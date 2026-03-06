चारधाम यात्रा 2026 को लेकर जबरदस्त उत्साह, पहले ही दिन 1.23 लाख से ज्यादा यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन
उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा, आज यानी 6 मार्च से शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले दिन 1.23 लाख रजिस्ट्रेशन
Published : March 6, 2026 at 7:52 PM IST
देहरादून: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला. पहले ही दिन यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के लिए कुल 1 लाख 23 हजार 788 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया.
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होते ही पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया. पहले दिन कुल 1 लाख 23 हजार 788 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के लिए पंजीकरण कराकर यात्रा के प्रति अपनी आस्था और उत्साह का परिचय दिया है.
राज्य सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से इस साल चारधाम यात्रा को व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू की गई है. ताकि, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके.
पहले ही दिन 1,23,788 पंजीकरण: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन जो आंकड़े सामने आए हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, यमुनोत्री धाम के लिए पहले दिन 22,280 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है. वहीं, गंगोत्री धाम के लिए 22,702 श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया.
सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए देखने को मिला है. पहले ही दिन 42,311 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया. केदारनाथ धाम के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था के कारण हर साल यहां सबसे ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और इस बार भी शुरुआती आंकड़े इसी रुझान की ओर संकेत कर रहे हैं.
वहीं, बदरीनाथ धाम के लिए भी श्रद्धालुओं में अच्छा उत्साह देखने को मिला. पहले दिन 36,495 श्रद्धालुओं ने भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए पंजीकरण कराया है. इस तरह चारों धामों के लिए कुल मिलाकर 1,23,788 पंजीकरण पहले ही दिन दर्ज किए गए हैं. जो इसकी तस्दीक कर रहा है कि इस बार यात्रियों में चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है.
चारधाम यात्रा के लिए यहां से करा सकते हैं पंजीकरण-
वेब पोर्टल- registrationandtouristcare.uk.gov.in
मोबाइल एप- Tourist Care Uttarakhand
हेली टिकट यहां से बुक कराएं-
वेब पोर्टल- heliyatra.irctc.co.in
पर्यटन विभाग के अधिकारियों की मानें तो यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई स्तरों पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है. साथ ही यात्रा मार्गों पर ठहरने, भोजन, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
पंजीकरण का क्या है मकसद? सरकार का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिल सके. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पंजीकरण प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया गया है. ताकि, हर यात्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन तत्काल सहायता प्रदान कर सके.
धार्मिक पर्यटन के लिहाज से चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु राज्य में पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार, होटल व्यवसाय, परिवहन और अन्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलता है. यही कारण है कि राज्य सरकार भी यात्रा को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
पहले ही दिन डेढ़ लाख के करीब पहुंचे रजिस्ट्रेशन के आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि इस साल भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच सकते हैं. आने वाले दिनों में पंजीकरण की संख्या और तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है.
