोर
दार्जिलिंग में पहली बार गज उत्सव का आयोजन, हाथियों और कॉरिडोर संरक्षण पर जोर (ETV Bharat)

वर्कशॉप से हुई गज उत्सव की शुरुआत
गज उत्सव की शुरुआत शुक्रवार दोपहर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के रवींद्र भानु मंच पर एक वर्कशॉप और परिचर्चा के साथ हुई. आयोजकों ने बताया कि आने वाले एक साल में राज्य के उन जिलों में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां हाथियों का आवास और कॉरिडोर मौजूद हैं.

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोग
इस आयोजन में WTI के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ कंजर्वेटर संदीप कुमार तिवारी, राज्य के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बाला मुरुगन, कर्सियांग फॉरेस्ट डिवीजन के ADFO राहुल मुखर्जी, कटिहार डिवीजन के ADRM अजय सिंह, SNAP फाउंडेशन के सेक्रेटरी कौस्तव चौधरी सहित कई अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे.

इंसान-हाथी टकराव कम करने का प्रयास
नॉर्थ बंगाल में फिलहाल लगभग 600 हाथी हैं, जबकि 2017 में इनकी संख्या 448 थी. (ETV Bharat)

गज उत्सव के उद्देश्य
WTI के वाइस प्रेसिडेंट संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि गज उत्सव का मुख्य उद्देश्य हाथियों को लोगों के और करीब लाना और हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है . उन्होंने कहा कि “अगर कॉरिडोर सुरक्षित रहेंगे, तो हाथी भी सुरक्षित रहेंगे .” वहीं, बाला मुरुगन ने इसे संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया .

हाथियों के प्राकृतिक आवास और उनके विचरण के क्षेत्रों
हाथियों के प्राकृतिक आवास और उनके विचरण के क्षेत्रों (ETV Bharat)

हाथियों और कॉरिडोर की मौजूदा स्थिति
नॉर्थ बंगाल में फिलहाल लगभग 600 हाथी हैं, जबकि 2017 में इनकी संख्या 448 थी. साउथ बंगाल में करीब 200 हाथी पाए जाते हैं. नॉर्थ बंगाल में 14 और पूरे राज्य में लगभग 28 हाथी कॉरिडोर हैं, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, असम और सिक्किम से जुड़े हुए हैं .

एलिफेंट फेस्टिवल में शामिल लोग
एलिफेंट फेस्टिवल में शामिल लोग (ETV Bharat)

बढ़ता इंसान-हाथी टकराव बना चिंता का विषय
हाल के वर्षों में कॉरिडोर में सड़क, रेलवे लाइन, सैन्य शिविर और बस्तियों के निर्माण से रुकावटें बढ़ी हैं . इसके कारण इंसान-हाथी टकराव में तेजी आई है . पिछले दो वर्षों में दार्जिलिंग जिले में हाथियों के हमलों से 15 से अधिक लोगों की मौत और करीब 250 एकड़ खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है . इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए गज उत्सव का आयोजन किया गया है .

गज उत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई (ETV Bharat)

