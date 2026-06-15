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नोएडा एयरपोर्ट से आज पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान, जमीन देने वाले 170 किसान बने पहले यात्री

इस फ़्लाइट में जेवर इलाके के किसानों का एक खास दल गया, जिन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी थी. इन किसानों की लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात होनी है. इस दल की अगुवाई जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह कर रहे हैं.

सोमवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली कमर्शियल फ़्लाइट ने उड़ान भरी, जिससे इस नए एयरपोर्ट से तय शेड्यूल के अनुसार कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए.

इस खास दिन पर अभिनेत्री गुलपनाग भी लखनऊ से यात्रा करके नोएडा पहुचीं. एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुलाब देकर जोरदार स्वागत किया गया.

नई दिल्ली/नोएडा: यूपी के नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है. आज यहां पहली फ्लाइट लैंड किया और इसके बाद सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू हुई. नोएडा एयरपोर्ट पर लखनऊ से पहली फ़्लाइट पहुंची. इस दौरान यात्री खुश दिखाई दिए. यात्रियों को वाटर केनन से सेल्यूट दिया गय.

इससे पहले, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उन किसानों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ़्लाइट में शामिल हुए. उन्होंने एयरपोर्ट के विकास और इस इलाके के एक बड़े एविएशन हब में बदलने में उनके योगदान की तारीफ की.

यह बातचीत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन की औपचारिक शुरुआत के बाद हुई. इन किसानों में वे लोग शामिल हैं जिनके परिवारों ने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी मर्जी से जमीन दी थी.

लखनऊ से नोएडा पहुंची फ्लाइट

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह 170 किसानों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं. पहली उड़ान में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान और कामगार शामिल हैं. शुरुआती शेड्यूल के मुताबिक, सुबह ठीक 8:05 बजे लखनऊ से जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और गौतमबुद्ध नगर के नामचीन कारोबारियों को लेकर पहला विमान नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ.

लेकिन इस पूरे जश्न की सबसे खूबसूरत तस्वीर सुबह 8:30 बजे दिखने को मिली. जब इस भव्य एयरपोर्ट को बनाने के लिए अपनी जमीन देने वाले 170 किसान और कामगार इस एयरपोर्ट की पहली ऐतिहासिक उड़ान के गवाह और यात्री बनें. जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ ये सभी किसान इस पहली फ्लाइट से लखनऊ जा रहे है जहां वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और फिर शाम की फ्लाइट से वापस नोएडा लौट आएंगे.

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