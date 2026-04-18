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हरिद्वार से चारधाम यात्रा का शुभारंभ, पहले जत्थे में 250 तीर्थयात्री रवाना, कल खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट

हरिद्वार: उत्तराखंड के चारधाम के कपाट खुलने से पहले धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया है. शनिवार सुबह हरिद्वार मायादेवी मंदिर पार्किंग से करीब 250 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ. माया देवी मंदिर में पूजा पाठ कर पूरे विधि विधान के साथ ट्रैवल कारोबारियों ने चारधाम यात्रियों के पहले दल को रवाना किया. हरिद्वार टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि चारधाम के लिए करीब 1000 वाहन रवाना हुए हैं

हरिद्वार से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से आए चारधाम श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ जयकारें लगाते हुए चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए. इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया. हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने संतोष जताते हुए कहा कि इस बार उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम के रजिस्ट्रेशन की सीमित संख्या को हटा दिया है. इसलिए इस बार यात्रा में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी. वहीं दूर-दूर से आए चारधाम यात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालु भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए.

चारधाम को रवाना हुए तीर्थयात्री (Video- ETV Bharat)

टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने जताई खुशी: हरिद्वार टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शुक्ला ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमित संख्या हटाने पर उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि-