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पब्बर नदी घाटी पर पहला व्यापक अध्ययन, उत्तराखंड-हिमाचल के लिए कटाव और भूस्खलन का खतरा

हिमाचल से निकलकर उत्तराखंड तक बहने वाली पब्बर नदी घाटी पर हुआ अध्ययन, कटाव और भूस्खलन के लिहाज से मिला संवेदनशील, रिपोर्ट- रोहित सोनी

PABBAR RIVER HIMACHAL
पब्बर नदी घाटी पर अध्ययन (फोटो-ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 28, 2026 at 9:47 PM IST

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देहरादून: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी पब्बर नदी घाटी पर हुए वैज्ञानिक अध्ययन में तमाम महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए है. ऊंचे-नीचे पहाड़ी भूभाग, तेज ढलान और कटाव के चलते इसके कई हिस्से मिट्टी के कटाव, भूस्खलन एवं भारी बारिश के दौरान तेज बहाव के प्रति काफी संवेदनशील पाए गए हैं.

बता दें कि पब्बर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रोहड़ू से ऊपर चांसल या चांशल या चाईंशील की चोटी पर करीब 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रनाहन झील से होता है. खास बात ये है कि पब्बर नदी देहरादून जिले के त्यूनी में उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र से आने वाली टौंस नदी से मिलती है.

यह टौंस की सहायक नदी है, जो आगे चलकर देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में यमुना नदी में शामिल हो जाती है. पहली बार पब्बर नदी बेसिन की व्यापक भू-आकृतिक और जलग्रहण को लेकर अध्ययन किया गया है. आखिर क्या कहती है अध्ययन रिपोर्ट? क्यों महत्वपूर्ण है पब्बर नदी घाटी? ईटीवी भारत पर विस्तार से जानिए.

Pabbar River Valley
हिमाचल में बहती पब्बर नदी (फोटो सोर्स- Deepak Saini)

दरअसल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी पब्बर नदी घाटी पर ये अध्ययन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा के शोधकर्ता अंजू ढांडा, अंजू गुप्ता, दीपक सैनी और हरियाणा स्थित राजकीय महाविद्यालय घरौंदा के शोधकर्ता रोहित मान ने किया है. ये अध्ययन रिपोर्ट 23 सितंबर 2026 को Discover Geoscience में पब्लिश हुई है.

इस अध्ययन में पब्बर नदी बेसिन का पहली बार व्यापक भू-आकृतिक और जलग्रहण क्षेत्रीय विश्लेषण किया गया. पब्बर नदी घाटी का कुल क्षेत्रफल 1,440.41 वर्ग किलोमीटर है. जिसमें से 1,224.6 वर्ग किलोमीटर यानी 85 फीसदी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और 215.80 वर्ग किलोमीटर यानी 15 फीसदी क्षेत्र उत्तराखंड में आता है. पब्बर नदी की कुल लंबाई करीब 87 किलोमीटर है.

पब्बर नदी के प्रमुख सहायक जलस्रोतों में आंध्रा, व्हिस्किटी, पटसारी, गुम्मा और शिकारी खड्ड शामिल हैं. इसके किनारे चिड़गांव, रोहड़ू, जुब्बल और हाटकोटी जैसे कस्बे बसे हुए हैं. अध्ययन में पब्बर नदी बेसिन को छठे स्तर यानी सिक्स्थ-ऑर्डर ड्रेनेज बेसिन बताया गया है. इसका मतलब है कि छोटी-छोटी धाराएं मिलकर बड़ी जलधाराओं और फिर मुख्य नदी बनते हैं.

Pabbar River Valley
कहां पर है पब्बर नदी बेसिन (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

पब्बर नदी बेसिन में हैं 1,849 जलधाराएं: रिपोर्ट के मुताबिक, पब्बर नदी बेसिन में कुल 1,849 जलधाराएं चिह्नित की गईं. जिसकी लंबाई 1,760.68 किमी है. इनमें से पहले स्तर में 1,453 जलधाराएं हैं. जिसकी लंबाई 918.92 किमी, दूसरे स्तर में 302 जलधाराएं है. जिसकी लंबाई 420.36 किमी है.

वहीं, तीसरे स्तर में 74 जलधाराएं हैं. जिसकी लंबाई 214.57 किमी, चौथे स्तर में 15 जलधाराएं हैं. जिसकी लंबाई 106.99 किमी, पांचवे स्तर में 4 जलधाराएं हैं, जिसकी लंबाई 47.14 किमी और छठवें स्तर में एक जलधारा है, जिसकी लंबाई 52.70 किमी है.

शोधकर्ताओं के मुताबिक, बड़ी संख्या में छोटी जलधाराएं इस बात का संकेत हैं कि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में सतही बहाव और मिट्टी का कटाव (Soil erosion) जारी है. तेज बारिश के दौरान यही छोटी धाराएं नीचे के क्षेत्रों में अचानक जल स्तर बढ़ने की वजह बन सकती हैं. पब्बर बेसिन का भूभाग बेहद पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ है.

Pabbar River Valley
पब्बर नदी (फोटो सोर्स- Deepak Saini)

रिपोर्ट की मानें तो, करीब 47.85 फीसदी क्षेत्र में 15 से 30 डिग्री तक की ढलान पर है. 42.76 फीसदी क्षेत्र में 30 डिग्री की ढलान पर है. यानी कुल 90.61 फीसदी क्षेत्र 15 से 72 डिग्री तक की ढलान पर है. पब्बर बेसिन का बड़ा हिस्सा तेज ढलान होने से पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है. इससे मिट्टी का कटाव, चट्टानों का खिसकना और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है. खासकर घाटी के उत्तर-पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्से अधिक संवेदनशील पाए गए हैं.

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पब्बर नदी बेसिन का अध्ययन (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

अचानक बाढ़ और तेज बहाव का खतरा: रिपोर्ट के मुताबिक, घाटी के मध्य और पूर्वी हिस्सों में जलधाराओं का घनत्व ज्यादा है. इन क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान पानी तेजी से एकत्र हो सकती है. इसलिए स्थानीय स्तर पर अचानक बाढ़ और तेज बहाव का खतरा बना रहता है. पब्बर बेसिन का ड्रेनेज घनत्व 1.22, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी 1.28, ड्रेनेज टेक्सचर 1.56, फॉर्म फैक्टर 0.46, इलोंगेशन रेशियो 0.76, सर्कुलैरिटी रेशियो 0.45 है.

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मिट्टी कटाव की स्थिति (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

इसके अलावा सतही बहाव की औसत लंबाई: 0.41 किलोमीटर पाई गई है. ऐसे बेसिन में बारिश का पानी एक ही समय में बाहर नहीं निकलता, बल्कि अलग-अलग हिस्सों से धीरे-धीरे मुख्य नदी तक पहुंचता है. इससे तेज बाढ़ का खतरा कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन स्थानीय ढलानों और भारी बारिश वाले क्षेत्रों में खतरा बना रहता है.

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पब्बर नदी बेसिन में स्लोप की स्थिति (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

पब्बर घाटी में मिट्टी का कटाव: अध्ययन में पाया गया कि पब्बर घाटी में मिट्टी का कटाव पूरे क्षेत्र में समान नहीं है. पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का नुकसान ज्यादा पाया गया. साथ ही भूस्खलन और ढलान अस्थिरता की आशंका ज्यादा है. इसके उलट घाटी के केंद्रीय और पूर्वी हिस्सों में मिट्टी का कटाव कम से मध्यम स्तर का पाया गया.

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स्लोप की स्थिति (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

इन क्षेत्रों में ढलान अपेक्षाकृत कम और भू-आकृतिक स्थिति ज्यादा स्थिर है. शोधकर्ताओं ने सड़क निर्माण, वनों की कटाई और ढलानों पर अत्यधिक कृषि गतिविधियों को कटाव और भूस्खलन के खतरे को बढ़ना बताया गया है. वहीं, हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी विभाग के शोधकर्ता दीपक सैनी ने कहा कि,

"पब्बर नदी घाटी एक विकसित और संतुलित हिमालयी जलग्रहण क्षेत्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कम ड्रेनेज घनत्व और बेहतर भूजल रिसाव की क्षमता जहां एक ओर सकारात्मक संकेत देती है, तो वहीं 90 फीसदी से अधिक क्षेत्र में तेज ढलान, बड़ी संख्या में छोटी जलधाराएं और ऊंचा रग्डनेस इंडेक्स है."- दीपक सैनी, शोधकर्ता, ज्योग्राफी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा

"जो स्थानीय कटाव, भूस्खलन एवं भारी बारिश के दौरान तेज बहाव का खतरा बढ़ाते हैं. ऐसे में वैज्ञानिक जलग्रहण प्रबंधन, ढलान स्थिरीकरण, वनीकरण और स्थानीय स्तर पर मिट्टी संरक्षण के उपाय अपनाकर पब्बर नदी घाटी में आपदा जोखिम को कम किया जा सकता है."- दीपक सैनी, शोधकर्ता, ज्योग्राफी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा

शोधकर्ताओं ने दिए अहम सुझाव: शोधकर्ताओं ने अध्ययन के साथ ही जलग्रहण प्रबंधन के लिए तमाम सुझाव भी दिए हैं. शोध में पब्बर नदी घाटी के लिए स्थानीय स्तर पर अलग-अलग उपाय अपनाने की जरूरत बताई गई है. पूरे बेसिन के लिए एक जैसी योजना बनाने के बजाय, अधिक जोखिम वाले उप-क्षेत्रों की पहचान करके काम करने की सलाह दी गई है.

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पब्बर नदी घाटी का इस तरह हुआ अध्ययन (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

जिसमें तेज ढलानों पर चेक डैम और छोटे जल अवरोध बनाना, कंटूर बंडिंग और बायो-परकोलेशन बैरियर का निर्माण, पहाड़ी खेतों में सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना, भूस्खलन संभावित ढलानों पर वनस्पति एवं स्थानीय प्रजातियों का रोपण, सड़क निर्माण से पहले ढलान व जल निकासी का वैज्ञानिक अध्ययन, संवेदनशील क्षेत्रों में वनों की कटाई के साथ अनियंत्रित निर्माण पर नियंत्रण करने की जरूरत है.

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पब्बर नदी घाटी पर वैज्ञानिक अध्ययन (फोटो सोर्स- Kurukshetra University)

इसके साथ ही ऊपरी जलधारा क्षेत्रों में मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय, नदी और नालों के प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र में निर्माण से बचाव, बारिश के दौरान स्थानीय बाढ़ और भूस्खलन की निगरानी के लिए सेंसर और नियमित फील्ड मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है.

शोधकर्ताओं के मुताबिक, भविष्य में सिर्फ डिजिटल एलिवेशन मॉडल पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग सालों के भू-आकड़ों, नदी के बहाव, तलछट, मिट्टी के कटाव और वास्तविक क्षेत्रीय निगरानी को भी शामिल किया जाना चाहिए. इससे पब्बर घाटी के लिए बाढ़, भूस्खलन और कटाव का अधिक सटीक पूर्वानुमान तैयार किया जा सकेगा.

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