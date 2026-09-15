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भारत में पहली बार रिपोर्ट की गई कैस्पियन कोबरा के दंश से हुई मौत, इंटरनेशनल जर्नल में छपा पद्मश्री डॉ. ओमेश और टीम का रिसर्च पेपर

कैस्पियन कोबरा चंबा में ही क्यों पाया गया, कितना घातक है इसका दंश और क्या है इस प्रजाति की खास बातें. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट.

VENOMOUS SNAKES CASPIAN COBRA BITE DEATH
भारत में पहली बार रिपोर्ट हुई कैस्पियन कोबरा के दंश से हुई मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 1:22 PM IST

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शिमला: अत्यंत घातक माने जाने वाले कैस्पियन कोबरा यानी नाजा ओक्सियाना के दंश से होने वाली डेथ भारत में पहली बार रिपोर्ट की गई है. हिमाचल के चंबा में दो केस ऐसे सामने आए हैं, जिनमें दो लोगों की मौत इस घातक विषैले सांप के डंक से हुई है. इसके अलावा दो केस ऐसे हैं, जिनमें कैस्पियन कोबरा के काटने से लोगों की जान बच गई. उनकी जान कैसे बची और कोबरा ने उन्हें कैसे काटा, इसे लेकर पूरा ब्यौरा उपलब्ध है. वैसे तो कैस्पियन कोबरा मध्य एशिया में पाया जाता है, लेकिन हिमाचल के चंबा जिले में इस घातक कोबरा की जेनेटिक मौजूदगी की पुष्टि पहले हो चुकी है.

चिंता की बात है कि भारत में मौजूद एंटी स्नेक वेनम कैस्पियन कोबरा के विष को पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है. क्या है चंबा के कैस्पियन कोबरा से जुड़े तथ्य और क्या हैं इस घटनाक्रम के अन्य महत्वपूर्ण पहलू, इसे लेकर प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल में एक शोध पत्र छपा है. ये शोध पत्र हिमाचल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. ओमेश भारती और उनकी टीम के गहन रिसर्च का परिणाम है. हिमाचल के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी के रहने वाले डॉ. ओमेश भारती को रेबीज की रोकथाम का सबसे सस्ता उपाय तलाशने पर भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया था. अब डॉ. ओमेश भारती देश में सर्पदंश से होने वाली मौतों और उनके विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च कर रहे हैं. देश में पहली बार सर्पदंश के विभिन्न पहलुओं पर रिसर्च हो रही है.

CASPIAN COBRA
कैस्पियन कोबरा (@SamsonJoy)

सर्पदंश से होने वाली मौतों पर शोध

गौर रहे कि, देश के कई राज्यों सहित हिमाचल में सर्पदंश से होने वाली मौतों को नोटिफिएबल डिजीज यानी अधिसूचित बीमारी घोषित किया है. इससे सर्पदंश से होने वाली मौतों को लेकर शोध आसान हो जाएगा. साथ ही ये भी बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने सर्पदंश से होने वाली मौतों पर शोध को मंजूरी दी है. देश में पहली दफा ऐसा शोध हो रहा है. इस रिसर्च को हिमाचल के डॉ. ओमेश भारती सहित अन्य विशेषज्ञों की टीम अंजाम दे रही है. इसी शोध प्रक्रिया में भारत में कैस्पियन कोबरा के डंक से दो मौत पहली बार दर्ज की गई है. इंटरनेशनल जर्नल एपिडिमोलॉजी इंटरनेशन, वॉल्यूम-11 में ये प्रकाशित हुआ है.

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इंटरनेशनल जर्नल में छपा रिसर्च (@InternationalJournal)

कैस्पियन कोबरा पर महत्वपूर्ण शोध

समुद्र तल से 1757 मीटर ऊंचाई पर स्थित इलाकों से कैस्पियन कोबरा के दंश के कारण दो लोगों की मौत की भारत में पहली रिपोर्ट दर्ज की गई है. ICMR की सांप के काटने से जुड़ी रिसर्च परियोजना के तहत ये केस दर्ज हुए हैं. कैस्पियन कोबरा ने दो लोगों के दिन के समय काटा. दोनों घटनाएं हिमाचल के दुर्गम जिला चंबा की हैं. विषैले कोबरा के दंश से मौत की ये घटनाएं दिन के समय हैं और दोनों ही लोगों का अचानक से कोबरा से सामना हुआ था. रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, कैस्पियन कोबरा के काटने से मौत का पहला मामला चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र के उल्लांसा गांव का है.

समुद्र तल से 5577 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में 6 जुलाई 2020 को 40 साल की उम्र का एक आदमी अपने बगीचे में स्प्रे के लिए गया था. समय सुबह का था और अचानक से उसका पांव कैस्पियन कोबरा पर पड़ गया. गुस्साए कोबरा ने उसके पैर में दो बार डंक मारा. कुछ ही देर में व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. परिजन उसे झाड़-फूंक करने वाले के पास ले गए, लेकिन सर्पदंश से प्रभावित आदमी की हालत बिगड़ती चली गई. बाद में तीसरे दिन उसे चंबा के भरमौर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

CASPIAN COBRA
चंबा में दुर्लभ कैस्पियन कोबरा के दंश से दो लोगों की मौत (@Forest Division Chamba)

दूसरा मामला चंबा जिले के तीसा के भंजराड़ू गांव का है. ये गांव समुद्र तल से 1757 मीटर ऊंचाई पर है. यहां 7 जुलाई 2021 को 62 वर्षीय व्यक्ति घर से निकल कर काम पर जा रहा था कि अचानक उसका पांव कैस्पियन कोबरा पर चला गया. कोबरा ने व्यक्ति के बाएं पैर में डंक मार दिया. अस्पताल ले जाते समय आधे घंटे के भीतर पीड़ित व्यक्ति अचेत होकर गिर पड़ा. चंबा के तीसा सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम में व्यक्ति के पैर पर दो दांतों के निशान पाए गए. डॉक्टर्स ने मौत को विष के न्यूरोटॉक्सिक प्रभावों से जोड़ा.

दो केस ऐसे भी, जहां कोबरा के दंश के बाद भी जिंदा रहे पीड़ित

रिसर्च संबंधी रिपोर्ट में दो ऐसे मामलों का भी जिक्र है, जहां लोग कैस्पियन कोबरा के दंश के बाद भी जिंदा हैं. रिसर्च में पाया गया कि इन लोगों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हर्बल उपचार का सहारा लिया. शोध में बताया गया कि इनमें से एक ने मिरचड़ी नामक लोकल जड़ी-बूटी का प्रयोग किया. इस पौधे का बॉटनिकल नाम परगलेरीआडेमिया (पीईआरजीयूएलएआरआईएडीएईएमआईए) है. हालांकि, शोधकर्ताओं ने इस पौधे के उपयोग को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत पर जोर दिया है. शोध पत्र में दर्ज किया गया है कि 25 साल पुराने सर्पदंश के मामले में कैस्पियन कोबरा ने एक 25 साल के ही स्नेक कैचर को डंक मारा. सांप का रेस्क्यू करने के दौरान 25 साल के युवक के हाथ में कोबरा ने डंक मारा था. हालांकि, वो कैस्पियन कोबरा एक फुट का था, लेकिन उसके दंश के 15 मिनट में ही युवक अचेत हो गया. सांप ने उसके दाएं हाथ के अंगूठे एवं इंडेक्स फिंगर में काटा था. इसी तरह बीस साल पहले एक स्नेक हीलर जिसकी आयु 45 साल थी, उसे भी कोबरा ने काट लिया था.

CASPIAN COBRA
दुनिया के सबसे जहरीले कोबरा समूहों में शामिल है कैस्पियन कोबरा (@Forest Division Chamba)

शोध में इनका रहा सहयोग

कैस्पियन कोबरा के दंश से मौतों की देश में पहली रिपोर्ट को लेकर डॉ. ओमेश भारती के साथ जिस टीम ने सहयोग किया, उनमें जयदीप मेनन, सैमसन जॉय, अर्चना फुल्ल, वीरेंद्र शर्मा और अनीता मल्होत्रा शामिल हैं. ये शोध पत्र जुलाई 2026 में तैयार कर इंटरनेशन जर्नल को सबमिट किया गया. इसे 18 अगस्त 2026 को एक्सेप्ट किया गया. अब ये शोध पत्र रिसर्च टीम के पास आया है. रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले देश में कैस्पियन कोबरा के दंश से होने वाली मौतों को रिपोर्ट नहीं किया गया था.

DR OMESH BHARTI
हिमाचल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. ओमेश भारती के साथ सैमसन जॉय (@SamsonJoy)

डॉ. ओमेश भारती का कहना है कि, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट पर काम करते समय टीम को चंबा में कैस्पियन कोबरा के दंश से हुई दो मौतों की जानकारी मिली. उसके बाद टीम ने सारी घटनाओं का ब्यौरा जुटाया. विषैले सांपों के काटने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. झाड़-फूंक में समय गंवाने से कोई लाभ नहीं होता. सर्पदंश को लेकर लोगों को और अधिक जागरूकता होने की जरूरत है.

Identification by Snake Teeth Marks
सांप के दांतों के निशान से पहचान (ETV Bharat GFX)

भारत में सर्पदंश से सबसे अधिक मौत

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में हर साल साल 4.5–5.4 मिलियन लोगों को सांप काटते हैं. इनमें से 1.8–2.7 मिलियन लोगों को क्लिनिकल बीमारी हो जाती है. आंकड़ों के मुताबकि, सर्पदंश के बाद कॉम्प्लीकेशंस से 81,000 से 138,000 लोगों की मौत हो जाती है. हैरानी की बात यह है कि, इनमें आधे से अधिक मौतें भारत में होती हैं. भारत में हर साल सर्पदंश से औसतन करीब 50,000 से 58,000 लोगों की मौत होती है. इनमें से अधिकांश मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं. क्योंकि, सर्पदंश के बाद समय पर अस्पताल न पहुंचना और पारंपरिक झाड़-फूंक के चक्कर में रहना मुख्य कारण है.

Snake Bite Death Data
सांप काटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में (ETV Bharat)

सर्पदंश का सबसे कारगर उपाय

डॉ. ओमेश भारती कहते हैं, "सर्पदंश का सबसे कारगर और एकमात्र उपाय एंटी स्नेक वेनम है. लोगों को झाड़-फूंक आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. सर्पदंश के बाद पीड़ित व्यक्ति को फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए. समय रहते स्नेक बाइट गाइडलाइन का पालन करने से बचाव संभव है. अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए. सर्पदंश वाले जगह को अधिक नहीं हिलाएं. महिला के हाथ में अगर चूड़ियां हैं तो उसे उतार दें. क्योंकि अगर बाजू में काटा है तो सर्पदंश से सूजन आना शुरू हो जाती है. सूजन के कारण खून का प्रवाह रुकता है और जहर तेजी से फैलता है. ऐसे में गैंगरीन होने का खतरा रहता है. इसलिए जहां सांप ने काटा है, उस जगह को ढीला करके बांधें. उसके बाद फौरन अस्पताल लेकर जाएं."

डॉ. ओमेश भारती के मुताबिक, भारत में बहुत कम पाए जाने वाले कैस्पियन कोबरा पर इस तरह की रिसर्च होना बड़ी बात है. इस तरह की रिसर्च भविष्य में सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के साथ-साथ सर्पदंश के इलाज को लेकर एक एसओपी बनाने में मददगार साबित होंगी. जैसा का मौजूदा समय में डॉग बाइट के मामलों में होती है.

What to Do After Snake Bite
सांप काटने पर क्या करें? (ETV Bharat)

सर्पदंश के खतरों से जुड़े कुछ तथ्य

  • दुनिया भर में 5.8 बिलियन लोग स्नेक-ह्यूमन कन्फल्क्टि के खतरे में हैं.
  • दुनिया में रोज 7400 मामले सांप के काटने के पेश आते हैं.
  • वैश्विक स्तर पर सर्पदंश से होने वाली मौतों में से आधी भारत में होती है.
  • आईसीएमआर ने वर्ष 2025 में देश में सर्पदंश पर शोध को मंजूरी दी थी.
  • प्रोजेक्ट का मकसद विभिन्न सर्प प्रजातियों से होने वाली घटनाओं को दस्तावेज का रूप देना है.
  • कैस्पियन कोबरा जिसे सेंट्रल एशिया में नाजा ओक्सियाना कहा जाता है, हिमाचल के चंबा में पीर पंजाल की पर्वत शृंखलाओं में समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है.
  • विषैले सांप की ये प्रजाति अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में खुले और चट्टानी स्थानों को पसंद करती है
  • इसे अकसर सुबह के समय खुले स्थानों पर धूप सेकते पाया जाता है
  • सांप की ये प्रजाति पाकिस्तान और कश्मीर में रिपोर्ट की गई और फिर चंबा में इसका पाया जाना देखा गया.
  • ऐसा पाया गया कि कैस्पियन कोबरा ने ईरान से उत्तर पूर्व की ओर अपने इलाकों का विस्तार किया है.

हिमाचल में 100 से ज्यादा लोग बनते हैं अकाल मौत का ग्रास

प्रतिष्ठित पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित एवं कांगड़ा जिले के सीएमओ डॉ. ओमेश भारती कहते हैं, छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश को लेकर जागरूकता का अभाव है. ग्रामीण क्षेत्रों में सांप के काटने पर कुछ लोग झाड़-फूंक और घरेलू उपाय करने लगते हैं. ऐसा करना व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. हिमाचल की आबादी 72 लाख से अधिक हैं. यहां 80 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. ऐसे में बरसात के मौसम में खेतों में अधिक घास होने की वजह से सर्पदंश के अधिक मामले सामने आते हैं, जिससे प्रदेश भर में औसतन 100 लोगों की मौत सर्पदंश की वजह से हर साल होती है.

सांपों की प्रजातियों का डाटा

सांपों की प्रजातियों पर रिसर्च करने वाले डॉ. ओमेश भारती कहते हैं, "दुनिया में हर साल सांप के काटने से लाखों लोगों की मौतें होती हैं. इसमें से अधिकांश मौतें भारत में होती हैं. सर्पदंश से हिमाचल में हर साल लगभग 100 लोगों की जान जाती है. सांप के काटने पर बहुत से लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं. ऐसे में सांपों की प्रजातियों पर ये रिसर्च की जा रही है कि किस तरह से मौत के आंकड़ों को कम करने और लोगों के अंगों को बचाया जा सके. रिसर्च में सामने आया है कि हिमाचल में सांपों की कुल 21 प्रजातियां हैं, जिसमें तीन सबसे अधिक जहरीली हैं."

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