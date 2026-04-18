हरिद्वार से चारधाम यात्रा का शुभारंभ, पहले जत्थे में 250 तीर्थयात्री रवाना, कल खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट
हरिद्वार टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अनुसार चारधाम के लिए करीब 1000 वाहन रवाना हुए हैं, चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 18, 2026 at 12:41 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के चारधाम के कपाट खुलने से पहले धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है. शनिवार सुबह हरिद्वार मायादेवी मंदिर पार्किंग से करीब 250 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ. माया देवी मंदिर में पूजा पाठ कर पूरे विधि विधान के साथ ट्रैवल कारोबारियों ने चारधाम यात्रियों के पहले दल को रवाना किया. हरिद्वार टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि चारधाम के लिए करीब 1000 वाहन रवाना हुए हैं
हरिद्वार से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आए चारधाम श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ जयकारें लगाते हुए चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए. इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया. हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने संतोष जताते हुए कहा कि इस बार उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम के रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या को हटा दिया है. इसलिए इस बार यात्रा में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी. वहीं दूर-दूर से आए चारधाम यात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए.
टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने जताई खुशी: हरिद्वार टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शुक्ला ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या हटाने पर उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि-
यात्रियों की कैपिंग हटाने के इस फैसले से यात्रियों का संशय खत्म हो गया है. सरकार का फैसला आते ही चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की बुकिंग बढ़ गई है. इस बार चारधाम यात्रा अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी.
-विजय शुक्ला, अध्यक्ष, हरिद्वार टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन-
हरिद्वार से रवाना हुए 1000 वाहन: हरिद्वार टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एसोसिएशन सचिव गिरीश भाटिया ने कहा कि-
शनिवार को मायादेवी मंदिर प्रांगण से मां मायादेवी, मां मनसा देवी और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर 250 श्रद्धालुओं का पहला जत्था चारधाम यात्रा को रवाना हुआ है. पूरे हरिद्वार से करीब 1000 वाहन चारधाम यात्रा को रवाना हुए हैं.
-गिरीश भाटिया, सचिव, हरिद्वार टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन-
टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि-
उत्तराखंड सरकार ने जो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त करके बड़ा निर्णय लिया है, उससे निश्चित हो है कि आने वाले समय में चारधाम यात्रियों की संख्या बढ़ेगी. हरिद्वार के सभी ट्रैवल कारोबारी चारधाम श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए तैयार हैं.
-संजय शर्मा, अध्यक्ष, टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन-
हरिद्वार को माना जाता है चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार: धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है. यहां से करीब तीन हजार ट्रैवल कारोबारियों के बीस हजार वाहन चारधाम यात्रा में संचालित होते हैं. यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालु यहां के मायादेवी मंदिर, हरकी पैड़ी और मनसा देवी मंदिर समेत तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं. इस बार भी विधि विधान के साथ यात्रा की शुभारंभ हुआ है. सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन की लिमिटेशन को समाप्त कर दिया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैवल कारोबारियों का उत्साह भी बढ़ गया है.
कल खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट: गौरतलब है कि कल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुल रहे हैं. 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. चूंकि इन तीर्थस्थलों तक पहुंचने में काफी समय लगता है तो इसीलिए तीर्थयात्री पहले ही रवाना हो जाते हैं.
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