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भारत ने पहली बार यूरोप भेजा GI-टैग्ड जोहा चावल, असम की देसी खुशबूदार वैरायटी वाला राइस

असम की देसी खुशबूदार वैरायटी वाला जोहा राइस ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: भारत ने पहली बार GI-टैग्ड जोहा चावल की 25 मीट्रिक टन खेप यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात की है. जोहा चावल असम की एक देसी खुशबूदार वैरायटी है और इसकी खास खुशबू, बारीक दाने और बढ़िया स्वाद के लिए इसे बहुत पसंद किया जाता है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सरकार के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में, असम सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से असम से यूके और इटली को 25 मीट्रिक टन जीआई-टैग वाले 'जोहा चावल' की पहली निर्यात खेप की सुविधा प्रदान की है. APEDA के प्रेस वक्तव्य के मुताबिक, 25 मीट्रिक टन का कंसाइनमेंट 12 मार्च 2026 को भेजा गया था. यह बताना जरूरी है कि जोहा चावल को 2017 में जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) मिला था. पारंपरिक और सेहतमंद अनाजों में बढ़ती दिलचस्पी के कारण, जोहा चावल प्रीमियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाने लगा है, जो इसकी विरासत, पोषण और बाजार की संभावनाओं के अनोखे मेल को दर्शाता है. असम में, 'जोहा चावल' की खेती लगभग 21,662 हेक्टेयर में होती है, जिससे लगभग 43,298 मीट्रिक टन (FY 2024-25) प्रोडक्शन होता है. जोहा चावल प्रोडक्शन में सबसे आगे रहने वाले जिले नागांव, बक्सा, गोलपारा, शिवसागर, माजुली, चिरांग और गोलाघाट हैं। यह मज़बूत प्रोडक्शन बेस एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस बनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने का अच्छा मौका देता है.