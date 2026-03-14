भारत ने पहली बार यूरोप भेजा GI-टैग्ड जोहा चावल, असम की देसी खुशबूदार वैरायटी वाला राइस
असम से 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को ब्रिटेन और इटली को निर्यात किया गया है.
Published : March 14, 2026 at 3:29 PM IST
गुवाहाटी: भारत ने पहली बार GI-टैग्ड जोहा चावल की 25 मीट्रिक टन खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की है. जोहा चावल असम की एक देसी खुशबूदार वैरायटी है और इसकी खास खुशबू, बारीक दाने और बढ़िया स्वाद के लिए इसे बहुत पसंद किया जाता है.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सरकार के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में, असम सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से असम से यूके और इटली को 25 मीट्रिक टन जीआई-टैग वाले 'जोहा चावल' की पहली निर्यात खेप की सुविधा प्रदान की है.
APEDA के प्रेस वक्तव्य के मुताबिक, 25 मीट्रिक टन का कंसाइनमेंट 12 मार्च 2026 को भेजा गया था. यह बताना जरूरी है कि जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) मिला था.
पारंपरिक और सेहतमंद अनाजों में बढ़ती दिलचस्पी के कारण, जोहा चावल प्रीमियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाने लगा है, जो इसकी विरासत, पोषण और बाजार की संभावनाओं के अनोखे मेल को दर्शाता है.
असम में, 'जोहा चावल' की खेती लगभग 21,662 हेक्टेयर में होती है, जिससे लगभग 43,298 मीट्रिक टन (FY 2024-25) प्रोडक्शन होता है. जोहा चावल प्रोडक्शन में सबसे आगे रहने वाले जिले नागांव, बक्सा, गोलपारा, शिवसागर, माजुली, चिरांग और गोलाघाट हैं। यह मज़बूत प्रोडक्शन बेस एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस बनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने का अच्छा मौका देता है.
APEDA ने वियतनाम को 1 मीट्रिक टन GI-टैग्ड जोहा चावल के निर्यात में मदद की. बाद में 2 मीट्रिक टन चावल पांच मिडिल ईस्ट देशों कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरब को भी एक्सपोर्ट किया गया.
यूनाइटेड किंगडम और इटली को जोहा चावल की यह पहली शिपमेंट न सिर्फ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने की हमारी काबिलियत दिखाती है, बल्कि दूसरे मार्केट में भी जोहा चावल की विजिबिलिटी को बढ़ाती है. APEDA भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के एग्री प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बेहतर कीमत मिल सके और किसानों को सीधा फायदा हो.
APEDA-रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर, मेसर्स सेफ एग्रीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, जो मुख्य रूप से चावल और मसालों के एक्सपोर्ट में लगी हुई है, असम से यूके और इटली को GI-टैग्ड जोहा चावल का पहला एक्सपोर्ट कर रही है. असम से लगभग 25 मीट्रिक टन जोहा चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा, इस कंसाइनमेंट को प्रतीक एग्रो फ़ूड प्रोसेसिंग, गुवाहाटी, असम में प्रोसेस और पैक किया जाता है.
यह पहल GI-टैग्ड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की APEDA की रणनीति के साथ जुड़ी हुई है, जिससे निर्माता ग्रुप और खरीदारों के बीच सीधे मार्केट लिंकेज बन सकें और इस तरह भारत से एग्री एक्सपोर्ट बढ़ सके.
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